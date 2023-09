Le changement climatique et la pollution de l’air doivent être combattus ensemble, selon l’agence des Nations Unies

Le changement climatique et la qualité de l’air ne peuvent être traités séparément, a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas.

Le changement climatique a un impact mesurable sur la qualité de l’air et donc sur la santé humaine, ce qui signifie que les deux doivent être abordés ensemble et non isolément, selon un rapport publié mercredi par l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

« Les vagues de chaleur détériorent la qualité de l’air, avec des répercussions sur la santé humaine, les écosystèmes, l’agriculture et même notre vie quotidienne », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

« Le changement climatique et la qualité de l’air ne peuvent pas être traités séparément. Ils vont de pair et doivent être abordés ensemble pour briser ce cercle vicieux », a-t-il ajouté.

Selon le rapport, les effets de la pollution résultant des températures élevées sont souvent négligés mais tout aussi pernicieux.

Les exemples cités dans le rapport incluent le nord-ouest des États-Unis, où des vagues de chaleur ont déclenché des incendies de forêt, ainsi que des vagues de chaleur accompagnées d’intrusions de poussière du désert à travers l’Europe.

Ces deux phénomènes ont conduit à une qualité de l’air dangereuse en 2022.

Des études de cas brésiliennes citées dans le rapport ont montré comment les parcs et les zones couvertes d’arbres au sein des villes peuvent améliorer la qualité de l’air, absorber le dioxyde de carbone et abaisser les températures, bénéficiant ainsi aux habitants.