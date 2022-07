Le changement climatique d’origine humaine a rendu la vague de chaleur au Royaume-Uni 10 fois plus probable, selon une étude

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Lorsque la Grande-Bretagne a connu ses températures les plus élevées jamais enregistrées, lors d’une vague de chaleur extrême la semaine dernière, les scientifiques ne doutaient guère que l’événement fulgurant ait été suralimenté par la libération incontrôlée de gaz à effet de serre par l’humanité. Maintenant, un groupe de chercheurs, utilisant des données d’observation et la modélisation du climat, a cherché à calculer à quel point le changement climatique alimenté par l’homme est à blâmer. L’analyse, menée par le groupe très respecté World Weather Attribution, a conclu que le réchauffement climatique rendait cette vague de chaleur britannique “au moins 10 fois plus probable”.

La chaleur a battu des records, le mercure grimpant à 40,3 degrés Celsius – ou 104,5 degrés Fahrenheit – à Coningsby, en Angleterre, le 19 juillet. Les températures à l’aéroport international d’Heathrow et à St. James Park dans le centre de Londres n’étaient qu’une fraction de degré moins intenses .

Les chercheurs ont déterminé que dans un monde préindustriel, vers 1850, la même vague de chaleur aurait été plus froide de 4 degrés Celsius (selon les données d’observation) ou de 2 degrés Celsius (la modélisation informatique le suggère).

L’équipe World Weather Attribution se spécialise dans l’examen des liens entre les événements météorologiques en cours et le changement climatique. Il a constaté que le changement climatique rendait 30 fois plus probable la chaleur dévastatrice pré-été en Inde et au Pakistan ; l’aggravation des fortes pluies et des inondations meurtrières en Afrique du Sud ; et augmenté la puissance et les dégâts du super typhon japonais Hagibis.

Le même groupe – qui est composé de scientifiques du monde entier – a déclaré que la vague de chaleur du début de l’été dans le nord-ouest du Pacifique, qui a vu les températures à Portland atteindre 116 degrés Fahrenheit, aurait été “pratiquement impossible” avant le changement climatique.

La vague de chaleur britannique aurait été “extrêmement improbable” sans le changement climatique d’origine humaine, ont déclaré les chercheurs.

Des records locaux ont été battus dans 46 stations météorologiques à travers le pays. Le précédent record pour la Grande-Bretagne était de 38,7 degrés Celsius (101,6 degrés Fahrenheit) en 2019.

Cela peut ne pas sembler très chaud pour une personne qui passe l’été à Karachi ou à Houston. Mais rappelez-vous : le gouvernement britannique estime que moins de 5 % des foyers britanniques sont climatisés. Le pays et ses infrastructures ne sont pas construits pour ces extrêmes.

“Les vagues de chaleur sont souvent des catastrophes invisibles”, contrairement aux inondations ou aux ouragans, a déclaré Emmanuel Raju, du Centre de recherche sur les catastrophes de l’Université de Copenhague et l’un des auteurs du rapport.

Un décompte complet de la létalité de la vague de chaleur de juillet prendra un mois ou plus, car les chercheurs se penchent sur les certificats de décès. Mais le rapport met en garde : “les impacts incluent les projections d’une surmortalité de plus de 840 personnes” pour l’événement de deux jours, ainsi que “les hospitalisations, les dommages aux infrastructures et les effets psychosociaux”.

Dans le monde du « climat naturel », avant le déploiement de la machine à vapeur lors de la révolution industrielle, le niveau de dioxyde de carbone atmosphérique s’élevait à 280 parties par million. Aujourd’hui, il est de 412 millions de parties par million – et la planète est en moyenne 1,2 Celsius plus chaude.

La plupart des gouvernements du monde se sont engagés à maintenir le réchauffement futur « bien en dessous » de 2 degrés Celsius tout en poursuivant leurs efforts pour le limiter à 1,5 Celsius.

Jusqu’à présent, la planète semble sur la bonne voie pour dépasser ces cibles. Selon les trajectoires actuelles, le monde devrait se réchauffer de 2,7 degrés Celsius (4,9 degrés Fahrenheit) d’ici la fin du siècle.

L’analyse de la vague de chaleur britannique a révélé que sa probabilité dans un monde préindustriel plus frais de 1,2 Celsius était “extrêmement faible” – et “statistiquement impossible” dans deux des trois stations météorologiques en Angleterre qu’ils ont examinées.

Friederike Otto, l’un des auteurs de l’étude, basée à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’en raison du changement climatique, “chaque vague de chaleur est plus susceptible et plus susceptible d’être plus extrême”.

Même ainsi, ce sont encore des événements rares.

Dans le climat actuel, compte tenu des niveaux actuels de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, on pourrait s’attendre à une répétition de la vague de chaleur britannique une fois tous les 100 ans. Pour les températures maximales sur 1 jour supérieures à 40 degrés Celsius, le temps de retour est estimé à 1 sur 1000 ans.

Mais c’est pour le “climat actuel”, ont averti les chercheurs. En supposant que les niveaux de gaz à effet de serre augmentent au cours des prochaines décennies, ils prédisent qu’il en sera de même de la fréquence de la chaleur meurtrière.