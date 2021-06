Les empreintes du changement climatique sont évidentes dans les chaînes de montagnes de l’Himalaya et du Karakoram où une fonte glaciaire accrue, des événements dangereux, des changements dans les chutes de neige se combinent pour modifier les approvisionnements en eau des pays en aval qui dépendent des rivières émergeant de ces chaînes. Une nouvelle recherche, Glacio-hydrology of the Himalaya-Karakoram, publiée dans la revue SCIENCE jeudi, souligne que la fonte totale des glaciers et la saisonnalité des flux devraient augmenter jusqu’aux années 2050, avec quelques exceptions et de grandes incertitudes.

Farooq Azam, professeur adjoint à l’Institut indien de technologie d’Indore et auteur principal de l’article, a déclaré : « La fonte des glaciers des chaînes de l’Himalaya et du Karakoram répond aux besoins en eau de plus d’un milliard de personnes. Cette population sera affectée lorsqu’une grande partie de la masse de glace des glaciers fondra tout au long de ce siècle et cessera progressivement de fournir la quantité d’eau requise. »

« À l’échelle de la région, l’impact total sur l’approvisionnement en eau de chaque année varie », ajoute Azam, « L’eau de fonte des glaciers et les impacts du changement climatique sur les glaciers sont plus cruciaux pour le bassin de l’Indus que les bassins du Gange et du Brahmapoutre qui sont principalement alimentés par pluies de mousson. »

« Les impacts climatiques sur ces deux bassins fluviaux sont davantage dus à l’évolution des régimes de précipitations. »

En analysant une série d’études de modélisation menées au fil des ans, l’article montre les impacts des différentes conditions climatiques sur la masse des glaciers dans les chaînes de l’Himalaya-Karakoram et comment cela affecte les rivières en aval.

Jeff Kargel du Planetary Science Institute aux États-Unis et co-auteur de l’article, a déclaré : « L’équipe de recherche a rassemblé les résultats de plus de 250 articles de recherche scientifique pour parvenir à une compréhension plus précise – quelque chose approchant un consensus – de la liens entre le réchauffement climatique, le changement des précipitations et le retrait des glaciers. »

L’étude fournit une meilleure compréhension de la situation dans son ensemble et permet aux scientifiques d’identifier et de cibler les domaines où des recherches supplémentaires sur le terrain, la télédétection et la modélisation sont nécessaires.

Parmi les lacunes dans les connaissances identifiées par les chercheurs figurent un manque de représentations précises des volumes des glaciers, une compréhension détaillée des gradients de précipitations dans la région et des études critiques sur le pergélisol, la sublimation, la dynamique des glaciers, le carbone noir et le rôle de la couverture de débris.

Les chercheurs recommandent une approche à plusieurs niveaux pour combler les lacunes identifiées : le niveau 1 comprend un réseau d’observation étendu qui place des stations météorologiques entièrement automatiques sur des glaciers sélectionnés.

Ils suggèrent également de développer des projets de comparaison pour examiner la superficie et les volumes des glaciers, la dynamique des glaciers, le dégel du pergélisol et la sublimation de la neige et de la glace.

Pendant ce temps, les recommandations de niveau 2 mettent en œuvre les connaissances de ces études dans des modèles détaillés d’hydrologie glaciaire afin de réduire l’incertitude des projections de changements futurs.

Les bassins fluviaux de l’Himalaya-Karakoram couvrent une superficie de 2,75 millions de km² et ont la plus grande superficie irriguée de 577 000 km², alimentant cinq mégapoles – Delhi, Dhaka, Karachi, Kolkata et Lahore – avec des populations supérieures à 94 millions, et le plus grand du monde capacité hydroélectrique installée de 26 432 MW.

Azam a ajouté : « Alors que le changement climatique provoque une déglaciation rapide et modifie le débit des cours d’eau dans les chaînes Himalaya-Karakoram, il contribue également à la fréquence des aléas en montagne, et la plus grande ampleur de la dernière catastrophe de Chamoli est un argument en faveur de évitant de nouveaux développements dans les fragiles montagnes de l’Himalaya. »

Co-écrit par Azam, un autre article, « Une avalanche massive de roches et de glace a provoqué la catastrophe de 2021 à Chamoli, dans l’Himalaya indien », également publié jeudi dans le journal SCIENCE, analyse les causes de la catastrophe de Chamoli survenue en février 2021 dans le Garhwal Himalaya, entraînant la disparition ou la mort de plus de 200 personnes et endommageant gravement deux projets hydroélectriques.

Les chercheurs révèlent que sur la base d’images satellite, d’enregistrements sismiques, de résultats de modélisation et de vidéos de témoins oculaires, un morceau de roche et de glace glaciaire de 27 × 106 m3 s’est effondré, provoquant une coulée de débris extraordinairement importante qui a parcouru les parois de la vallée jusqu’à 220 mètres et transporté des rochers. .

L’intersection de l’aléa et des infrastructures en aval a augmenté la gravité de la catastrophe, soulignant la nécessité d’une surveillance adéquate dans ces régions et d’un développement durable avec des évaluations d’impact sur l’environnement qui prennent en compte ces risques croissants.

Dan Shugar de l’Université de Calgary et auteur principal de l’article a confirmé qu’il n’y a pas de lacs glaciaires de taille assez grande pour produire une inondation à proximité du site.

« L’imagerie satellite haute résolution utilisée au fur et à mesure que la catastrophe se déroulait était essentielle pour nous aider à comprendre l’événement en temps quasi réel. Nous avons suivi un panache de poussière et d’eau jusqu’à une tache sombre bien visible sur une pente raide. Ce fut la source d’un glissement de terrain géant qui a déclenché la cascade d’événements et causé d’immenses morts et destructions. »

Il existe un consensus parmi les scientifiques pour les deux articles qu’il est nécessaire d’améliorer la recherche en télédétection et en modélisation pour combler les lacunes identifiées dans les connaissances.

Avec des projections de risques accrus dans cette région extrêmement fragile, qu’il s’agisse de variabilité de l’approvisionnement fluvial ou de catastrophes comme Chamoli, les décideurs politiques doivent garder à l’esprit les incertitudes associées à la fois pour le développement et la gouvernance de l’eau.

