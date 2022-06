SYLHET, Bangladesh (AP) – Les scientifiques affirment que le changement climatique est un facteur à l’origine des pluies irrégulières et précoces qui ont déclenché des inondations sans précédent au Bangladesh et dans le nord-est de l’Inde, tuant des dizaines de personnes et rendant la vie misérable à des millions d’autres.

Bien que la région ne soit pas étrangère aux inondations, elles ont généralement lieu plus tard dans l’année, lorsque les pluies de mousson sont bien avancées.

Les pluies torrentielles de cette année se sont abattues sur la région dès le mois de mars. Il faudra peut-être beaucoup plus de temps pour déterminer dans quelle mesure le changement climatique a joué un rôle dans les inondations, mais les scientifiques affirment qu’il a rendu la mousson – un changement saisonnier du temps généralement associé à de fortes pluies – plus variable au cours des dernières décennies. Cela signifie qu’une grande partie de la pluie qui devrait tomber au cours d’une année arrive en l’espace de quelques semaines.

L’État de Meghalaya, dans le nord-est de l’Inde, a reçu près de trois fois sa pluviométrie moyenne de juin au cours des trois premières semaines du mois seulement, et l’Assam voisin a reçu deux fois sa moyenne mensuelle au cours de la même période. Plusieurs rivières, dont l’une des plus grandes d’Asie, coulent en aval des deux États dans la baie du Bengale au Bangladesh, une nation de delta densément peuplée.

Avec plus de précipitations prévues au cours des cinq prochains jours, le Centre de prévision et d’alerte aux inondations du Bangladesh a averti mardi que les niveaux d’eau resteraient dangereusement élevés dans les régions du nord du pays.

Le schéma des moussons, vital pour les économies agraires de l’Inde et du Bangladesh, a changé depuis les années 1950, avec des périodes de sécheresse plus longues entrecoupées de fortes pluies, a déclaré Roxy Matthew Koll, climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale de Pune, ajoutant que les événements de précipitations extrêmes devraient également augmenter.

Jusqu’à présent, les inondations dans le nord-ouest du Bangladesh étaient rares tandis que l’État d’Assam, célèbre pour sa culture du thé, faisait généralement face à des inondations plus tard dans l’année pendant la saison habituelle de la mousson. Le volume considérable de pluies précoces de cette année qui a frappé la région en quelques semaines seulement fait des inondations actuelles une situation « sans précédent », a déclaré Anjal Prakash, directeur de recherche à l’Institut indien de politique publique Bharti, qui a contribué à l’étude parrainée par l’ONU. sur le réchauffement climatique.

« C’est quelque chose dont nous n’avons jamais entendu parler et que nous n’avons jamais vu », a-t-il déclaré.

Au total, 36 personnes sont mortes au Bangladesh depuis le 17 mai, tandis que les autorités indiennes ont signalé que les décès dus aux inondations sont passés à 78 dans l’État d’Assam, et 17 autres ont été tués dans des glissements de terrain.

Des centaines de milliers de personnes sont déplacées et des millions de personnes dans la région ont été contraintes de se précipiter vers des centres d’évacuation de fortune.

Certains, comme Mohammad Rashiq Ahamed, propriétaire d’un magasin à Sylhet, la ville la plus durement touchée du nord-est du Bangladesh, sont rentrés chez eux avec inquiétude avec leurs familles pour voir ce qui peut être récupéré. Pataugeant dans l’eau jusqu’aux genoux, il a dit qu’il craignait que les eaux de crue ne remontent. « Le temps change… il peut y avoir une autre catastrophe, à tout moment. »

Selon une analyse de 2015 de l’Institut de la Banque mondiale, il fait partie des quelque 3,5 millions de Bangladais qui sont confrontés chaque année à la même situation difficile lorsque les rivières débordent.

Le pays de 160 millions d’habitants est considéré comme l’un des plus vulnérables au changement climatique et les pauvres sont touchés de manière disproportionnée.

Mohammad Arfanuzzaman, un expert du changement climatique à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, a déclaré que des inondations catastrophiques comme celle de cette année pourraient avoir des impacts de grande envergure, des agriculteurs perdant leurs récoltes et étant piégés dans un cycle d’endettement aux enfants ne pouvant pas aller à l’école et à un risque accru de maladie.

« Les pauvres souffrent beaucoup des inondations en cours », a-t-il déclaré.

___

Ghosal a rapporté de New Delhi. Les rédacteurs de l’Associated Press Julhas Alam de Dhaka, au Bangladesh, et Victoria Milko de Jakarta, en Indonésie, ont contribué à ce rapport.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Aniruddha Ghosal et Al-emrun Garjon, The Associated Press