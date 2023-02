Le changement climatique contribue à la montée des superbactéries, selon un nouveau rapport de l’ONU – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Le changement climatique et la résistance aux antimicrobiens sont deux des plus grandes menaces pour la santé mondiale, selon un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Le rapport, intitulé “Bracing for Superbugs”, met en évidence le rôle du changement climatique et d’autres facteurs environnementaux contribuant à l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Il a été annoncé mardi lors de la sixième réunion du Groupe mondial des dirigeants sur la résistance aux antimicrobiens à la Barbade.

La résistance aux antimicrobiens ou RAM se produit lorsque des germes tels que des bactéries, des virus et des champignons développent la capacité de vaincre les médicaments conçus pour les tuer.

“Le développement et la propagation de la résistance aux antimicrobiens signifient que les antimicrobiens utilisés pour prévenir et traiter les infections chez les humains, les animaux et les plantes pourraient devenir inefficaces, la médecine moderne n’étant plus en mesure de traiter même les infections bénignes”, a déclaré le Programme des Nations Unies pour l’environnement dans un communiqué de presse.

Environ 5 millions de décès dans le monde ont été associés à la résistance aux antimicrobiens en 2019, et le bilan annuel devrait passer à 10 millions d’ici 2050 si des mesures ne sont pas prises pour arrêter la propagation de la résistance aux antimicrobiens, selon le rapport.

Aux États-Unis, il y a près de 3 millions d’infections résistantes aux antimicrobiens chaque année et plus de 35 000 personnes en meurent, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les antimicrobiens sont couramment utilisés dans les produits de nettoyage, les pesticides végétaux et les médicaments pour tuer et prévenir la propagation des germes parmi les personnes, les animaux et les cultures.

La résistance aux médicaments peut se développer naturellement, mais les experts affirment que la surutilisation des antimicrobiens chez les humains, les animaux et la production alimentaire a accéléré le processus. Les micro-organismes qui survivent à ces produits chimiques sont plus forts et plus puissants, et ils peuvent propager leurs gènes résistants aux médicaments à des germes qui n’ont jamais été exposés à des antimicrobiens.

Jusqu’à présent, l’accent a été largement mis sur l’utilisation excessive d’antimicrobiens, mais les experts affirment qu’il existe de plus en plus de preuves que les facteurs environnementaux jouent un rôle important dans le développement, la transmission et la propagation de la résistance aux antimicrobiens.

« Le changement climatique, la pollution, les changements dans nos conditions météorologiques, plus de précipitations, des villes et des zones urbaines plus denses et plus denses – tout cela facilite la propagation de la résistance aux antibiotiques. Et je suis certain que cela ne fera qu’augmenter avec le temps, à moins que nous ne prenions des mesures relativement drastiques pour enrayer cela », a déclaré le Dr Scott Roberts, spécialiste des maladies infectieuses à la Yale School of Medicine, qui n’a pas participé au nouveau rapport de l’ONU. .

Changement climatique et résistance aux antimicrobiens

La crise climatique aggrave la résistance aux antimicrobiens de plusieurs manières. La recherche a montré que l’augmentation des températures augmente à la fois le taux de croissance bactérienne et le taux de propagation des gènes résistants aux antibiotiques entre les micro-organismes.

“Au fur et à mesure que nous obtenons un climat plus extrême, en particulier lorsqu’il se réchauffe, les gradients qui entraînent l’évolution de la résistance vont en fait s’accélérer. Ainsi, en limitant les hausses de température et en réduisant l’extrémité des événements, nous pouvons en fait fondamentalement limiter la probabilité de développer une nouvelle résistance », a déclaré le Dr David Graham, professeur d’ingénierie des écosystèmes à l’Université de Newcastle et l’un des auteurs du rapport de l’ONU. une conférence de presse avant la publication du rapport.

