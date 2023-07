Le changement climatique affecte déjà la sécurité alimentaire. Comment les Canadiens peuvent-ils se préparer? – National

Pour Nadia Harlow, la propriétaire de Spice of Life, les courses de produits sont devenues un peu un coup dans le noir. Elle n’est jamais sûre de trouver les bons piments dont elle a besoin pour faire sa sauce piquante à Pefferlaw, en Ontario.

« J’ai rencontré des difficultés en essayant d’obtenir des poivrons. J’ai dû interrompre l’une de mes sauces populaires, simplement parce que je ne trouve tout simplement pas les poivrons pour cela », a déclaré Harlow.

Alors que le Canada fait face à une saison des incendies de forêt record et que de nombreuses régions du pays sont inondées, que l’Europe et l’Amérique du Nord sont confrontées à des vagues de chaleur et que juillet 2023 devrait devenir le mois le plus chaud jamais enregistré pour la planète Terre, l’impact des événements météorologiques extrêmes sur l’approvisionnement alimentaire a revenir au point une fois de plus.

Harlow fait partie des nombreux fabricants de sauce piquante qui ont ressenti le pincement après une sécheresse au Mexique et les niveaux d’épuisement dans le fleuve Colorado ont entraîné une diminution de l’offre de piments forts exportés aux États-Unis et au Canada.

En avril 2022, la société californienne Huy Fong Foods, qui produit la populaire sauce piquante Sriracha, a lancé une déclaration avertissant les consommateurs des pénuries.

Mais ce n’est pas seulement votre sauce piquante préférée qui est menacée.

Brent Preston, président de Farmers for Climate Solutions, a déclaré que la situation était sur le point de devenir bien pire qu’un peu moins de bouteilles de Sriracha sur les étagères.

« C’est un peu la pointe de l’iceberg. Et je pense que les événements météorologiques extrêmes que nous voyons au Canada et dans le monde auront des conséquences très graves sur notre chaîne d’approvisionnement alimentaire », a déclaré Preston.

« Nous importons beaucoup de nourriture au Canada et nous sommes également vulnérables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Preston, qui cultive des légumes sur sa ferme ontarienne, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’approvisionnement en fruits et légumes soit très vulnérable.

« La grande majorité de nos fruits et légumes frais sont importés. La plupart d’entre eux viennent du Mexique et des États-Unis; une grande partie d’entre eux viennent de la vallée centrale de Californie. Et la vallée centrale connaît actuellement des conditions météorologiques extrêmes. Ils dépendent des eaux souterraines, qui s’épuisent.

Selon un rapport de 2022, les deux tiers des calories mondiales proviennent de quatre aliments de base: blé, riz, maïs et soja. Au moins 72 % de ces cultures sont cultivées dans seulement cinq pays : la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Brésil et l’Argentine. Une catastrophe climatique dans un ou plusieurs de ces pays pourrait plonger le monde entier dans une crise alimentaire, selon le rapport.

« Le changement climatique augmente la probabilité de chocs de production mondiaux » synchronisés « – plusieurs grands pays producteurs et exportateurs d’aliments de base confrontés simultanément à des déficits de récoltes », indique le rapport.

Le rapport indique que le blé – dont 65 % est produit dans des environnements où l’eau est rare – sera le plus vulnérable de tous les principaux aliments de base.

Les changements climatiques ont déjà un impact sur l’approvisionnement alimentaire, particulièrement au Canada.

« Dans l’Ouest canadien, de multiples catastrophes climatiques – notamment des chaleurs extrêmes, des sécheresses et des incendies de forêt, suivies rapidement de précipitations, de glissements de terrain et d’inondations sans précédent – ​​ont fait des ravages sur la production alimentaire en 2021 : la production de blé a chuté de 35 % et celle de canola de 14 %, 1,3 million d’animaux de ferme sont morts et 80 % des stocks commerciaux de coquillages ont été anéantis dans une mortalité massive », indique le rapport.





La décision récente de l’Inde d’arrêter toutes les exportations de riz blanc non Basmati a soulevé des questions sur l’insécurité alimentaire, puisque l’Inde représente plus de 40 % des exportations mondiales de riz. La décision de l’Inde est intervenue quelques jours après que la Russie se soit retirée de l’accord sur les céréales de la mer Noire, en vertu duquel elle autorisait le passage de navires depuis les ports ukrainiens de la mer Noire transportant des cargaisons de céréales alimentaires.

Preston a déclaré que même si le Canada n’est pas invulnérable aux événements climatiques extrêmes, il peut travailler à réduire sa dépendance à l’égard des aliments importés pour se prémunir contre les chocs externes.

« Je vis à l’extérieur de la ville de Collingwood, en Ontario. Pendant de nombreuses années, Collingwood avait une immense conserverie, où les fruits et légumes locaux cultivés dans le quartier étaient conservés et les gens les mangeaient en hiver. Et tout cela est parti maintenant. Il n’y a pratiquement plus d’industrie de la conserve ou de la conserve au Canada. Mais il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas ramener cela. C’est tout à fait possible.

Drew Jacobson, propriétaire et exploitant de l’entreprise ontarienne Hurt Berry Farms Inc., a été épargné des pires effets de la sécheresse mexicaine parce qu’il cultive ses propres poivrons.

« Beaucoup de fabricants disent maintenant : ‘Eh bien, pourquoi dépensons-nous de l’argent supplémentaire alors que nous pouvons simplement le faire nous-mêmes ?’ Nous avons beaucoup de nouvelles fermes de poivre ontariennes et canadiennes qui font leur apparition », a déclaré Jacobson.

La propriétaire de Spice of Life, Harlow, a déclaré qu’elle espérait que ce mouvement conduirait à un approvisionnement local plus fort.

« J’ai remarqué qu’au cours des cinq à sept dernières années, beaucoup d’agriculteurs se tournent vers les produits cultivés en serre. Et les poivrons sont absolument magnifiques.

Preston a déclaré que de nombreux agriculteurs canadiens sont impatients d’adopter des moyens de production plus durables, mais qu’ils ont besoin du soutien du gouvernement. L’amélioration de la santé des sols pour les rendre plus résistants aux précipitations extrêmes et l’augmentation de la biodiversité dans les fermes, a-t-il déclaré, contribueront grandement à s’adapter au réchauffement de la planète.

« Nous pouvons cultiver plusieurs cultures dans le même champ en même temps, il existe de nombreuses pratiques innovantes différentes que les agriculteurs peuvent introduire pour rendre leurs exploitations plus résistantes », a-t-il déclaré.

Les opinions de Preston sont compatibles avec une rapport 2021 qui appelait le gouvernement canadien à « se concentrer davantage sur l’adaptation des cultures et des plantes pour qu’elles deviennent plus résistantes à des conditions météorologiques plus extrêmes ».

Le rapport du Sommet sur les systèmes alimentaires, organisé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, a également appelé le gouvernement canadien à s’engager « avec les communautés autochtones et éloignées du Canada pour aider à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et de production ».

Les événements climatiques de juillet, qui est le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, brossent un tableau sombre. Mais Preston a dit que nous devrions nous préparer au pire.

« J’espère juste que c’est un signal d’alarme. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont pour s’attaquer à ce problème, pour réduire les émissions aussi rapidement que possible et pour examiner ce que nous pouvons faire pour nous rendre plus résilients face à ce que nous savons qui va arriver.