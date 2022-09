Le changement climatique à Hong Kong aggrave la crise du logement pour les pauvres

Une femme essuie la sueur de son visage dans sa hutte sur un toit de Hong Kong le 28 juillet. Hong Kong est connue pour sa chaleur étouffante et son humidité, mais cet été a été particulièrement brutal. (Louise Delmotte/Pour le Washington Post)

HONG KONG – Quiconque a vécu un été à Hong Kong a une histoire sur la chaleur et l’humidité accablantes. Cette année, une vague de chaleur a laissé les habitants étouffés plus que jamais. Et pour des milliers de personnes, la maison est une minuscule cabane sur le toit qui n’offre aucune échappatoire aux conditions torrides. Au a une vue à un million de dollars de la ligne d’horizon de Kowloon depuis la cabane sur le toit qu’il appelle chez lui. Mais à l’intérieur de la structure de métal et de béton, perchée au sommet d’un immeuble de 10 étages, on a l’impression d’être à un million de degrés.

“Même lorsque j’allume les trois ventilateurs dans le salon, il fait encore trop chaud”, a déclaré Au, essuyant la sueur de son visage alors que le mercure atteignait les 90 ces derniers temps.

Les étés étouffants de Hong Kong sont souvent aggravé par un environnement de tours en béton, de parcs en béton et d’émissions en bordure de route.

Mais les effets du changement climatique sont ici aggravés pour les personnes aux moyens modestes. Les prix exorbitants de l’immobilier et les longues attentes pour les logements sociaux ont poussé les résidents les plus pauvres comme Au, qui n’a parlé qu’en utilisant son nom de famille par peur de l’humiliation, dans des conditions de vie sombres telles que des appartements subdivisés et des huttes sur le toit illégales mais répandues qui parsèment le sommet des immeubles.

Sur le toit d’Au dans le quartier embourgeoisé de Sham Shui Po, la cabane en métal emprisonne la chaleur à l’intérieur de l’espace de 300 pieds carrés.

L’homme de 73 ans a installé de la mousse au plafond et un auvent à sa fenêtre pour bloquer le soleil de l’après-midi, mais aucun ne semblait particulièrement efficace. Il a l’air conditionné mais peut à peine se permettre de l’utiliser ; pour économiser sur les frais d’électricité, lui et sa femme ne l’allument que lorsque leurs enfants rentrent de l’école. Pendant la majeure partie de la journée, ils allument des ventilateurs et mangent des melons pour rester au frais ; la nuit, ils dorment sur des lits recouverts de nattes de bambou.

Au espère que lui et sa famille pourront bientôt obtenir un logement social. À l’intérieur de sa hutte, il s’est éventé avec son T-shirt imbibé de sueur en attendant que ses enfants rentrent de l’école un jour récent.

Mais même ces circonstances sont une amélioration. Pendant trois décennies, Au a vécu dans une hutte de 60 pieds carrés où les quatre murs étaient en étain. C’était jusqu’à ce qu’il déménage avec sa famille dans sa hutte actuelle, plus grande, sur le même toit. Les jours d’été dans la vieille hutte, il ne pouvait pas du tout rester à l’intérieur.

“C’était comme un four là-haut”, a-t-il déclaré.

Selon un rapport gouvernemental de 2021, quelque 220 000 personnes, soit environ 3% de la population de Hong Kong, vivent dans des huttes exiguës sur le toit, des appartements subdivisés et des maisons-cages. Avec la mauvaise conception de ces structures, les résidents vivent des conditions qui peuvent être 9 à 11 degrés Fahrenheit (5 à 6 degrés Celsius) plus chauds qu’à l’extérieur pendant une vague de chaleur, selon un rapport de juillet de la Society for Community Organization, un groupe non gouvernemental axé sur les questions de logement.

Et tandis que le réchauffement climatique aggrave les étés, les familles à faible revenu s’inquiètent de la flambée des factures de services publics, a déclaré Sze Lai-shan, directeur adjoint du groupe.

“A court terme, la fourniture de climatiseurs et de subventions pour les frais d’électricité sera utile”, a déclaré Sze. “Mais à long terme, la fourniture de logements sociaux est ce qu’ils espèrent le plus.”

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, qui a rendu visite aux locataires d’appartements subdivisés en juillet, s’est engagé à stimuler l’offre de terrains et de logements.

