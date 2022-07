Le changement climatique a rendu la canicule britannique au moins 10 fois plus probable, selon les scientifiques

Des femmes tenant un parapluie pour se protéger du soleil, attendez à l’arrêt de bus alors que la canicule frappe Londres, Royaume-Uni, le 18 juillet 2022. Le Service météorologique britannique (Met Office) a émis un avertissement de température extrême indiquant que les températures pourraient atteindre 40 degrés Celsius, posant un risque grave pour la santé. L’alerte “rouge” aux températures extrêmes qui affectent négativement les voyages, les services de santé et l’éducation durera jusqu’au 19 juillet. (Photo de Rasid Necati Aslim/Agence Anadolu via Getty Images)

Les scientifiques disent que la vague de chaleur qui a frappé la Grande-Bretagne la semaine dernière a probablement été aggravée par le changement climatique.

Les températures ont grimpé au-dessus de 40°C à l’aéroport d’Heathrow à Londres et des records ont été battus dans 46 stations de surveillance locales à travers le pays.

Le changement climatique rend les vagues de chaleur plus fréquentes et plus sévères.

La vague de chaleur qui a brûlé la Grande-Bretagne la semaine dernière a été rendue au moins 10 fois plus probable en raison du changement climatique, ont rapporté jeudi des scientifiques.

Le 19 juillet, les températures ont grimpé au-dessus de 40°C (104 Fahrenheit) à l’aéroport d’Heathrow et des records ont été battus dans 46 stations de surveillance locales à travers le pays. Les appels d’urgence pour les ambulances ont augmenté et une série de feux d’herbe a éclaté autour de Londres.

Sans le changement climatique causé par l’homme, qui a réchauffé la planète de 1,2°C au-dessus des températures préindustrielles, un tel événement aurait été extrêmement improbable, ont déclaré les scientifiques.

“Nous vivons dans un monde où les températures augmentent très rapidement”, a déclaré Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres. “A 1,3°C ou 1,4°C, ce type d’événement sera déjà beaucoup moins rare.”

Le changement climatique rend les vagues de chaleur plus fréquentes et plus graves, selon la World Weather Attribution (WWA), une collaboration de recherche internationale qui met en évidence le rôle du changement climatique dans les événements extrêmes.

Pour déterminer comment le changement climatique a influencé les probabilités de cette vague de chaleur spécifique en Grande-Bretagne, 21 climatologues de la WWA, dont Otto, ont effectué une analyse rapide de l’événement en utilisant des données météorologiques et des simulations informatiques pour comparer le climat actuel avec le passé.

Avant la révolution industrielle et l’augmentation des émissions de réchauffement de la planète, ils ont découvert que la vague de chaleur aurait été beaucoup moins susceptible de se produire et aurait été plus froide de 4°C.

Cependant, les scientifiques ont ajouté que leurs estimations étaient prudentes, car les températures extrêmes en Europe occidentale ont augmenté plus que ne le simulent leurs modèles climatiques.

Otto a dit :

Les modèles climatiques ont un biais systématique en ce sens qu’ils sous-estiment la tendance des températures extrêmes en été en Europe occidentale en raison du changement climatique.

En mai, la WWA a établi que la vague de chaleur en Asie du Sud de mars et avril de cette année avait été rendue 30 fois plus probable en raison du changement climatique, tandis que la vague de chaleur de l’année dernière dans le nord-ouest du Pacifique aurait été “pratiquement impossible” sans elle.

Les scientifiques n’ont pas été en mesure de fournir une déclaration aussi définitive sur la canicule britannique.

Pourtant, les climatologues ont exprimé leur inquiétude face à la rapidité avec laquelle les avertissements passés se concrétisent.

“Il y a deux ans, des scientifiques du Met Office britannique ont découvert que la probabilité de voir 40 degrés au Royaume-Uni était désormais de 1 sur 100 au cours d’une année donnée, contre 1 sur 1000 dans le climat naturel”, a déclaré Fraser Lott, climatologue à le UK Met Office Hadley Center dans un communiqué.

“Cela donne à réfléchir de voir un tel événement se produire si peu de temps après cette étude.”