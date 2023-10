Le changement climatique a renversé certaines civilisations mais pas d’autres. Pourquoi?

Cette histoire a été initialement publiée par Blé à moudre. Inscrivez-vous à Grist’s newsletter hebdomadaire ici.

Les fans en ont-ils assez de Marvel et DC ? Fatigue des super-héros au NYCC 2023

L’Empire romain est tombé il y a plus de 1 500 ans, mais son emprise sur l’imaginaire populaire est toujours forte, comme en témoigne une récente tendance sur TikTok. Les femmes ont commencé à filmer les hommes de leur vie pour documenter leurs réponses à une question simple : à quelle fréquence pensez-vous à l’Empire romain ?

« Je suppose que, techniquement, comme tous les jours », un petit ami a dit, alors que sa petite amie poussait un « Quoi ? » étonné. Il n’était pas le seul, comme l’a clairement montré une avalanche de publications sur Twitter, de bobines Instagram et d’articles de presse. Alors que conduire sur une autoroutecertains hommes ne pouvaient s’empêcher de penser au vaste réseau de routes construites par les Romains, dont certaines sont toujours utilisé aujourd’hui. Ils réfléchi le système d’aqueducs, construit avec du béton qui pouvait durcir sous l’eau.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens sont fascinés par la montée et la chute des empires anciens, indépendamment de la dynamique des genres. Cet intérêt s’explique en partie par la question suivante : comment un projet aussi important et aussi avancé a-t-il pu échouer ? Et, plus pressant : pourrait-il nous arriver quelque chose de similaire ? Entre les incendies de forêt déchaînés, un montée de la violence politiqueet celui du public la confiance dans le gouvernement au plus basil ne semble pas si farfelu que l’Amérique puisse partir en fumée.

Les théories d’un effondrement provoqué par le changement climatique ont proliféré ces dernières années, encouragées par le livre de Jared Diamond de 2005. Effondrement: Comment les sociétés choisissent d’échouer ou de réussir. L’Empire romain, par exemple, défait lors d’un spasme d’explosions volcaniques, ce qui a conduit à une période de refroidissement qui a précipité la première pandémie de peste bubonique. Le déclin des anciens Mayas en Amérique centrale a été lié à une sécheresse majeure. La chute d’Angkor Wat, dans le Cambodge d’aujourd’hui, est imputée à une période de balançoires sauvages entre sécheresse et inondations de mousson. Alors, si des formes mineures de changement climatique ont entraîné l’effondrement de ces grandes sociétés, comment sommes-nous censés survivre aux changements beaucoup plus radicaux d’aujourd’hui ?

Se concentrer trop étroitement sur les catastrophes peut donner lieu à une vision biaisée du passé : cela néglige les sociétés qui ont traversé une catastrophe environnementale et qui s’en sont sorties intactes. UN revue de la littérature en 2021, 77 % des études analysant l’interaction entre le changement climatique et les sociétés mettaient l’accent sur les catastrophes, tandis que seulement 10 % se concentraient sur la résilience. Historiens, anthropologues et archéologues ont récemment tenté de combler cette lacune. La dernière entrée est une étude qui analyse 150 crises de différentes périodes et régions, se déroulant un ensemble de données complet qui couvre plus de 5 000 ans d’histoire humaine, depuis la période néolithique. Les forces environnementales jouent souvent un rôle crucial dans la chute des sociétés, selon l’étude, mais elles ne peuvent y parvenir seules.

Les chercheurs du Complexity Science Hub, une organisation basée à Vienne, en Autriche, qui utilise des modèles mathématiques pour comprendre la dynamique des systèmes complexes, ont trouvé de nombreux exemples de sociétés qui ont survécu aux famines, aux vagues de froid et à d’autres formes de stress environnemental. Plusieurs villes mésoaméricaines, y compris les colonies zapotèques de Mitla et Yagul dans l’actuelle Oaxaca, « ont non seulement survécu mais ont prospéré dans les mêmes conditions de sécheresse » qui ont contribué à la chute de la civilisation maya au 8ème siècle. Et les Mayas, avant cela, avaient résisté cinq sécheresses antérieures et a continué à croître.

