Le changement climatique détruit la plus ancienne peinture rupestre du monde vieille de 44000 ans en Indonésie, selon une étude

Le changement climatique a non seulement gravement affecté l’environnement, mais a également fait des ravages sur le plus ancien patrimoine humain du monde. Selon NatureSelon les rapports scientifiques, il a été découvert que l ‘art rupestre ancien des grottes calcaires du sud de Sulawesi en Indonésie est en train de se dégrader par le changement climatique. La peinture rupestre remonte à l’époque du Pléistocène, il y a 45 000 à 20 000 ans.

Une équipe de spécialistes conservateurs, de scientifiques archéologiques et de gestionnaires du patrimoine d’Australie et d’Indonésie a examiné environ 11 abris sous roche et grottes situés dans la région de Maros-Pangkep à Sulawesi. On pense que l’art du pochoir à la main représentant des personnes, des symboles et des animaux sur les murs des grottes remonte à 40000 ans. L’œuvre d’art a été créée en appuyant une main contre les murs, puis en pulvérisant du pigment de mûrier humide sur les empreintes. Mais maintenant, ces peintures s’écaillent des murs.

Les chercheurs ont découvert la présence de sulfate de calcium et de chlorure de sodium à la surface des murs. Ces composés forment des cristaux à la surface et provoquent ainsi le décollement de la couche de roche.

Parallèlement au changement de température, une modification fréquente de l’humidité est également considérée comme l’une des causes de la dégradation. Lorsque la surface des murs devient alternativement sèche et humide, il en résulte la formation de cristaux de sel qui décomposent davantage les œuvres d’art faites de pigments.

L’étude indique que le processus de détérioration s’est accéléré en raison des nombreuses catastrophes naturelles auxquelles le pays a été confronté ces derniers temps. Les résultats suggèrent qu’au cours des 40 dernières années, l’érosion s’est rapidement accélérée en raison du changement climatique causé par l’homme. La fréquence et la gravité croissantes des sécheresses causées par le cycle climatique et l’accumulation d’humidité due aux pluies de mousson offrent les conditions idéales pour l’évaporation, la formation de sel et finalement l’altération des surfaces des grottes qui abritent l’art ancien.

Grâce à de nouvelles explorations, pas moins de 300 peintures rupestres ont été découvertes. Les chercheurs ont suggéré une surveillance régulière – à la fois physique et chimique pour sauver le patrimoine culturel préhistorique.

