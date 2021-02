Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Cambridge a révélé que le changement climatique jouait un rôle clé dans la propagation de Covid-19 des animaux aux humains, car les deux groupes étaient contraints de se rapprocher à mesure que les populations se développaient.

Les scientifiques ont examiné les changements de température et de précipitations au cours des 100 dernières années, en modélisant spécifiquement les populations de chauves-souris en fonction de leurs besoins en matière d’habitat. Ils ont constaté que le changement climatique avait entraîné le déplacement de 40 espèces pendant cette période vers des régions de Chine, du Laos et du Myanmar. « Les chauves-souris sont probablement l’origine zoonotique du SRAS-CoV-1 et du SRAS-CoV-2 », l’étude a noté.

Les chercheurs universitaires ont expliqué comment cela a essentiellement créé un Covid-19 « point chaud » dans la région, les chauves-souris transportant environ 100 souches du virus dans toute la région.

«J’ai du mal à voir que cette augmentation due au climat des chauves-souris et des coronavirus transmis par les chauves-souris fasse quelque chose comme [the pandemic] moins susceptible de se produire, « Robert Beyer, auteur principal de l’étude et chercheur en zoologie à Cambridge, a déclaré à l’AFP. Cependant, il a précisé que «Notre article est loin de dire que la pandémie ne se serait pas produite sans le changement climatique.»

Même si le lien de transmission Covid-19 entre les humains et les animaux n’a pas été entièrement défini par les scientifiques, Beyer a déclaré que les recherches indiquent que les espèces et les humains forcés à entrer en contact plus étroit ont entraîné des changements dans le monde naturel. Citant la destruction de l’habitat et le développement accru des zones peuplées, il a averti que les humains poussent « L’agent pathogène dans notre direction. »

En réponse à ses conclusions, l’étude, publiée dans la revue Science of the Total Environment, a appelé les gouvernements du monde entier à lutter contre l’expansion urbaine, car cela aiderait à réduire le risque d’une autre épidémie mondiale comme Covid-19.

«Pour réduire le risque de futurs débordements zoonotiques, il est essentiel d’introduire des mesures pour protéger les habitats naturels, d’imposer des réglementations strictes sur la chasse et le commerce des espèces sauvages, d’établir des normes de bien-être animal appropriées dans les fermes, les marchés et les véhicules de transport, et de décourager les zoonoses élevées. – les coutumes diététiques et médicinales à risque, tout en tenant compte des besoins socio-économiques qui animent les tendances actuelles,»Conclut l’étude.

Camilo Mora de l’Université d’Hawaï, qui a contribué à l’étude, a déclaré que «Le fait que le changement climatique peut accélérer la transmission des agents pathogènes de la faune aux humains» devraient être traités par les pays du monde entier comme un signal d’alarme urgent pour accélérer leurs efforts de réduction des émissions nocives.

