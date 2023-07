Le changement climatique continue d’aggraver les incendies de forêt et la fumée. Les scientifiques l’appellent le « nouvel anormal »

C’était une odeur qui évoquait un souvenir. Tant pour Emily Kuchlbauer en Caroline du Nord que pour Ryan Bomba à Chicago. C’était la fumée des incendies de forêt, l’odeur d’un monde de plus en plus chaud et parfois en feu.

Kuchlbauer a eu des flashbacks à la surprise de la suie recouvrant sa voiture il y a trois ans alors qu’elle était récemment diplômée de l’université de San Diego. Bomba avait du déjà-vu de San Francisco, où l’air était si chargé de fumée que les gens devaient se masquer. Ils pensaient qu’ils avaient laissé derrière eux les soucis liés aux incendies de forêt en Californie, mais un Canada qui brûle d’une mer à l’autre a ramené l’un des effets les plus viscéraux du changement climatique dans des endroits qui semblaient autrefois immunisés.

« Ça a été un sentiment très apocalyptique, parce qu’en Californie, le dialogue est comme, ‘Oh, c’est normal. C’est exactement ce qui se passe sur la côte ouest », mais ce n’est vraiment pas normal ici », a déclaré Kuchlbauer.

Alors que le climat de la Terre continue de changer à cause des gaz piégeant la chaleur rejetés dans l’air, de moins en moins de personnes sont hors de portée des doigts gonflés et mortels de la fumée des feux de forêt, selon les scientifiques. Déjà, les incendies de forêt consomment trois fois plus des États-Unis et du Canada chaque année que dans les années 1980 et des études prédisent une aggravation des incendies et de la fumée.

Alors que de nombreuses personnes exposées au mauvais air peuvent se demander s’il s’agit d’une «nouvelle normalité», plusieurs scientifiques ont déclaré à l’Associated Press qu’ils rejettent spécifiquement une telle idée parce que la phrase donne l’impression que le monde a changé pour un nouveau modèle stable de événements extrêmes.

« Est-ce une nouvelle normalité ? Non, c’est une nouvelle anomalie », a déclaré le climatologue de l’Université de Pennsylvanie, Michael Mann. « Ça continue de s’aggraver. Si nous continuons à réchauffer la planète, nous ne nous installons pas dans un nouvel état. C’est une ligne de base toujours mouvante de pire en pire.

C’est tellement grave que le terme « feu de forêt » doit peut-être aussi être repensé, a suggéré Jennifer Francis, scientifique principale au Woodwell Climate Research Center.

« Nous ne pouvons plus vraiment les appeler des feux de forêt », a déclaré Francis. « Dans une certaine mesure, ils ne sont tout simplement pas, ils ne sont pas sauvages. Ils ne sont plus naturels. Nous les rendons simplement plus probables. Nous les rendons plus intenses.

Plusieurs scientifiques ont déclaré à l’AP que le problème de la fumée et des incendies de forêt s’aggraverait progressivement jusqu’à ce que le monde réduise considérablement les émissions de gaz à effet de serre, ce qui ne s’est pas produit malgré des années de négociations internationales et d’objectifs ambitieux.

Les incendies en Amérique du Nord s’aggravent généralement, brûlant plus de terres. Même avant juillet, traditionnellement le mois d’incendie le plus achalandé du pays, le Canada a établi un record pour la plus grande superficie brûlée avec 31 432 milles carrés (81 409 kilomètres carrés), soit près de 15 % de plus que l’ancien record.

« Une année comme celle-ci pourrait se produire avec ou sans changement climatique, mais le réchauffement des températures l’a rendu beaucoup plus probable », a déclaré A. Park Williams, un bioclimatologue de l’UCLA qui étudie le feu et l’eau. « Nous constatons, en particulier dans l’Ouest, de fortes augmentations de l’exposition à la fumée et une réduction de la qualité de l’air qui sont attribuables à l’augmentation de l’activité des incendies. »

De nombreuses études ont établi un lien entre le changement climatique et l’augmentation des incendies en Amérique du Nord, car le réchauffement climatique augmente les conditions météorologiques extrêmes, en particulier la sécheresse et principalement dans l’Ouest.

Au fur et à mesure que l’atmosphère sèche, elle aspire l’humidité des plantes, créant ainsi plus de carburant qui brûle plus facilement, plus rapidement et avec une plus grande intensité. Ensuite, vous ajoutez plus de coups de foudre provenant de plus d’orages, dont certains sont des coups de foudre secs, a déclaré le spécialiste canadien des incendies Mike Flannigan de l’Université Thompson Rivers en Colombie-Britannique. Les saisons des incendies s’allongent, commencent plus tôt et durent plus tard en raison du temps plus chaud, a-t-il déclaré.

« Nous devons apprendre à vivre avec le feu et la fumée, c’est la nouvelle réalité », a déclaré Flannigan.

Ronak Bhatia, qui a déménagé de la Californie à l’Illinois pour l’université en 2018 et vit maintenant à Chicago, a déclaré au début que cela ressemblait à une blague : une fumée de feu de forêt le suivait, lui et ses amis de la côte ouest. Mais si ça continue, ce ne sera plus aussi drôle.

« Cela vous fait penser au changement climatique et aussi à la façon dont il pourrait essentiellement affecter, vous savez, n’importe où », a déclaré Bhatia. « Ce n’est pas seulement le problème de la Californie ou le problème de l’Australie. C’est un peu un problème partout.

Les incendies de forêt aux États-Unis brûlent en moyenne environ 12 000 miles carrés (31 000 kilomètres carrés) par an, soit environ la taille du Maryland. De 1983 à 1987, lorsque le National Interagency Fire Center a commencé à tenir des statistiques, seuls environ 3 300 milles carrés (8 546 kilomètres carrés) brûlaient chaque année.

Au cours des cinq dernières années, y compris un creux record en 2020, le Canada a brûlé en moyenne 12 279 milles carrés (31 803 kilomètres carrés), soit trois fois et demie plus que la moyenne de 1983 à 1987.

Les types d’incendies observés cette année dans l’ouest du Canada correspondent aux quantités prévues par les scientifiques et les modèles informatiques pour les années 2030 et 2040. Et l’est du Canada, où il pleut plus souvent, n’était pas censé voir des années de feu occasionnelles comme celle-ci jusqu’au milieu du 21e siècle, a déclaré Flannigan.

Si l’est du Canada brûle, cela signifie qu’éventuellement, et probablement plus tôt que ne le pensaient les chercheurs, les États de l’est des États-Unis le feront également, a déclaré Flannigan. Lui et Williams ont signalé des incendies dévastateurs à Gatlinburg, dans le Tennessee, qui ont tué 14 personnes en 2016 lors d’une brève sécheresse dans l’Est.

L’Amérique brûlait beaucoup plus dans le passé, mais c’est parce que les gens n’essayaient pas d’arrêter les incendies et qu’ils constituaient moins une menace. L’Ouest avait l’habitude d’avoir des incendies plus importants et réguliers jusqu’au milieu du 19e siècle, avec plus de peuplement foncier, puis le gouvernement américain essayant d’éteindre chaque incendie après le grand incendie de Yellowstone en 1910, a déclaré Williams.

Depuis les années 1950 environ, l’Amérique a pratiquement réduit les incendies de forêt au minimum, mais ce n’est plus le cas depuis 2000 environ.

« Nous pensions que nous l’avions sous contrôle, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Williams. « Le climat a tellement changé que nous en avons perdu le contrôle. »

Plus l’Arctique se réchauffe et plus la neige et la glace y fondent – l’Arctique se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la Terre – les différences en été entre l’Arctique et les latitudes moyennes se réduisent. Cela permet au jet d’air au-dessus du sol de serpenter et de rester coincé, prolongeant les épisodes de mauvais temps, ont déclaré Mann et Francis. D’autres scientifiques disent qu’ils attendent plus de preuves sur l’impact des épisodes de temps bloqué.

Une nouvelle étude publiée le 23 juin établit un lien entre un modèle météorologique bloqué et une réduction de la couverture de neige en Amérique du Nord au printemps.

Pour les personnes exposées à l’air infect de la fumée des incendies de forêt, les menaces croissantes pour la santé font partie de la nouvelle réalité.

Les incendies de forêt exposent environ 44 millions de personnes par an dans le monde à un air malsain, causant environ 677 000 décès par an, dont près de 39% d’enfants, selon une étude réalisée en 2021 au Royaume-Uni.

Une étude qui a porté sur une douzaine d’années d’exposition à la fumée des incendies de forêt dans l’État de Washington a montré une augmentation de 1 %, tous âges confondus, des risques de décès non traumatique le jour même où la fumée a frappé la zone et de 2 % le lendemain. Le risque de décès respiratoire a bondi de 14% et même plus, 35%, pour les adultes de 45 à 64 ans.

Sur la base d’études évaluées par des pairs, le Health Effects Institute a estimé que le principal polluant de la fumée a causé 4 millions de décès dans le monde et près de 48 000 décès aux États-Unis en 2019.

Les minuscules particules constituant l’un des principaux polluants de la fumée des incendies de forêt, appelées PM2,5, ont juste la bonne taille pour s’incruster profondément dans les poumons et être absorbées dans le sang. Mais si leur taille a retenu l’attention, leur composition compte également, a déclaré Kris Ebi, scientifique du climat et de la santé à l’Université de Washington.

« Il existe de nouvelles preuves que la toxicité de la fumée des feux de forêt PM2,5 est plus toxique que ce qui sort des tuyaux d’échappement », a déclaré Ebi.

Une cascade d’effets sur la santé peut devenir un problème croissant à la suite d’incendies de forêt, y compris sous le vent de la source, a déclaré Ed Avol, professeur émérite à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud.

Au-delà des yeux irrités et de la gorge qui gratte, respirer la fumée d’un feu de forêt peut également créer des problèmes à long terme dans tout le corps. Avol a déclaré que ceux-ci incluent des effets respiratoires, notamment l’asthme et la MPOC, ainsi que des impacts sur les fonctions cardiaque, cérébrale et rénale.

«À plus long terme, le changement climatique et, malheureusement, la fumée des incendies de forêt ne disparaissent pas parce que nous n’avons vraiment pas fait assez vite pour faire une différence», a déclaré Avol, ajoutant que même si les gens peuvent prendre des mesures comme se masquer ou utiliser des filtres à air pour essayer de se protéger, nous sommes finalement « en retard ici pour y répondre ».

