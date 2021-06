Le changement climatique a-t-il eu un impact sur les pandémies passées et présentes ?

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune preuve directe pour prouver une corrélation entre le changement climatique et la pandémie de COVID-19, bien qu’il y ait un consensus croissant au sein de la communauté scientifique que le changement climatique affecte la façon dont les espèces interagissent, les humains et les espèces migrent, et les humains sont confrontés le risque de maladies infectieuses, qui sont susceptibles d’être des facteurs importants de propagation des pandémies.

Selon un rapport de la Harvard School of Public Health, bon nombre des causes profondes du changement climatique augmentent également le risque de pandémie. La déforestation, qui se produit principalement à des fins agricoles, est la cause la plus importante de perte d’habitat dans le monde. La perte d’habitat oblige les animaux à migrer et potentiellement à entrer en contact avec d’autres animaux ou personnes et à partager des germes. Historiquement, le changement climatique a également contribué à la propagation des maladies infectieuses (qui causent la plupart des pandémies). Et, avec la surpopulation urbaine, les marchés humides pour le gibier sauvage, la migration pour des raisons environnementales, de nombreux scientifiques, dont Anthony Fauci, ont émis l’hypothèse que le monde venait d’entrer dans une ère de pandémie avec COVID-19, et il y a plus de pandémies en réserve pour nous à l’avenir.

« Nous savons déjà que des facteurs environnementaux comme la déforestation et la désertification jouent un rôle essentiel dans l’émergence de nouvelles maladies. Les chauves-souris en sont un bon exemple. Si vous coupez les arbres où vivent les chauves-souris, elles ne disparaissent pas simplement ; ils viennent plutôt vivre dans les arrière-cours et les fermes des gens. Cela augmente la probabilité qu’une personne soit exposée à des microbes qui vivent dans des chauves-souris comme Ebola, Nipah, la rage et d’autres agents pathogènes. Les mouvements de chauves-souris liés à la déforestation ont été identifiés comme les coupables des épidémies de virus Ebola et Nipah, entre autres », a souligné Sonia Shah, auteur de Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond.

Shah a ajouté que le changement climatique modifie plus généralement les gammes d’agents pathogènes et d’insectes qui propagent des agents pathogènes tels que le paludisme, le Zika, la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune. « Le réchauffement des mers modifie la répartition des agents pathogènes d’origine hydrique tels que le choléra. À certains endroits, ces changements pourraient signifier qu’un agent pathogène disparaît d’une certaine zone. Mais dans d’autres endroits, des agents pathogènes apparaîtront chez des personnes qui n’y ont jamais été exposées auparavant. C’est une recette pour plus d’épidémies car ils n’auront aucune immunité », a-t-elle expliqué.

Selon l’ANI, un rapport publié par des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley, du Politecnico di Milano (Université polytechnique de Milan) et de l’Université Massey de Nouvelle-Zélande a récemment affirmé que « les changements mondiaux dans l’utilisation des terres, notamment la fragmentation des forêts, l’expansion agricole et la production animale concentrée crée des « points chauds » favorables aux chauves-souris porteuses de coronavirus et où les conditions sont réunies pour que les maladies passent des chauves-souris aux humains. »

Souvik Bhattacharjya, directeur associé à la Division de l’efficacité des ressources et de la gouvernance de TERI, a déclaré à News18.com que « lorsque de nombreux changements dans l’utilisation des terres se produisent, nous avons tendance à être exposés à plus d’animaux sauvages, sinon directement, indirectement. Néanmoins, cette exposition pourrait menacer notre santé, en plus d’être manifestement nocive pour l’environnement.

Par conséquent, lorsque des forêts ou des habitats naturels sont détruits, ils peuvent entraîner une épidémie de maladies. »

Le virologue Dr Deepak Sehgal, professeur et chef du département des sciences de la vie à l’Université Shiv Nadar, a souligné: «Il a été observé qu’il y a une réduction de l’immunité en été, et souvent les gens attrapent la grippe ou souffrent d’allergies. En raison d’une immunité réduite, les chances que des personnes deviennent la proie de COVID sont plus élevées. Cependant, il existe une littérature scientifique qui contredit ce point de vue.

« Selon un article publié dans la revue Nature, » l’inspection visuelle des cartes du monde montre que la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est moins répandue dans les pays plus proches de l’équateur, où la chaleur et l’humidité ont tendance à être plus élevées. » Par conséquent, il est difficile de prédire si la météo a un impact significatif sur la propagation du COVID, car un corpus de littérature scientifique sur le COVID doit encore être développé. Dans de telles circonstances, dire que la météo a un impact sur le covid serait prématuré », a-t-il ajouté.

Rushikesh Chavan, qui dirige The Habitats Trust, a expliqué : « L’un des principaux facteurs responsables de la propagation des maladies infectieuses est la migration humaine. Nous voyageons beaucoup plus que nos générations précédentes, et évidemment, il y a aussi une augmentation des échanges matériels. Par conséquent, les chances de notre exposition à un agent pathogène sont beaucoup plus probables maintenant qu’elles ne l’étaient dans les générations précédentes. »

« Les changements climatiques, avec l’utilisation accrue de la faune sauvage pour la consommation, la façon dont ils sont stockés et parfois, ils sont même illégaux et donc introduits en contrebande – ce genre de conditions crée un environnement permettant aux agents pathogènes de se cacher et de survivre. Nous ne ressentons peut-être pas l’impact du changement climatique aussi profondément dans nos vies jusqu’à présent, mais pour un organisme unicellulaire, ce changement est énorme et ils s’y adaptent. Une fois qu’ils s’adaptent et mutent, s’ils trouvent des moyens de sauter dans le corps humain, nous n’avons pas de système immunitaire pour lutter contre cela, et c’est ainsi que la plupart des épidémies commencent », a souligné Chavan.

«Nous avons eu ces épidémies tout au long de l’histoire. Mais, la chose terrifiante que nous commençons lentement à comprendre, c’est que l’ampleur, l’intensité et la fréquence de ces pandémies/épidémies sont nettement plus élevées maintenant, et à l’avenir, nous verrons probablement beaucoup plus de tels événements », a-t-il conclu.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici