Le changement climatique est à l’origine de vagues de chaleur record, selon les experts

Le consensus scientifique plus large sur les forces en jeu est clair : « Le changement climatique nous met les dés météorologiques contre nous », a déclaré au Guardian Katharine Hayhoe, climatologue à Nature Conservancy, une organisation environnementale. «Nous avons toujours une chance de faire un double six naturellement et d’obtenir une intense vague de chaleur estivale record. Mais décennie après décennie, alors que le monde se réchauffe, c’est comme si le changement climatique s’infiltrait et prenait l’un de ces chiffres sur les dés et le transformait en six autres, puis en six autres. Et peut-être même un sept. On voit donc que les canicules arrivent plus tôt dans l’année, elles sont plus longues, elles sont plus fortes. »