Le changement climatique et les îles en voie de disparition menacent les pélicans bruns

CHAUVIN, La. (AP) – Glissant sur le côté de son petit bateau, la biologiste des oiseaux de mer Bonnie Slaton patauge dans l’eau jusqu’à la taille, les pélicans bruns planant au-dessus de sa tête, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’île Raccoon.

Pendant la saison de reproduction des oiseaux de mer, l’endroit est une symphonie de bruit et de mouvement – l’un des rares refuges restants pour les pélicans emblématiques.

L’île en forme de croissant est une bande de terre séparant la Louisiane du golfe du Mexique – un ralentisseur contre les tempêtes qui arrivent de la mer. À une heure de bateau, l’éloignement de l’île-barrière permet aux oiseaux de nicher sur les mangroves et les plages de sable à une distance sûre de la plupart des prédateurs.

Il y a une douzaine d’années, il y avait 15 îles basses avec des colonies de nidification de l’oiseau d’état de la Louisiane. Mais aujourd’hui, seules environ six îles du sud-est de la Louisiane abritent des nids de pélicans bruns – les autres ont disparu sous l’eau.

“La Louisiane perd rapidement des terres”, a déclaré Slaton, chercheur à l’Université de Louisiane à Lafayette. “L’affaissement et l’élévation du niveau de la mer sont un double coup dur.”

Les îles en voie de disparition menacent l’une des réussites les plus célèbres du siècle dernier en matière de conservation – l’effort de plusieurs décennies pour ramener les pélicans du bord de l’extinction.

Sur terre, les pélicans bruns sont des oiseaux maladroits, leurs énormes becs et ailes leur prêtant ce que Slaton appelle un air “maladroit”. Mais planant bas au-dessus de l’océan, les pélicans sont majestueux.

Les mêmes forces qui engloutissent les îles côtières font également disparaître les marais d’eau salée du sud de la Louisiane plus rapidement que partout ailleurs dans le pays. Les scientifiques estiment que la Louisiane perd un terrain de football toutes les 60 à 90 minutes.

« Nous sommes en première ligne du changement climatique. Tout se passe ici », a déclaré Jimmy Nelson, écologiste de l’Université de Louisiane à Lafayette.

___

Alors que Slaton et deux autres biologistes marchent sur le rivage de Raccoon Island, les oiseaux se posent dans une cacophonie tourbillonnante et plongeante qui annonce les intrus. Les appels d’un millier de goélands rieurs sont assez forts pour étouffer la pensée humaine.

Slaton change les piles et les cartes mémoire pour 10 caméras de piste activées par le mouvement configurées pour observer les nids de pélicans dans des habitats variés. Certains nids circulaires de spartine lisse sont construits au sommet de peuplements de mangroves, d’autres sur des buttes herbeuses.

Les données de la caméra ont montré que ces dernières années, la principale menace est l’inondation – qui peut emporter des nids entiers, comme cela s’est produit en avril 2021.

Passant devant un nid au sol, Slaton se penche pour regarder deux minuscules poussins de pélican gris et rose se tortiller, les yeux toujours fermés. En une semaine, les poussins sont couverts de plumes duveteuses blanches et grises.

Observer une colonie d’oiseaux marins révèle à la fois la promesse et la fragilité d’une nouvelle vie. Puis, soudain, les biologistes essuient des gouttes blanches sur leur front.

Les excréments d’oiseaux abondants agissent comme un engrais naturel qui aide les arbustes et l’herbe à pousser à partir du sable et des pierres de l’île. Leurs racines ralentissent l’érosion.

___

Lorsque Mike Carloss était enfant en Louisiane dans les années 1960, il n’a jamais vu de pélicans bruns.

Comme les pygargues à tête blanche, leurs populations avaient été décimées par l’utilisation généralisée de pesticides au DDT qui amincissaient les coquilles d’œufs et empêchaient les poussins en bonne santé d’éclore.

