Ces dernières semaines ont été étranges pour la météo aux États-Unis.

Une tempête de poussière dans l’Illinois au début du mois a entraîné un carambolage de 72 véhicules qui a tué sept personnes. En avril, plus de 25 pouces de pluie – 88 milliards de gallons – ont inondé Fort Lauderdale, en Floride. Le Wisconsin a déclaré une urgence alors que plus de 80 incendies de forêt se sont déclarés dans des températures chaudes, une faible humidité et des vents violents. Une tempête de trois jours a provoqué des inondations et établi de nouveaux records de précipitations à Denver, au Colorado. Le week-end dernier, une vague de chaleur historique a enflammé le nord-ouest du Pacifique, plus d’un mois avant le début officiel de l’été.

Il y a beaucoup de variabilité naturelle dans les conditions météorologiques, et des événements étrangement chronométrés ou extrêmes se sont produits dans le passé. Cependant, les températures moyennes augmentent dans le monde entier, modifiant les chances de mélanger les bons ingrédients bruts derrière les premières vagues de chaleur, les averses soudaines et l’expansion des saisons des incendies. Dans certains cas, ils deviendront plus fréquents ou plus extrêmes.

« Souvent, cela se produit dans le contexte d’une normale changeante, d’une ligne de base changeante », a déclaré Barbara Mayes Boustead, météorologue au National Weather Service. « Au fur et à mesure que cela change, nous pourrions voir des événements comme ceux-ci plus souvent à l’avenir, et des choses qui auraient pu être autrefois très, très rares deviennent moins rares. »

La planète s’est déjà réchauffée de 2 degrés Fahrenheit (1,1 degrés Celsius) en moyenne depuis la révolution industrielle. Ce changement aggrave des événements comme les inondations côtières, résultant de la montée des mers et des précipitations plus extrêmes – le genre de catastrophes qui font la une des journaux. « Lorsque la moyenne change, le plus grand impact que nous voyons souvent se situe en fait dans les extrêmes », a déclaré Boustead.

Mais le fait que la moyenne elle-même ait bougé a aussi des implications importantes. Le changement climatique est souvent raconté comme une histoire de catastrophes sans précédent qui détruisent des maisons, inondent la terre et prennent des vies. Mais en dehors des extrêmes, le temps subit des transformations plus subtiles, prolongeant la durée des saisons, asséchant certaines zones et ajoutant de l’eau à d’autres.

Cette ligne de base mobile commence maintenant à changer la façon dont nous cultivons les aliments, où vivent certains animaux et a des effets sur notre santé.

Le climat change plus vite aux niveaux locaux

Les conditions météorologiques extrêmes – fortes chaleurs, pluies torrentielles, sécheresse, etc. – sont généralement définies en fonction des conditions historiques dans une zone donnée, généralement les 10 % les plus importants de ces événements. Cela signifie que le seuil de ce qui compte comme extrême est différent selon l’endroit où vous vous trouvez. Une journée d’été à 100 ° F à Phoenix, en Arizona, est banale, mais 90 ° F à Anchorage, en Alaska, en est une pour le livre des records.

Le timing est important aussi. Une rafale soudaine de pluie pendant la saison sèche peut déclencher des crues soudaines dommageables.

À mesure que les températures moyennes mondiales augmentent, des événements qui se sont produits une fois par siècle peuvent finir par se produire à chaque génération ou plus. Et des catastrophes jamais vues auparavant pourraient se reproduire à mesure que les cadrans s’allument dans le monde entier.

« Ce qui nous semble extrême, ce sont souvent ces choses qui ne se produisent pas très souvent dans notre vie », a déclaré Boustead.

Mais ce n’est pas toute l’histoire. Si vous zoomez sur à peu près n’importe quelle partie de la planète, vous pouvez voir que des mouvements plus importants de la température moyenne, des précipitations, de l’humidité, etc. sont déjà en cours. L’Arctique, par exemple, s’est réchauffé quatre fois plus vite que la Terre dans son ensemble.

Ce sont ces moyennes locales qui jouent le rôle dominant dans le type de temps qui se dégage. La Floride est l’un des États qui se réchauffent le plus rapidement et vient de connaître son année la plus chaude à ce jour. « Au cours des huit ou dix dernières années, l’État de Floride a connu une augmentation spectaculaire, en moyenne, de la température de plus de 2 degrés Fahrenheit », a déclaré David Zierden, climatologue de l’État de Floride et chercheur au Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies à Université d’État de Floride.

