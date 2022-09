Cette chronique est l’opinion d’Andrew Lodge, directeur médical de la Klinic Community Health, un centre de santé communautaire du centre-ville de Winnipeg. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Au lendemain de Fiona et du terrible sillage qu’elle a laissé sur la côte est du Canada, il y a du courage, de la résilience et de la reconstruction. Nous nous retrouvons également avec un autre rappel brutal du changement climatique et des ravages qui attendent la planète et notre espèce.

Nous devons faire face à l’indéniable. Fiona ne peut pas être considérée isolément, mais plutôt comme un point de données – bien que dramatique et calamiteux pour les personnes touchées – dans une tendance inexorable vers une biosphère de plus en plus instable.

Les preuves scientifiques sont cohérentes; la recherche est vaste et générée par une large base de disciplines.

Et c’est clair : on va vers un bouleversement climatique.

Comme l’a récemment déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, « la perturbation de notre climat et de notre planète est déjà pire que nous ne le pensions, et elle évolue plus rapidement que prévu ».

Avec cela vient une menace pour notre survie même. Le changement climatique est une urgence de santé publique.

Il doit être traité comme tel.

Le Canada largement épargné, jusqu’ici

Malgré quelques exceptions notables et catastrophiques, comme Fiona et les incendies de forêt à l’ouest, le Canada a été largement épargné par les souffrances humaines croissantes vécues par des segments croissants de la communauté mondiale. Les vagues de chaleur, l’aggravation des saisons de tempêtes, la sécheresse, les inondations et autres remodèlent les paramètres météorologiques de la normale.

Pour les Canadiens, ce tampon fortuit ne durera probablement pas beaucoup plus longtemps.

La fausse idole que nous avons érigée, divinisant les êtres humains et notre suprématie sur le monde naturel, menace désormais de décoller la cohésion sociale et de mettre en péril la vie telle que nous la connaissons.

En termes simples, la santé humaine et la santé environnementale n’existent pas en vase clos. Au lieu de cela, nous commençons à comprendre ce que les anciens savaient intuitivement ; que toute vie est inextricablement liée et donc interdépendante.

L’idiotie de s’appuyer sur les forces du marché – le mantra même qui nous a mis dans ce pétrin – pour voir notre sortie est aussi imprudente que nihiliste.

Si cela semble dystopique, il le devrait. La fenêtre dans laquelle répondre délibérément avec un semblant de proactivité se referme rapidement. Dans certains cas, nous avons probablement dépassé les seuils de basculement et devons donc nous concentrer sur l’atténuation plutôt que sur la prévention. Le récent “ Unis dans la science “, rédigé par l’intermédiaire de l’Association météorologique mondiale des Nations Unies, ainsi que le dernier Publication du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiés plus tôt cette année, reflètent des montagnes de recherches qui brossent un tableau désastreux de notre trajectoire.

Les résidents locaux ont pataugé dans une rue inondée causée par de fortes pluies de mousson à Karachi, au Pakistan, en août. Partout où nous regardons, les exemples en temps réel abondent, confirmant ce qui a été mis en garde depuis des décennies, écrit Andrew Lodge. (Fareed Khan/Associated Press)

Partout où nous regardons – des inondations sans précédent au Pakistan ; des changements profonds et rapides dans les régions polaires ; des tempêtes de plus en plus violentes comme Fiona – les exemples en temps réel abondent, confirmant ce qui a été mis en garde depuis des décennies.

Les preuves nous entourent. Le danger est réel et imminent. Les impacts directs sur la santé sont suffisamment prévisibles. Les exemples incluent des épidémies généralisées, comme les infections d’origine hydrique qui émergent actuellement au Pakistan, et des conditions plus insidieuses et non infectieuses, telles que les maladies respiratoires secondaires à la pollution atmosphérique et à la fumée des feux de forêt.

Plus périlleuses à plus long terme sont les menaces qui pèsent sur les déterminants sociaux fondamentaux de la santé. Celles-ci se produisent déjà et seront à la fois généralisées et très probablement irréversibles dans de nombreux cas. Insécurité alimentaire et hydrique due à la sécheresse, à la dégradation des sols et à la diminution de l’approvisionnement en eau douce. Migration massive et intensification des conflits en raison de la rareté des ressources. Des habitats humains de plus en plus inhospitaliers.

Des mesures transformatrices sont nécessaires maintenant. Les politiciens et les décideurs à tous les niveaux doivent agir conformément aux meilleures recherches disponibles. Le recours à des mesures purement volontaires, tout comme l’attente de solutions entièrement axées sur le marché, s’est avéré désastreusement inefficace.

Avenir alarmant devenant rapidement présent

Semblable à l’impératif imposé par la pandémie de COVID-19, une nouvelle législation reflétant la nature émergente du changement climatique est nécessaire pour prendre des décisions difficiles, des mesures qui se concentrent sur le moyen et le long terme, par opposition à incohérent fluff à court terme trop souvent favorisée par les politiciens en échange de votes. La priorisation des préoccupations économiques immédiates cache un avenir alarmant qui devient rapidement le présent.

À titre d’exemple simple, nous avons besoin d’incitations significatives pour les secteurs qui visent zéro émission, associées à une réduction agressive des pratiques nocives et inutiles telles que les plastiques à usage unique. Les mesures progressives ne suffiront peut-être pas à prévenir de futures catastrophes dans un avenir proche, mais elles auront pour effet de limiter le réchauffement à long terme, améliorant ainsi les conditions de stabilisation du climat.

Nous avons assisté à une mobilisation rapide et massive en réponse à la pandémie de COVID-19. Celles-ci étaient désordonnées et parfois décousues, mais ont également révélé de nombreux exemples de stratégies agiles très efficaces déployées en temps opportun.

Bien sûr, les bouleversements causés par le COVID-19 ne sont rien en comparaison des impacts sismiques du changement climatique généralisé. Mais cela peut néanmoins être considéré comme une différence de degré et non de nature, et de nombreuses leçons sont transférables.

Nous devons reconnaître ce qui devient rapidement apparent. Notre propre santé et notre bien-être sont liés à la santé de la planète.

Tous sont en grand danger. L’urgence est déjà là.