Le nouvelle recherche, publié le mois dernier dans une revue de sciences biologiques à comité de lecture de la Royal Society, suggère que la résilience est une capacité que les sociétés peuvent gagner et perdre au fil du temps. Les chercheurs ont découvert qu’une société stable peut résister à un choc climatique même dramatique, alors qu’un petit choc peut conduire au chaos dans une société vulnérable.

Cette découverte est conforme à d’autres recherches, telles que une étude dans Nature en 2021 qui a analysé 2 000 ans d’histoire chinoise, démêlant la relation entre les perturbations climatiques et l’effondrement des dynasties. Il a été constaté que les éruptions volcaniques majeures, qui provoquent souvent des étés plus frais et des moussons plus faibles, nuisant aux récoltes, ont contribué à la montée des guerres. Mais ce n’était pas la taille de l’éruption qui importait le plus : les dynasties ont survécu à certaines des plus grandes éruptions perturbatrices du climat, notamment l’éruption du Tambora en 1815 dans l’Indonésie actuelle et l’éruption du Huaynaputina en 1600 dans l’actuel Pérou.

Selon l’étude du Complexity Science Hub, ce qui compte le plus, ce sont les inégalités et la polarisation politique. La baisse du niveau de vie a tendance à susciter le mécontentement de la population en général, tandis que les élites fortunées se disputent des postes prestigieux. À mesure que les pressions augmentent et que la société se fracture, le gouvernement perd sa légitimité, ce qui rend plus difficile la résolution collective des défis. « L’inégalité est l’un des plus grands méchants de l’histoire », a déclaré Daniel Hoyer, co-auteur de l’étude et historien qui étudie les systèmes complexes. «Cela mène vraiment et est au cœur de beaucoup d’autres problèmes.»

D’un autre côté, cependant, la coopération peut donner aux sociétés l’élan supplémentaire dont elles ont besoin pour résister aux menaces environnementales. « C’est pourquoi la culture est si importante », a déclaré Hoyer. « Il faut avoir une cohésion sociale, un niveau de coopération, pour faire des choses à grande échelle – pour entreprendre des réformes, pour s’adapter, qu’il s’agisse de se désengager des combustibles fossiles ou de changer le fonctionnement des systèmes alimentaires. »

Il est raisonnable de se demander dans quelle mesure les leçons des sociétés anciennes s’appliquent à aujourd’hui, alors que la technologie est telle que vous pouvez voler à l’autre bout du monde en une journée ou sous-traiter la tâche pénible de rédiger un essai universitaire à ChatGPT. « Que peut apprendre le monde moderne, par exemple, des cités-États mayas ou d’Amsterdam au XVIIe siècle ? » a déclaré Dagomar Degroot, historien de l’environnement à l’Université de Georgetown. Selon Degroot, les historiens peuvent identifier les stratégies éprouvées comme point de départ des politiques visant à nous aider à survivre au changement climatique aujourd’hui – une tâche sur laquelle il travaille actuellement avec le Programme des Nations Unies pour le développement.

Degroot a identifié un certain nombre de façons dont les sociétés se sont adaptées à un environnement changeant au fil des millénaires : la migration permet aux gens de se déplacer vers des paysages plus fertiles ; des gouvernements flexibles apprennent des catastrophes passées et adoptent des politiques pour empêcher que la même chose ne se reproduise ; l’établissement de réseaux commerciaux rend les communautés moins sensibles aux changements de température ou de précipitations. Les sociétés qui connaissent une plus grande égalité socio-économique, ou qui au moins apportent un soutien à leurs populations les plus pauvres, sont également plus résilientes, a déclaré Degroot.

Selon ces mesures, les États-Unis ne sont pas exactement sur la voie du succès. Selon une norme appelée coefficient de Gini – où 0 correspond à une égalité parfaite et 1 à une inégalité complète – les États-Unis obtiennent des scores mal pour un pays riche, à 0,38 sur l’échelle, devancé par la Norvège (0,29) et la Suisse (0,32) mais meilleur que le Mexique (0,42). Les inégalités sont « hors de contrôle », a déclaré Hoyer. « Ce n’est pas seulement que nous ne gérons pas bien la situation. Nous le gérons mal, exactement de la même manière que tant de sociétés dans le passé ont mal géré les choses.»