Et pour chaque augmentation de température de 1,8 °F, l’air peut retenir 7 % d’humidité en plus. En conséquence, l’air plus chaud permet aux tempêtes de déverser plus d’eau. La tempête de pluie de Fort Lauderdale correspond à ce modèle.

« C’est très cohérent avec la théorie et ce que les études de modélisation nous montrent », a déclaré Zierden.

Mais une partie de ce qui a rendu l’averse d’avril à Fort Lauderdale si étonnante, c’est qu’elle n’est pas née d’un ouragan. « Ce n’était pas associé à la tempête tropicale ou au système tropical, ce qui en a fait un événement intéressant en soi », a-t-il ajouté. Néanmoins, il est probable que de tels événements deviendront plus courants.

Les chercheurs s’efforcent également de quantifier à quel point la combustion de combustibles fossiles a aggravé ces événements. Cela fait partie d’un nouveau sous-domaine de la science du climat appelé attribution des conditions météorologiques extrêmes. À l’aide de modèles et de mesures, ils peuvent déceler les empreintes digitales de l’humanité lors d’une catastrophe météorologique. Par exemple, l’ouragan Harvey en 2017 a plongé Houston, au Texas, dans un déluge record. Les chercheurs ont calculé que le réchauffement depuis 1980 a ajouté 20 % supplémentaires aux pluviomètres pendant la tempête.

Il faudra plus de temps aux scientifiques pour voir à quel point le changement climatique a joué un rôle dans certaines des conditions météorologiques extrêmes récentes aux États-Unis, comme les inondations de Fort Lauderdale (l’étude d’attribution sur l’ouragan Harvey a duré huit mois).

Le problème le plus délicat consiste à déterminer dans quelle mesure les humains modifient le milieu de la courbe en cloche des événements météorologiques plutôt que les queues – le type de temps que nous subissons jour après jour. Ici, les caprices naturels et le chaos du temps se heurtent le plus à la hausse sous-jacente des températures, et il est difficile de démêler leurs rôles respectifs dans le temps moins sévère mais toujours hors du commun que nous voyons.

« Nous aurons toujours l’interaction de la variabilité du temps sur le fond du climat à mesure qu’il change », a déclaré Boustead. « Nous aurons peut-être plus de mal à le séparer des autres signaux qui contribuent à un événement météorologique donné. »

Faites attention à la hausse des minimums

Avec la hausse des températures moyennes, le plancher se soulève également à l’extrémité inférieure de l’échelle des températures. Les températures extrêmes froides deviennent moins courantes, mais encore une fois, en dehors des extrêmes, d’autres changements importants sont en cours. Aux États-Unis, les hivers en général se réchauffent plus rapidement que les étés.

Ces changements n’ont pas besoin de déclencher des catastrophes pour avoir des conséquences. Avec moins de jours sous les températures de congélation, par exemple, plus d’insectes peuvent survivre jusqu’au printemps. Les scolytes, combinés à une sécheresse épique, ont tué des millions d’arbres dans l’ouest des États-Unis, laissant suffisamment de carburant pour les incendies de forêt. Leur aire de répartition et leur survie en hiver ont augmenté avec le changement climatique. Le moustique de la fièvre jaune Aedes aegypti, qui transporte également des maladies comme la dengue et le Zika, migre plus au nord des États-Unis à mesure que le pays se réchauffe. Les tiques porteuses de la maladie de Lyme se déplacent jusqu’à 34 miles au nord par an au Canada en raison du réchauffement, en particulier pendant les périodes les plus fraîches de l’année.

Les hivers plus chauds donnent également aux plantes crachant du pollen une longueur d’avance. C’est pourquoi les saisons d’allergies s’allongent et deviennent plus irritantes chaque année. Des températures hivernales plus élevées signifient également plus de précipitations sous forme de pluie au lieu de neige, ce qui peut entraîner des inondations au printemps suivies d’une sécheresse en été plutôt qu’une libération lente de l’eau d’un manteau neigeux. Jusqu’à l’hiver dernier, cette tendance a contribué à alimenter une explosion précoce de la végétation dans l’ouest des États-Unis qui s’est asséchée en été, contribuant au risque d’incendie de forêt. Même avec les chutes de neige épiques cet hiver dans la Sierra Nevada, on craint que la chaleur intense de l’été ne crée plus de carburant pour les incendies.

