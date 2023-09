Le changement climatique a fait augmenter les températures pour presque tout le monde cet été, selon une étude

Commentez cette histoire Commentaire

Presque toute la population mondiale a connu cet été des températures plus élevées en raison du changement climatique, selon une analyse de 202 pays et territoires. Les trois derniers mois ont battu des records de chaleur et provoqué de violents incendies de forêt dans de vastes régions du monde, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, les scientifiques déclarant désormais qu’il s’agit de l’été le plus chaud jamais enregistré « de loin ». Les agences climatiques ont déclaré que juillet était le mois le plus chaud depuis 174 ans d’enregistrement.

Le nouveau rapport évalué par des pairs produit par Climat Central et publié jeudi a examiné les températures dans 180 pays et 22 territoires à travers le monde. Le groupe de recherche basé aux États-Unis a déclaré dans un communiqué de presse que près de 8 milliards de personnes, soit 98 pour cent de la population mondiale, étaient exposées à des températures plus élevées, deux fois plus susceptibles d’être causées par la pollution par le carbone piégeant la chaleur dans l’atmosphère terrestre.

« Pratiquement personne sur Terre n’a échappé à l’influence du réchauffement climatique au cours des trois derniers mois. » dit Andrew Pershing, vice-président pour la science de Climate Central.

« Dans chaque pays que nous avons pu analyser, y compris l’hémisphère sud, où c’est la période la plus fraîche de l’année, nous avons constaté des températures qui seraient difficiles – et dans certains cas presque impossibles – sans le changement climatique provoqué par l’homme », a déclaré Pershing.

Climate Central évalue l’impact du changement climatique sur les températures et les épisodes de chaleur en utilisant des données et des modèles informatiques pour créer des simulations d’un monde avec et sans émissions de carbone.

Entre juin et août, que les chercheurs ont appelé cet été, ils ont découvert que 6,2 milliards de personnes ont connu au moins un jour des conditions de température moyenne rendues au moins cinq fois plus probables par le changement climatique.

Au cours de l’été dans l’hémisphère Nord, près de la moitié de la population mondiale a connu 30 jours ou plus de températures rendues au moins trois fois plus probables par le changement climatique, selon le rapport. Et il a révélé qu’au moins 1,5 milliard de personnes étaient exposées chaque jour à « une très forte influence du changement climatique » pendant l’été dans l’hémisphère Nord.

Les chercheurs ont également déclaré que l’influence du changement climatique était « inéquitablement répartie à travers le monde », ayant un impact plus important sur les populations des groupes des Nations Unies regroupant les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement.

Huit mois plus tard, cette année est la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, a rapporté le Washington Post.

Août est devenu le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète, juste après juillet, alors que les vagues de chaleur en Amérique du Nord et dans le sud de l’Europe ont déclenché des incendies de forêt qui ont brûlé les terres, causé des morts et provoqué des évacuations massives.

Les scientifiques ont averti que cet été de chaleur extrême devrait être un signal d’alarme en faveur d’une plus grande urgence en matière de réduction des émissions de carbone.

« Battre des records de chaleur est devenu la norme en 2023 », Friederike Otto, maître de conférences en science du climat au Grantham Institute de l’Imperial College de Londres, dit dans un communiqué jeudi.

« Tant que nous brûlerons des combustibles fossiles, ces événements deviendront de plus en plus intenses, créant des obstacles toujours plus grands à l’adaptation », a-t-elle déclaré.

Dan Stillman a contribué à ce rapport.