Les experts du climat, cependant, disent qu’une action plus audacieuse contre le réchauffement est nécessaire. Hong Kong s’est engagé à atteindre la neutralité carbone avant le milieu du siècle, bien qu’il n’ait qu’un objectif relativement modeste de réduction des émissions de 26 à 36 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

Kevin Li, chercheur à l’organisation environnementale CarbonCare InnoLab, a déclaré que le dernier plan d’action climatique du gouvernement s’appuie fortement sur des projets d’infrastructure pour atténuer des effets tels que l’élévation du niveau de la mer. Mais il a déclaré que ceux-ci ne tenaient pas compte du sort plus immédiat des groupes défavorisés, tels que les locataires de cabanes sur le toit et d’appartements subdivisés qui sont confrontés à des vagues de chaleur et des typhons de plus en plus extrêmes.

“Les départements gouvernementaux ne se coordonnent que lorsque des catastrophes extrêmes à grande échelle se produisent, mais avec le changement climatique, ces événements peuvent se produire à tout moment”, a déclaré Li.

Li veut voir un plan d’adaptation climatique pour aider les gens à se préparer aux conditions extrêmes ; cela pourrait impliquer de modifier les cabanes sur le toit pour améliorer la dispersion de la chaleur, d’améliorer les systèmes de ventilation et de subventionner les coûts d’électricité.

Au sommet d’un immeuble de sept étages dans le quartier de Kowloon à Cheung Sha Wan, les résidents Tai Sze-lin, 52 ans, et Hung Chi-fai, 58 ans, vivent chacun dans une petite pièce dans une cabane sur le toit de 450 pieds carrés qu’ils partagent avec quatre autres personnes.

La fenêtre de la chambre de Tai est inutile pour la circulation de l’air car elle fait face la porte d’une autre pièce. Les jours les plus chauds, elle peut obtenir un peu de répit en pulvérisant de l’eau sur le toit avec un tuyau pour abaisser la température.

Tai Sze-lin et Hung Chi-fai partagent une cabane sur le toit avec quatre autres personnes. (Vidéo : TWP)

Pour échapper à la chaleur pendant son jour de congé, Tai, une employée de restaurant, visite des centres commerciaux climatisés. « J’ai déménagé à Hong Kong il y a de nombreuses années. Cette [summer] est la plus chaude et la plus insupportable », a-t-elle déclaré.

L’automne peut également apporter peu de soulagement : l’Observatoire de Hong Kong prévoit une plus grande probabilité de températures normales à supérieures à la normale jusqu’en octobre.

Au cours des années précédentes, a déclaré Tai, la flambée des températures arrivait souvent dans les jours précédant un typhon qui traversait la région. Mais maintenant, dit-elle, ils peuvent durer des semaines.

“Maintenant, il fait si chaud que j’ai l’impression que ma tête va exploser”, a-t-elle déclaré.

Hung, une femme de ménage, a déménagé dans la cabane sur le toit en juin. Auparavant, il vivait dans une capsule “capsule spatiale” de moins de 20 pieds carrés, l’une des 16 capsules de ce type dans un seul appartement.

Hung entre chez lui après avoir passé du temps sur le toit. (Vidéo : TWP)

Hung se rafraîchit en visitant une bibliothèque voisine pour parcourir les journaux et les magazines, avant de rentrer à la maison pour prendre une douche. “Je vais rester là pendant des heures jusqu’à ce qu’il ferme”, a-t-il déclaré.

Non seulement les étés devenaient plus chauds, mais les hivers «anormaux» plus courts devenaient plus courants, a noté Hung. Il sentait qu’il ne pouvait pas faire grand-chose.

“Il va faire de plus en plus chaud”, a déclaré Hung. “Nous ne pouvons que faire de notre mieux pour nous adapter et vivre nos vies.”

Wong Chung vit seul dans une pièce de 50 pieds carrés. (Vidéo : TWP)

Dans le quartier voisin de Kwai Chung, peintre à la retraite Wong Chung vit seul dans l’une des huit pièces de 50 pieds carrés creusées dans un appartement d’un immeuble. L’homme de 70 ans dépend des subventions gouvernementales et des budgets de 14 $ par jour pour vivre. Il a un climatiseur mais ne le met en marche qu’une heure avant d’aller se coucher.

Wong a déclaré que la chaleur le réveillait plusieurs fois par nuit, bien qu’il accroche un T-shirt blanc au-dessus de sa seule fenêtre pour bloquer la lumière du soleil pendant la journée. Avec de nombreux centres communautaires desservant les personnes âgées fermés pendant la pandémie, il n’a eu d’autre choix que de suffoquer à la maison.

“J’espère que le gouvernement aidera les locataires, en particulier les familles avec enfants qui ont dû étudier dans des espaces aussi exigus et étouffants”, a-t-il déclaré. “C’est tellement triste.”