Les experts disent également que de graves inondations résultant du changement climatique peuvent entraîner des conditions de surpeuplement, un assainissement médiocre et une pollution accrue, qui sont connues pour augmenter les taux d’infection et la résistance aux antimicrobiens, car les déchets humains, les métaux lourds et d’autres polluants dans l’eau créent des conditions favorables pour les insectes. développer une résistance.

« Les mêmes facteurs qui causent la dégradation de l’environnement aggravent le problème de la résistance aux antimicrobiens. Les impacts de la résistance aux antimicrobiens pourraient détruire nos systèmes de santé et alimentaires », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement, lors de la conférence de presse.

Rendre les maladies plus difficiles à traiter

Les pressions environnementales créent des insectes qui se développent dans le corps humain, ce qui, selon les experts, est inhabituel pour certaines espèces.

“Il y a une hypothèse d’un éminent mycologue qui suggère que la raison pour laquelle la température corporelle est de 98,6 est parce que c’est la température à laquelle les champignons ne peuvent pas bien se développer. Et donc, nous voyons maintenant Candida auris et certains des autres nouveaux microbes qui sont apparus et qui se développent vraiment bien – même à des températures de 98,6 dans le corps humain. Et donc je pense que le changement climatique, en sélectionnant vraiment pour que ces organismes s’adaptent à un climat plus chaud, va augmenter les chances qu’il y ait une infection chez l’homme », a déclaré Roberts.

Ces infections opportunistes compromettent les avancées médicales telles que les arthroplasties, les greffes d’organes et la chimiothérapie – des procédures dans lesquelles les patients ont un risque important d’infection et nécessitent des antibiotiques efficaces.

Les infections résistantes aux médicaments peuvent rendre le traitement difficile, voire impossible. Roberts dit que le recours à des « traitements de dernière minute » n’est « jamais un bon scénario du point de vue du patient, car il y a des raisons pour lesquelles nous ne les utilisons pas d’emblée », telles que la toxicité et l’échec des organes.

“Lorsqu’une personne présente une bactérie ou un champignon résistant aux médicaments et que nous devons vraiment nous fier à l’un de ces antibiotiques de dernière intention, il est généralement difficile de traiter dès le départ. Et donc les patients ne vont vraiment pas aussi bien en conséquence », a-t-il déclaré. « Dans de rares circonstances, nous manquons complètement d’options, et dans ce cas, nous ne pouvons vraiment rien faire. Heureusement, ces cas restent assez rares, mais je suis certain qu’avec ce problème croissant de résistance aux antibiotiques, nous verrons leur fréquence augmenter avec le temps.

Actions pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens

Les experts disent que le changement climatique et la résistance aux antimicrobiens ont été aggravés et peuvent être améliorés par les actions humaines. Une étape critique consiste à limiter la surutilisation et l’abus d’antibiotiques.

« Les antibiotiques et les antifongiques ne fonctionnent pas sur les virus, comme le rhume et la grippe. Ces médicaments sauvent des vies. Mais, chaque fois qu’ils sont utilisés, ils peuvent entraîner des effets secondaires et une résistance aux antimicrobiens », ont écrit les auteurs du rapport de l’ONU.

Les auteurs soulignent également que la santé des personnes, des animaux, des plantes et de l’environnement sont étroitement liés et interdépendants, et ils appellent les gouvernements à identifier des politiques pour limiter l’utilisation des antibiotiques dans l’agriculture et réduire la pollution environnementale.

Enfin, selon les experts, les mesures pour réduire le changement climatique sont des mesures pour limiter la résistance aux antimicrobiens.

“Tout ce que nous pouvons faire au niveau individuel pour réduire en quelque sorte l’impact du changement climatique, en réalité, cela ne fait qu’aggraver ce problème, ainsi que la pollution et l’urbanisation et dans les zones denses et surpeuplées. Bien que je sache, au niveau individuel, que c’est une chose difficile à changer », a déclaré Roberts.

