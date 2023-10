Le changement climatique affecte la capacité à prévenir les incendies de forêt aux États-Unis (étude)

Selon une étude, les changements climatiques provoqués par le changement climatique limitent la possibilité de procéder à des brûlages contrôlés aux États-Unis.

Les jours propices pour effectuer des brûlages contrôlés – qui contribuent en fin de compte à prévenir les incendies de forêt – diminuent dans l’ouest des États-Unis.

Les conditions pour les brûlages contrôlés sont généralement meilleures au printemps ou en automne dans l’ouest des États-Unis.

Pour des informations et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 L’avenir climatique.

Les changements climatiques provoqués par le changement climatique limitent la possibilité de procéder à des brûlages contrôlés pour prévenir les incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis, prévient une nouvelle étude.

Les brûlages dirigés, également appelés brûlages dirigés, sont un outil permettant d’éliminer de manière préventive la végétation combustible dans le but de prévenir des incendies plus importants et incontrôlés.

Mais ils ne sont possibles que dans des conditions spécifiques – ce qu’on appelle les fenêtres de brûlage – lorsque le sous-bois n’est ni si sec qu’il risque de brûler de manière incontrôlable, ni si humide qu’il ne brûlera pas du tout.

Le nombre de fenêtres de brûlage au cours d’une année varie selon la région et le climat, mais les conditions sont généralement meilleures au printemps ou en automne dans l’ouest des États-Unis, la région couverte par l’étude.

Pour examiner comment le changement climatique pourrait affecter cela, des scientifiques de l’Université de Californie et de l’Université de l’État de Washington ont utilisé la modélisation informatique.

Ils ont examiné combien de jours par an correspondaient historiquement aux conditions de fenêtre de brûlage et comment cela pourrait changer dans un scénario de « réchauffement modéré » d’une augmentation de la température de deux degrés Celsius.

Malgré les variations régionales, ils ont constaté une tendance claire, avec des jours appropriés en baisse déjà et cette tendance devrait continuer.

LIRE | L’année européenne de la sécheresse, des incendies de forêt et des alertes sanitaires

Dans la partie sud de la zone étudiée, le nombre de jours perdus au cours des décennies à venir variait entre 15 et 30 par an, avec des diminutions plus faibles plus au nord.

Dans des zones localisées, la modélisation a montré de légères augmentations du nombre de jours appropriés, bien que le document prévienne que ces gains pourraient être temporaires.

En effet, même si les conditions sèches peuvent initialement rendre les conditions plus favorables dans les zones humides, la balance peut éventuellement basculer et laisser la végétation trop sèche pour brûler en toute sécurité.

« Les praticiens contemporains du brûlage dirigé opèrent dans des conditions climatiques et de végétation qui sortent de plus en plus du cadre de l’expérience historique », écrivent les auteurs.

Le document a été publié mardi dans Communications Earth and Environment, un Nature journal.

« Des compromis acceptables »

Les résultats laissent espérer que des politiques changeantes pourraient remédier à la diminution des fenêtres de brûlage.

Les auteurs notent que l’hiver, même s’il n’est pas actuellement une période utilisée pour les brûlages dirigés dans la région, devrait rester aussi favorable, voire le devenir encore plus dans certaines régions.

Cela soutient les appels « à une main-d’œuvre élargie pour la gestion des incendies tout au long de l’année, dont les responsabilités s’étendent au-delà de la lutte contre les incendies de forêt pour englober également la gestion des brûlages dirigés », ont écrit les auteurs.

Un facteur qui complique la situation est la fumée générée par les incendies contrôlés, les fenêtres de brûlage étant actuellement dictées en partie par la probabilité de brûlure affectant les résidents locaux.

Les chercheurs ont découvert que la « stagnation de faible niveau » – une combinaison de vents et de pluies – est susceptible d’augmenter avec le changement climatique.

Cela pourrait contraindre davantage les décideurs politiques, qui sont généralement désireux de limiter les incendies à des moments où ils pourraient laisser de la fumée au-dessus des communautés locales.

Les auteurs suggèrent que les décideurs politiques doivent peser les risques potentiellement plus élevés de pollution atmosphérique en cas d’incendies de forêt.

LIRE | L’Australie affirme que le coût du climat et des catastrophes augmente

« Une plus grande tolérance aux émissions de fumée dispersées provenant des brûlages dirigés peut potentiellement être considérée comme un compromis acceptable pour réduire le risque d’épisodes extrêmes de pollution atmosphérique résultant d’événements catastrophiques de fumée d’incendies de forêt. »

Bien que l’étude ne couvre que l’ouest des États-Unis, les incendies de forêt ont ravagé cette année des régions allant de la Grèce à l’Indonésie.

L’Australie a procédé à des brûlages contrôlés au début du mois en prévision d’une saison imminente des feux de brousse.

Les conditions inhabituellement humides cette année ont produit de grandes quantités de sous-bois qui, selon les experts, pourraient contribuer à la pire saison des feux de brousse depuis « l’été noir » de 2019-2020 dans le pays.