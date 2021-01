LONDRES – La plus grande enquête mondiale de ce type a révélé que près des deux tiers des personnes pensent que le changement climatique reste une urgence mondiale, malgré la pandémie de Covid-19 en cours.

Le vote des peuples pour le climat, publié mercredi, mené par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Université d’Oxford, a interrogé 1,2 million de personnes dans 50 pays.

Au total, 64 pour cent des répondants ont convenu que le changement climatique représentait une urgence urgente. L’enquête a également révélé une fracture par âge distincte, la majorité des jeunes étant plus préoccupés par le changement climatique.

« Les résultats de l’enquête montrent clairement que l’action climatique urgente bénéficie d’un large soutien parmi les populations du monde entier », a déclaré l’administrateur du PNUD, Achim Steiner, dans un communiqué.

« Mais plus que cela, le sondage révèle comment les gens veulent que leurs décideurs politiques s’attaquent à la crise », a-t-il déclaré.

En adoptant une approche non conventionnelle et en atteignant des sites Web et des applications de jeux mobiles, l’enquête a révélé que 70% des jeunes qualifiaient le changement climatique d’une urgence mondiale, contre 58% des adultes âgés de plus de 60 ans.

Depuis 2018, des millions d’étudiants de la Nouvelle-Zélande à New York ont ​​fait grève et manifesté pour exiger une action mondiale contre le changement climatique.

Le mouvement Fridays for Future, qui a commencé comme une manifestation solitaire de l’adolescente suédoise Greta Thunberg, a rapidement pris de l’ampleur, avec des millions d’étudiants descendant dans la rue pour faire du changement climatique la priorité des dirigeants mondiaux.

Dans de nombreux pays participants, l’enquête a été le premier sondage d’opinion à grande échelle jamais réalisé sur la question.

En Grande-Bretagne, faire payer les entreprises pour la pollution a reçu un soutien élevé, tandis que la majorité des personnes interrogées aux États-Unis soutenaient les sources d’énergie renouvelables.

L’investissement dans des emplois verts et des techniques agricoles plus respectueuses du climat était populaire en Indonésie et en Égypte, selon l’enquête, mais dans l’ensemble, moins de gens soutiennent les régimes à base de plantes.

«Le vote des peuples pour le climat a livré un trésor de données sur l’opinion publique que nous n’avons jamais vues auparavant», a déclaré le professeur Stephen Fisher de l’Université d’Oxford. « La reconnaissance de l’urgence climatique est beaucoup plus répandue qu’on ne le pensait auparavant. »

Lundi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti les dirigeants que le monde était non seulement confronté à une urgence Covid-19, mais aussi à des «menaces existentielles» pour le climat et la biodiversité.

Dans un discours prononcé lors de la réunion virtuelle de l’Agenda de Davos du Forum économique mondial, il a déclaré qu’une crise pourrait en informer l’autre, exhortant les plans de relance de Covid-19 à aider également à «mettre fin à notre guerre contre la nature, éviter une catastrophe climatique et restaurer notre planète».

Aux États-Unis – deuxième plus grand émetteur de carbone au monde après la Chine – quelques heures après que le président Joe Biden a prêté serment, il a rejoint le pacte mondial sur le climat signé à Paris en 2015. Il a également annulé le permis de pipeline Keystone XL, symbolisant un abandon des fossiles carburants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.