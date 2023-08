Le changement climatique augmente de 25 % le risque d’incendies de forêt extrêmes, selon une étude

Un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement de 2022 sur les incendies de forêt indique qu’ils deviennent plus fréquents en raison des conditions plus chaudes et plus sèches causées par le changement climatique.

Le changement climatique a considérablement accru le risque d’incendies de forêt à propagation rapide, selon une nouvelle étude.

Les scientifiques ont découvert que le réchauffement d’origine humaine augmentait la fréquence des incendies de forêt quotidiens extrêmes de 25 % en moyenne.

Les chercheurs ont calculé que le risque pourrait augmenter jusqu’à 172 % dans un scénario d’émissions élevées.

Le changement climatique a fortement accru le risque d’incendies de forêt à propagation rapide, selon une étude californienne publiée mercredi qui offre des leçons de prévention après les récentes catastrophes au Canada, en Grèce et à Hawaï.

Des scientifiques du Breakthrough Institute, un centre de recherche à but non lucratif, ont découvert que le réchauffement d’origine humaine augmentait la fréquence des « incendies de forêt quotidiens extrêmes » de 25 % en moyenne par rapport à l’ère préindustrielle, dans une étude publiée dans la revue. Nature.

En examinant une série d’incendies survenus entre 2003 et 2020, ils ont utilisé l’apprentissage automatique pour analyser le lien entre des températures moyennes plus élevées, des conditions plus sèches et les incendies qui se propagent le plus rapidement, ceux qui brûlent plus de 10 000 acres (4 000 hectares) par jour.

L’impact du changement climatique variait d’un incendie à l’autre.

Dans certaines conditions partiellement sèches, le réchauffement climatique a poussé la région au-delà des seuils clés, rendant les incendies extrêmes beaucoup plus probables. Dans des conditions très sèches, l’impact était moindre.

« Cela signifie que nous devrions accorder la plus grande attention aux endroits et aux époques qui, historiquement, ont connu des conditions juste du côté humide de ces seuils, mais qui sont poussés au-delà de ces seuils du côté sec par le réchauffement de fond », a déclaré l’auteur principal Patrick Brown. a déclaré à l’AFP.

Une violente saison des incendies de forêt

Les chercheurs ont calculé que le risque pourrait augmenter en moyenne de 59 % d’ici la fin du siècle dans un scénario de « faibles émissions » où le réchauffement climatique est limité à 1,8 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et jusqu’à 172 % dans un scénario de fortes émissions effrénées. scénario d’émissions.

La surface de la Terre s’est déjà réchauffée de 1,2°C.

En utilisant les données des incendies enregistrés, les chercheurs ont mesuré la probabilité qu’un incendie donné se transforme en un incendie « extrême ». Ils ont ensuite utilisé des modèles informatiques pour calculer dans quelle mesure la hausse des températures postindustrielle avait accru ce risque.

L’étude a pris en compte des variables telles que les précipitations, le vent et l’humidité absolue et les chercheurs ont averti que des changements dans ces paramètres pourraient aggraver encore le risque de réchauffement climatique.

La Californie a été victime d’une série d’incendies de forêt extrêmes ces dernières années.

En 2020, plus de 30 personnes sont mortes et quatre millions d’acres ont été dévorés par les flammes lors de certains des plus grands incendies de l’histoire de l’État. Le « feu de camp » de novembre 2018 a tué 86 personnes.

La publication de l’étude fait suite à un été d’incendies de forêt qui ont tué au moins 115 personnes à Hawaï et forcé 200 000 personnes à quitter leur domicile au Canada.

La Grèce lutte contre ce que les responsables de l’UE ont qualifié de plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans le bloc, sur un front de 10 kilomètres. Il a tué 20 personnes.

Un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement de 2022 sur les incendies de forêt indique qu’ils deviennent plus fréquents en raison de conditions plus chaudes et plus sèches causées par le changement climatique, y compris dans les régions qui n’y sont traditionnellement pas sujettes.

Prévention d’incendies

Nature L’auteur de l’étude, Brown, a déclaré que les connaissances sur les seuils de sécheresse pourraient faciliter les mesures de prévention, par exemple en indiquant les meilleurs endroits pour l’éclaircissage et le brûlage dirigé de la végétation afin de réduire la matière naturelle sèche dont se nourrissent les incendies de forêt, connue sous le nom de « combustible dangereux ».

« Nous constatons que dans la plupart des conditions, l’impact de la réduction des carburants dangereux peut complètement annuler l’impact du changement climatique », a-t-il déclaré.

« Il est plausible d’avoir un avenir avec beaucoup moins de risques d’incendies de forêt malgré le changement climatique si nous effectuons ces traitements de carburant à grande échelle. »

Il a déclaré que les résultats pourraient également éclairer les précautions concernant les lignes électriques et indiquer où les campagnes de surveillance et de sensibilisation devraient être concentrées et les ressources de lutte contre les incendies déployées.

D’autres experts en incendies de forêt ont déclaré que la sensibilisation aux risques d’incendie deviendra de plus en plus importante pour les autorités et même les vacanciers.

Mercredi, lors d’un point de presse séparé par des spécialistes des incendies de forêt, sans rapport avec l’étude, Andrew Sullivan, de l’agence scientifique nationale australienne CSIRO, a déclaré que les dépenses étaient généralement « biaisées » vers la réponse aux incendies de forêt, avec pas assez d’argent alloué pour les prévenir.

Il a déclaré qu’il y avait un « besoin mondial de rééquilibrer les dépenses pour améliorer les mesures d’atténuation des risques » telles que la gestion de la végétation et la prévision des risques d’incendie.