Qu’il s’agisse d’inondations meurtrières en Nouvelle-Écosse, d’incendies en Europe ou de chaleur suffocante dans le sud-ouest des États-Unis, les experts disent qu’il n’y a presque aucun doute : le changement climatique est le coupable.

Le changement climatique induit par l’homme a joué un rôle « absolument écrasant » dans les vagues de chaleur extrêmes qui ont balayé l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine ce mois-ci, selon une étude de World Weather Attribution, une équipe mondiale de scientifiques qui examine le rôle joué par le changement climatique dans les conditions météorologiques extrêmes.

« Les températures européennes et nord-américaines auraient été pratiquement impossibles sans les effets du changement climatique », a déclaré Izidine Pinto de l’Institut météorologique royal des Pays-Bas, l’un des auteurs de l’étude, lors d’un briefing avec des journalistes. « En Chine, c’était environ 50 fois plus susceptible de se produire par rapport au passé. »

Et pour le Canada en particulier, il existe une corrélation entre la hausse des températures, les incendies de forêt et les précipitations plus abondantes, a déclaré Kent Moore, professeur de physique atmosphérique à l’Université de Toronto.

La hausse des températures conduit à des conditions plus sèches, augmentant le risque d’incendies de forêt, a-t-il dit, mais le temps plus chaud augmente également la capacité de l’atmosphère à retenir l’humidité, entraînant des averses plus fortes qui peuvent provoquer des inondations.

Les gens traversent les brumisateurs lundi au milieu de la pire vague de chaleur jamais enregistrée à Phoenix, en Arizona. (Mario Tama/Getty Images)

El Niño a probablement contribué à la chaleur supplémentaire dans certaines régions, mais l’augmentation des gaz à effet de serre a été le principal facteur, ont déclaré les scientifiques qui ont rédigé l’étude mondiale, et les vagues de chaleur deviendront de plus en plus probables si les émissions ne sont pas réduites.

Ils ont estimé que des périodes prolongées de chaleur extrême risquaient de se produire tous les deux à cinq ans si les températures mondiales moyennes augmentaient de deux degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. On estime actuellement que les températures moyennes ont augmenté de plus de 1,1 degré.

Voici un tour d’horizon des dernières nouvelles sur la chaleur extrême et le changement climatique dans le monde entier.

En Méditerranée : des incendies des deux côtés de la mer

Des incendies de forêt ont tué 34 personnes en Algérie et forcé l’évacuation de milliers de touristes de l’île grecque de Rhodes alors qu’une vague de chaleur estivale intense a brûlé de vastes zones de la Méditerranée. Un avion Canadair combattant un incendie sur l’île grecque d’Eubée s’est écrasé, tuant les deux pilotes.

Sur l’île de Rhodes, des habitants désespérés, dont beaucoup portaient des serviettes mouillées autour du cou pour éviter la chaleur torride, ont utilisé des pelles pour repousser les flammes qui s’approchaient de leurs maisons, tandis que les avions et les hélicoptères de lutte contre les incendies reprenaient les gouttes d’eau à l’aube.

Un avion largue de l’eau sur un incendie de forêt dans le village de Vati, sur l’île de Rhodes, dans la mer Égée, dans le sud-est de la Grèce, mardi. (Petros Giannakouris/Associated Press)

Tiana Sumakovic, dont le partenaire est la star serbe du basket-ball et Philadelphia 76er Filip Petrusev, a décrit des scènes frénétiques alors que le couple échappait à l’incendie en vacances.

« Le feu s’est approché de très près et nous avons dû courir », a écrit Sumakovic, sous-titrant des vidéos de l’incendie. « Nous nous étouffions avec la fumée et avons couru aussi loin que nous pouvions … nous avons finalement réussi à nous mettre en sécurité. »

REGARDER : Les incendies de forêt en Grèce deviennent orange : Un feu de forêt vire au ciel orange dans la capitale sicilienne La vidéo capturée mardi montre des incendies de forêt à Palerme, en Sicile. Les températures ont grimpé en flèche, incitant les autorités italiennes à mettre plusieurs villes en «alerte rouge» alors que les gens luttaient contre le temps torride.

La chaleur, avec des températures dépassant les 40 °C, dépasse largement ce qui attire habituellement les touristes qui affluent vers les plages du sud de l’Europe.

Dans certaines parties de l’est de la Sicile, les températures ont atteint 47,6 °C lundi, près du record européen de 48,8 °C enregistré sur l’île il y a deux ans. La chaleur est si intense que l’Italie prépare des mesures spéciales pour aider les entreprises de construction et agricoles à garder leur personnel à la maison.

