Le changement climatique et l’activité humaine érodent les précieuses antiquités égyptiennes

LUXOR, Égypte — Lorsque Howard Carter a découvert la tombe scintillante de Toutankhamon dans la Vallée des Rois en Égypte il y a 100 ans, il vivait dans une maison en briques crues entourée d’un désert si sec qu’il avait préservé les tombes, les momies et les temples imposants pendant plus de 3 000 ans. .

Au siècle qui suivit, la maison de M. Carter fut transformée en musée avec un jardin verdoyant de palmiers, grâce à l’eau apportée du Nil. Les crues annuelles du fleuve ont été apaisées par la construction en 1970 du haut barrage égyptien d’Assouan, en amont et au sud de Louxor, permettant des plantations plus fréquentes. De plus en plus, les agriculteurs utilisaient l’eau du Nil pour inonder les champs en expansion de luzerne, de canne à sucre et de légumes qui nourrissaient la population croissante du pays.

Toute cette eau s’est infiltrée dans les fondations en pierre des temples épiques de Louxor et dans la brique de boue de Carter House, se mélangeant au sel dans le sol et sur les pierres alors qu’elles aspiraient l’eau comme des pailles. Le grès s’est transformé en sable et en calcaire fissuré, émiettant le très vieux et le pas très vieux du tout.

Carter House a rouvert la semaine dernière, protégée de son propre jardin avide d’eau par un nouveau cercle de désert, après une restauration de deux ans qui a stabilisé les fondations et fourni à l’intérieur des meubles et des œuvres d’art de l’ère Carter. Les célèbres temples de Karnak et Medinet Habu sont désormais gardés par des pompes géantes qui aspirent les eaux souterraines.