Les pélicans bien-aimés avaient complètement disparu de la Louisiane, leur ressemblance ne figurant que sur le drapeau de l’État. Mais un effort de longue haleine pour les sauver a conduit à une histoire de retour inspirante.

Après l’interdiction du DDT aux États-Unis en 1972, des biologistes ont amené des poussins pélicans de Floride pour repeupler des îles vides à travers le golfe du Mexique. Plus de 1 200 ont été libérés dans le sud-est de la Louisiane en 13 ans.

Un endroit était Raccoon Island, où Carloss, alors adolescent assistant de terrain au Département de la faune et de la pêche de la Louisiane, lançait du poisson de la plage pour nourrir les poussins.

“J’ai gardé ces jeunes pélicans sur une île isolée”, se souvient-il. “Quelqu’un devait les nourrir à la main essentiellement.”

En tant que biologiste de la faune d’État pendant plus de deux décennies, Carloss a ensuite supervisé des projets de restauration sur l’île. Mais maintenant, il craint que si les îles continuent de disparaître, “nous serions de retour à l’époque des années 60, et non à cause de l’empoisonnement”.

___

La protection de ce qui reste dépend de l’intervention humaine continue.

Aujourd’hui, un côté de l’île Raccoon est entouré de brise-lames en granit qui détournent les marées.

L’érosion est un processus naturel et, au cours de milliers d’années, la plupart des îles-barrières s’élèvent et s’effondrent. Contrairement aux îles volcaniques, il n’y a pas de substratum rocheux ici, seulement des couches de limon lavées dans le delta du Mississippi.

Mais la montée des mers et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes avec le changement climatique accélèrent le rythme. Et les îles ont été privées de nouveaux sédiments du Mississippi parce que le cours du fleuve est contrôlé depuis les années 1940 par des digues pour empêcher les inondations et faciliter la navigation.

Toutes les quelques années, les agences gouvernementales s’efforcent de restaurer et d’entretenir certaines îles-barrières. L’argent provient d’un règlement judiciaire après la marée noire de Deepwater Horizon en 2010. Mais cela ne durera pas éternellement – et de nombreuses îles qui coulent ne sont pas du tout restaurées.

Un autre jour, les biologistes dirigent leur bateau en aluminium devant une île non restaurée appelée Philo Brice. Les mangroves poussent sur les terres inondées et les pélicans nichent dans les branches supérieures.

C’est toujours un habitat de reproduction décent, tant que le sol tient et que les plantes restent au-dessus de l’eau. « Dans cinq ou 10 ans, ce sera peut-être ou non ici. C’est aussi rapide que ça », a déclaré Slaton.

—-

Lorsque la biologiste Juita Martinez a mené des recherches sur la côte de la Louisiane entre 2018 et 2021, elle a découvert que le nombre de pélicans sur une autre île non restaurée et inondée, Felicity, est passé de 500 à environ 20.

Les pélicans bruns peuvent vivre plus de 20 ans, de sorte que l’impact des problèmes de reproduction prend du temps à devenir clair.

Pour l’instant, les pélicans sont encore courants sur la côte de la Louisiane, et leurs ressemblances sont partout – plaques d’immatriculation, enseignes de restaurant et sceaux universitaires.

Le pélican brun “est un symbole de la Louisiane, tout comme l’aigle est un symbole de l’Amérique”, a déclaré Rue McNeil, directeur exécutif du Northlake Nature Center à Mandeville, en Louisiane.

Mais l’avenir est incertain.

Voler dans un petit avion suffisamment bas pour voir les têtes de pélicans sortir des mangroves, la différence entre Raccoon Island et Philo Brice non restauré est frappante : l’une est une terre solide, l’autre comme du pain moelleux se dissolvant dans une soupe de bleu.

___

Suivez Christina Larson sur Twitter : @larsonchristina

___

Christina Larson, Associated Press