Il faisait encore plus chaud en Afrique du Nord, avec des températures de 49°C enregistrées dans certaines villes de Tunisie.

L’Algérie voisine a déployé quelque 8 000 pompiers pour maîtriser ses incendies meurtriers, ont indiqué les autorités.

Un homme subit des dommages causés par un violent orage à Milan, en Italie, mardi. (Claudio Furlan/Lapresse/The Associated Press)

Malte, une autre destination de vacances majeure en Méditerranée, a subi une série de coupures de courant à travers le pays, affectant son plus grand hôpital, après qu’une vague de chaleur d’une semaine a provoqué la surchauffe et la défaillance des câbles de distribution souterrains.

Une étude publiée ce mois-ci indique que jusqu’à 61 000 personnes pourraient être mortes dans les vagues de chaleur étouffantes de l’Europe l’été dernier.

REGARDER | L’effet de la chaleur prolongée dans la vie de tous les jours : L’effet de la chaleur prolongée dans la vie de tous les jours De la santé des personnes aux plantes, les effets des récentes vagues de chaleur dans le monde se font sentir. Nombre d’entre eux ont souffert des effets à grande échelle que la chaleur peut avoir sur les infrastructures et leur mode de vie.

Répondant aux dégâts causés par une tempête nocturne dramatique à Milan, le maire de la capitale financière italienne a déclaré que la cause était claire.

« J’ai vécu 65 étés dans ma vie (…) et ce que je vois maintenant n’est pas normal, nous ne pouvons plus le nier, le changement climatique change nos vies », a déclaré le maire Giuseppe Sala sur les réseaux sociaux.

Au Canada : les Néo-Écossais s’inquiètent pour les assurances

Au milieu d’une année sans précédent pour les réclamations d’assurance dans la province en raison de la tempête post-tropicale Fiona, des incendies de forêt et des inondations du week-end dernier, certains Néo-Écossais se demandent si la dernière série de dommages sera couverte par leurs polices d’assurance.

Ce n’est que lorsque les fréquents éclats de foudre ont commencé que Jessica Hill a vu que les matériaux de la petite ferme et du terrain de camping privé prévus par elle et son mari à Scotch Village, en Nouvelle-Écosse, étaient destinés à flotter sur la rivière Herbert.

Le couple a contacté sa compagnie d’assurance samedi, mais on ne savait pas ce qui serait couvert. Ils ont également lancé une campagne de financement participatif pour les aider à se reconstruire.

Lori MacLeod-Doyle de Lower Sackville, en Nouvelle-Écosse, a subi une inondation d’environ 70 centimètres dans son sous-sol, détruisant des boîtes contenant des documents et des albums photo de son défunt mari et de son père.

REGARDER | La N.-É. n’est plus « une province si paisible », indique le propriétaire du terrain de camping après l’inondation : La N.-É. n’est plus « une province aussi paisible », selon le propriétaire d’un terrain de camping après une inondation Randall Leighton raconte à CBC News les efforts de sauvetage pour mettre en sécurité les personnes séjournant à son terrain de camping de Nine Mile River, en Nouvelle-Écosse, après des pluies historiques.

« Nous voici trois jours plus tard, presque, et toujours aucune réponse quant à ce que je devrais faire, ce que je ne devrais pas faire », a déclaré MacLeod-Doyle.

« Certaines personnes m’ont dit de me débarrasser d’autant de choses que possible du sous-sol, puis d’autres personnes m’ont dit de ne rien toucher. Je ne sais vraiment pas quoi faire. »

Jennifer MacLeod, présidente de l’Insurance Brokers Association of Nova Scotia, encourage les gens à photographier les dommages, à s’assurer que tout est bien documenté, puis à commencer à atténuer d’autres dommages.

Autre couverture récente de la chaleur de CBC News:

En politique : le FMI s’inquiète des « risques matériels » du changement climatique

Le Fond monétaire international a appelé mardi à des efforts mieux coordonnés pour lutter contre les causes du changement climatique, avertissant que les conditions météorologiques extrêmes posent des risques importants pour les pays du monde, en particulier les économies en développement déjà aux prises avec des dettes élevées.

L’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a déclaré que le cas de l’Argentine, qui a connu une crise financière prolongée aggravée par une sécheresse féroce qui a réduit les exportations agricoles d’environ 20 milliards de dollars américains cette année, a montré à quel point les événements météorologiques pouvaient exacerber les tensions existantes.