La hausse des températures minimales peut également affecter de manière significative l’agriculture. Nicholas Bond, climatologue de l’État de Washington et chercheur à l’Université de Washington, a expliqué que les températures nocturnes augmentent généralement plus rapidement que pendant la journée, en hiver comme en été. Cela peut exercer un stress sur des cultures comme le maïs, le coton et les arachides, réduisant ainsi leur production globale. Le riz, par exemple, peut voir une baisse de rendement de 4,6 % pour chaque augmentation de 1,8 °F de la température minimale nocturne.

La dernière évaluation nationale du climat des États-Unis, un rapport gouvernemental qui examine les effets du changement climatique à travers le pays, a averti que « les rendements des principales cultures de base américaines devraient diminuer en raison de températures plus élevées, en particulier lorsque ces températures plus élevées surviennent pendant des périodes critiques. du développement reproducteur. (La prochaine version du rapport devrait sortir plus tard cette année.)

Une étude réalisée l’année dernière par l’Environmental Defense Fund a révélé que la quasi-totalité de l’Iowa verrait les rendements du maïs diminuer d’au moins 5 % d’ici 2030. Au Minnesota, la moitié des comtés de l’État connaîtraient une baisse d’au moins 5 % du soja.

Des températures nocturnes plus élevées peuvent même réduire la qualité des raisins prisés de Washington. « Les vins de qualité ont besoin de nuits fraîches pour que les acides se développent pour donner leur saveur aux raisins, etc. Et donc si les nuits deviennent trop chaudes – et elles ne sont pas encore là – mais si elles deviennent trop chaudes, alors il est concevable que la qualité de ces vins baisse », a déclaré Bond. « Il n’y a pas de grands cabernets qui sortent du Mississippi. »

Les conséquences les plus importantes de ces changements se font sentir sur la santé humaine. Des saisons chaudes plus longues augmentent les risques de fortes vagues de chaleur survenant plus tôt. Les vagues de chaleur qui se déroulent au début de l’été ou au printemps ont tendance à être plus mortelles parce que les gens ne sont pas aussi acclimatés aux températures plus élevées à ce moment-là. De même, les personnes vivant dans des climats plus frais ont tendance à souffrir davantage d’une chaleur inhabituelle. Une vague de chaleur de 2021 dans l’Oregon, Washington et la Colombie-Britannique a tué au moins 800 personnes.

Et des températures minimales plus élevées, surtout la nuit, aggravent ces effets. Sans soirées pour se rafraîchir, les gens sont confrontés à un stress global plus élevé dû à la chaleur, ce qui peut perturber le sommeil et aggraver les problèmes cardiaques et pulmonaires sous-jacents. Une étude a révélé qu’une nuit chaude après une journée chaude pouvait augmenter le risque de mortalité jusqu’à 50 % par rapport à une journée chaude suivie d’une nuit plus fraîche. La hausse des températures minimales aggrave également les effets de maladies telles que les calculs rénaux et la sclérose en plaques.

Il est donc clair que ces changements climatiques plus lents et moins visibles s’ajoutent toujours à des perturbations majeures. Les conséquences se manifestent déjà maintenant, mais l’avenir deviendra encore plus chaud et plus étrange.

La bonne nouvelle est que nous pouvons voir où vont ces tendances et prendre des mesures pour amortir leurs coups. Une meilleure gestion écologique et la restauration des prédateurs naturels peuvent ralentir la propagation de certaines espèces envahissantes. L’amélioration des infrastructures et des réglementations judicieuses en matière d’eau peuvent contribuer à atténuer les régimes pluviométriques irréguliers afin que suffisamment d’eau soit disponible pour tout le monde tout au long de l’année. Les toits blancs et les espaces verts peuvent compenser une partie du réchauffement en cours dans les zones urbaines. De nouvelles variétés de cultures capables de résister à la sécheresse et à la chaleur peuvent contribuer à renforcer l’approvisionnement alimentaire. Une plus grande sensibilisation aux effets de la chaleur sur la santé et un meilleur accès au refroidissement peuvent sauver des vies.

Nous n’avons pas non plus vu toute l’ampleur du réchauffement dû aux gaz à effet de serre que l’humanité a déjà émis, et les températures continueront à grimper pendant un certain temps, même si la pollution par le dioxyde de carbone s’arrêtait soudainement. Mais à moins que l’humanité ne réduise à zéro ces émissions, le cliquet continuera de se resserrer dans le sens d’un réchauffement accru indéfiniment.

Ainsi, bien que nous soyons capables de supporter et de nous adapter à de nombreux changements que nous ne pouvons pas éviter, il y a des limites, il est donc essentiel d’arrêter les contributions de l’humanité au réchauffement global.