Le changement climatique a un impact sur les risques de tremblement de terre, selon un rapport fédéral

Le changement climatique ne provoque pas seulement plus d’inondations et d’incendies, mais modifie également le risque et les effets des tremblements de terre, selon un nouveau rapport.

Le projet d’évaluation nationale des risques de catastrophe du gouvernement fédéral publié le 11 mai établit une relation entre le changement climatique et les tremblements de terre.

Le rapport note que le changement climatique a un impact sur le risque sismique, à la fois par l’augmentation des taux de tremblements de terre dans les zones où les calottes glaciaires de l’Arctique s’amincissent rapidement, « ainsi que par la dégradation du pergélisol, ce qui rend les sols plus vulnérables aux fortes secousses et échec pendant les secousses. »

Alors que les tremblements de terre se produisent généralement lorsque les plaques tectoniques glissent les unes contre les autres ou les unes sous les autres, des recherches croissantes ont trouvé un lien entre l’activité tectonique et la fonte des glaciers.

Une recherche publiée par l’Institut géophysique Fairbanks de l’Université d’Alaska en 2021 a trouvé un lien entre un tremblement de terre de magnitude 7,8 en 1958 et la perte de glace près du parc national de Glacier Bay dans la région de Panhandle en Alaska, près de la frontière avec la Colombie-Britannique, une région déjà vulnérable aux tremblements de terre.

La fonte des glaces peut faire «rebondir» la terre en dessous et le manteau terrestre, qui se trouve sous la croûte, se soulève également.

Le Groenland, quant à lui, a connu une vague de tremblements de terre glaciaires, car des morceaux de glace de plusieurs kilomètres cubes peuvent provoquer des tremblements de terre lorsqu’ils se détachent des glaciers.

Ces découvertes récentes concordent avec des études antérieures, qui montrent que la disparition de la calotte glaciaire Laurentide couvrant la majeure partie du Canada moderne – mais pas la Colombie-Britannique – et le nord des États-Unis il y a plus de 20 000 ans a provoqué le soulèvement de la croûte terrestre, entraînant des tremblements de terre. , ainsi que l’élévation du niveau de la mer.

Le dégel du pergélisol aura également des répercussions sur les collectivités.

Le rapport fédéral note que les bâtiments construits sur le pergélisol « présentent un risque élevé de couler si le pergélisol est endommagé en raison de tremblements de terre ou du changement climatique », avec des « coûts d’assainissement importants » à l’horizon.

L’étude établit également un lien entre la démographie vieillissante du Canada et les risques sismiques. Les personnes âgées, avec les enfants, font partie des groupes les plus vulnérables aux impacts des tremblements de terre et autres catastrophes naturelles.

La croissance urbaine du Canada a également une incidence sur la vulnérabilité aux tremblements de terre et autres catastrophes.

Bon nombre des grands centres urbains du Canada, y compris Metro Vancouver et Greater Victoria, sont situés à proximité ou à l’intérieur de zones dangereuses telles que les côtes, les lignes de faille sismiques et les zones de plaines inondables, Metro Vancouver cochant les trois cases.

