Le changement climatique affecte 53% de la décision des parents d’avoir plus d’enfants

Samio, 8 ans, et son père, versent de l’eau l’un sur l’autre pour se rafraîchir tout en jouant dans la brume rafraîchissante près de l’Unisphere à Flushing Meadows Corona Park alors que les températures atteignent plus de 90 degrés le 12 août 2021 dans le Queens Borough de New York. La ville de New York connaît une vague de chaleur avec un indice de chaleur de 100+ provoquant des températures extrêmes, de l’humidité et de possibles tempêtes.

Le changement climatique affecte les décisions des gens concernant leur lieu de travail, les entreprises auprès desquelles ils achètent des choses et le nombre d’enfants à avoir.

Plus de la moitié des parents, 53 %, affirment que le changement climatique affecte leur décision d’avoir plus d’enfants, selon une nouvelle enquête.

Cabinet de recherche mondial Consultation du matin a mené l’enquête pour le compte d’une entreprise de technologie informatique HPinterrogeant plus de 5 000 parents adultes en Inde, au Mexique, à Singapour, aux États-Unis et au Royaume-Uni interrogés entre le 18 et le 26 mai. Environ 1 000 parents dans chacun des cinq pays ont été interrogés.

Pratiquement tous, 91%, des parents sont préoccupés par le changement climatique, selon l’enquête. Les effets particuliers qui les préoccupent comprennent la hausse des températures (62 %), les pénuries d’eau (51 %), le changement du niveau de la mer (43 %) et les grands événements météorologiques (43 %).

Les parents disent que les préoccupations concernant le changement climatique ont également un impact sur leurs décisions de carrière. Plus de quatre répondants sur dix, soit 43 %, ont déclaré qu’ils envisageaient de travailler pour une entreprise en raison du niveau d’engagement de l’entreprise envers les questions environnementales et sociales, selon l’étude HP.

Les actions démontrées d’une entreprise pour lutter contre le changement climatique influencent également les décisions d’achat. Près des deux tiers, 64 %, des parents interrogés déclarent préférer les produits issus de sources durables et 60 % des parents déclarent que les pratiques de développement durable d’une entreprise jouent « un rôle important » dans ce qu’ils achètent réellement.

Selon l’enquête, les parents « sont susceptibles » de payer plus pour des produits qu’ils savent plus durables. Selon l’enquête, la volonté de payer plus pour des produits durables dépend du type de produit : 75 % des parents paieront plus pour des vêtements durables, 62 % pour des fournitures pour animaux de compagnie, 59 % pour des achats technologiques comme des ordinateurs portables et 66 % pour des téléphones portables.

Cet engagement envers les produits durables survient à un moment où 84 % des parents affirment que le coût général de la vie augmente et 57 % des parents qui disent qu’il faut « beaucoup de temps » pour agir de manière respectueuse de l’environnement, ce qui inclut des choses comme le compostage. , le recyclage, l’achat de produits fabriqués avec des matériaux recyclés et l’upcycling plutôt que de jeter des choses.

Il incombe en grande partie aux entreprises de prendre de bonnes décisions en matière de climat, disent les parents. Un peu plus de la moitié, 51 %, des parents affirment que les entreprises ont « une grande » responsabilité de se tenir responsables de faire ce qu’il faut pour le climat, et seulement 36 % des parents affirment que la responsabilité de pousser les entreprises à agir de manière durable incombe au client.