L’une des principales voix derrière ce thème est Peter Turchin, l’un des co-auteurs de l’étude de Hoyer, un scientifique russo-américain qui étudie les systèmes complexes. Autrefois écologiste analyser l’augmentation et la diminution des populations de dendroctones du pin, Turchin a changé de domaine à la fin des années 1990 et a commencé à appliquer un cadre mathématique à la montée et à la chute des populations humaines. Vers 2010, il prédisait que les troubles en Amérique commenceraient à s’aggraver vers 2020. Puis, comme prévu, la pandémie de COVID-19 est arrivée, rappelant que la société moderne n’est pas à l’abri des grandes catastrophes qui ont façonné le passé. «L’Amérique se dirige vers l’effondrement« , titrait cet été un article de The Atlantic, extrait du livre de Turchin La fin des temps : élites, contre-élites et voie de la désintégration politique.

Le déferlement de catastrophes climatiques, de violences armées et d’attentats terroristes qui font la une des journaux suffit à vous inciter à faire vos valises et à essayer de vivre de la terre. Une récente vidéo virale a posé la question : « Est-ce que le groupe d’amis de tous les autres parle d’acheter des terres et d’avoir une ferme ensemble où chacun cultive des cultures séparées, [where] nous pouvons tous nous entraider et avoir une communauté qui nous soutient, parce que la société dans laquelle nous vivons a l’impression de s’effondrer sous nos pieds ?

Selon Turchin, l’Amérique a déjà été au bord de l’effondrement à deux reprises, une fois pendant la guerre civile et une autre fois pendant la Grande Dépression. Il n’est pas toujours clair en quoi « l’effondrement » diffère du changement sociétal en général. Quelques historiens Définissez-le comme une perte de complexité politique, tandis que d’autres se concentrent sur le déclin de la population ou sur le maintien de la culture d’une société. « Beaucoup de gens préfèrent le terme « déclin », a déclaré Degroot, « en partie parce que les exemples historiques d’effondrement de sociétés complexes font en réalité référence à un processus qui s’est déroulé sur parfois des siècles » et qui passerait peut-être même inaperçu aux yeux des personnes vivantes à l’époque. le temps. Vivre une période d’effondrement sociétal peut sembler différent de ce que vous imaginiez, tout comme vivre une pandémie – peut-être ça ressemble moins à un film de zombieset plus comme ennuyeux, la vie quotidienne une fois que tu auras habitué à ça.

L’étude du Complexity Science Hub suggère que l’effondrement lui-même pourrait être considérée comme une adaptation dans des situations particulièrement désastreuses. « Il y a cette idée générale selon laquelle l’effondrement fait peur, et c’est mauvais, et c’est ce que nous devons éviter », a déclaré Hoyer. « Il y a beaucoup de vrai là-dedans, surtout parce que l’effondrement implique violence, destruction et troubles. » Mais si la façon dont votre société est organisée rend la vie de chacun misérable, un nouveau système pourrait être préférable pour eux. Par exemple, des preuves archéologiques montrent qu’après que l’Empire romain a perdu le contrôle des îles britanniques, les gens sont devenus plus grands et en meilleure santé, selon Degroot. « En aucun cas l’effondrement ne serait automatiquement quelque chose de dévastateur pour ceux qui ont survécu – en fait, c’est souvent probablement le contraire », a-t-il déclaré.

Bien entendu, rien ne garantit qu’un système meilleur remplacera un système vulnérable et inégal après un effondrement. « Il faut encore faire le travail de mise en place des réformes et avoir le soutien de ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir réellement mettre en place et renforcer ce type de révisions », a déclaré Hoyer. « Je dirais donc que si tel est le cas, faisons-le sans violence au départ. »

Cet article a été initialement publié dans Blé à moudre à https://grist.org/culture/climate-change-societal-collapse-explained/. Grist est une organisation médiatique indépendante à but non lucratif qui se consacre à raconter des histoires sur les solutions climatiques et un avenir juste. Apprenez-en davantage sur Grist.org