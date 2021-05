Le changement climatique crée une demande pour les maisons hors réseau

La saison des ouragans dans l’Atlantique ne commence officiellement que le 1er juin, mais les inondations printanières excessives ont déjà déplacé des milliers de résidents en Louisiane.

Une tempête de verglas au Texas en février a détruit une grande partie du réseau électrique de l’État, plongeant près de 10 millions de personnes dans une catastrophe froide et sombre. Plus de 150 personnes sont mortes et, pour un montant estimé à 200 milliards de dollars, il s’agissait de la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire de l’État.

Et la dernière saison des incendies de forêt en Californie a établi le record de la plus grande quantité de terres brûlées de l’histoire moderne, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. Les incendies ont détruit plus de 10000 structures et a coûté plus de 10 milliards de dollars en dommages matériels.

Les effets croissants du changement climatique ne sont plus saisonniers. Les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes dues au changement climatique sont désormais un phénomène permanent. Cela a amené les constructeurs à reconsidérer la manière dont ils conçoivent et alimentent les nouvelles maisons, et comment les retirer du réseau, afin qu’ils puissent être plus durables sur le plan environnemental et opérationnels en cas de catastrophe. Il incite également les acheteurs traditionnels à penser davantage comme des survivants.

« Des tempêtes plus violentes chaque année vont continuer et indiquer davantage les besoins d’un développement résilient », a déclaré Ben Keys, professeur agrégé de l’immobilier à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Keys étudie les effets du changement climatique sur l’immobilier et le besoin croissant de logements pouvant fonctionner hors réseau. Cela va bien au-delà des panneaux solaires.

« Ces maisons peuvent être construites de manière beaucoup plus efficace, donc pas seulement solaires, mais elles peuvent avoir leurs propres filtres à eau, d’autres sources de production d’électricité et un certain nombre d’autres moyens efficaces pour gérer leurs services publics », a déclaré Keys.

Un nombre croissant de petits constructeurs, comme Dvele, basé en Californie, relèvent le défi.