Le changement climatique a détruit un village de l’Alaska. Ses habitants repartent à zéro dans une nouvelle ville

Ayant grandi sur les rives de la rivière Ninglick, dans l’ouest de l’Alaska, Ashley Tom regardait par sa fenêtre après que de fortes tempêtes de la mer de Béring frappaient son village et remarquait quelque chose de troublant : la berge se rapprochait de plus en plus.

C’est dans cette maison, dans le village de Newtok, que l’arrière-grand-mère de Tom lui avait appris à coudre et à crocheter sur le canapé, compétences qu’elle utilisait à l’école lorsque les élèves fabriquaient des coiffes, des mitaines et des chaussons pour bébé en utilisant de la fourrure de phoque ou de loutre. C’est également là que sa grand-mère lui a appris l’art complexe du tressage de paniers en herbe et comment parler la langue yupik.

Aujourd’hui, l’érosion et la fonte du pergélisol ont presque détruit Newtok, engloutissant environ 21 mètres de terre chaque année. Tout ce qui reste, ce sont des maisons grises délabrées et en grande partie abandonnées, grattées de peinture par le sel précipité par les vents des tempêtes.

« Vivre avec mon arrière-grand-mère était tout ce dont je me souvenais de Newtok, et c’était l’une des premières maisons à être démolies », a déclaré Tom.

Ashley Tom s’occupe de ses plantes chez elle à Mertarvik. (Rick Bowmer/AP)

Au cours des prochaines semaines, les 71 derniers résidents chargeront leurs biens sur des bateaux pour déménager à Mertarvik, rejoignant ainsi les 230 résidents qui ont commencé à déménager en 2019. Ils deviendront l’un des premiers villages autochtones d’Alaska à effectuer une relocalisation à grande échelle en raison du climat. changement.

Les chefs du village de Newtok ont ​​commencé à chercher un nouveau lotissement urbain il y a plus de deux décennies, échangeant finalement des terres avec le gouvernement fédéral contre un endroit situé à 14 kilomètres de là, sur les fondements volcaniques stables de l’île Nelson, dans le détroit de Béring.

Mais le mouvement a été lent, laissant Newtok un village divisé. Même après le déménagement de la plupart des habitants à Mertarvik, l’épicerie et l’école sont restées à Newtok, laissant certains enseignants et élèves séparés de leur famille pour l’année scolaire.

Calvin Tom, l’administrateur tribal et l’oncle d’Ashley, a qualifié Newtok de « plus un endroit où vivre ». L’érosion a fait basculer les poteaux électriques de manière précaire, et une seule bonne tempête cet automne coupera définitivement l’électricité, a-t-il déclaré.

L’érosion a fait basculer les poteaux électriques de manière précaire à Newtok, en Alaska. (Rick Bowmer/AP)

Pour l’instant, on se précipite pour obtenir 18 logements temporaires qui sont arrivés à Mertarvik sur une barge installée avant l’arrivée de l’hiver.

L’Alaska se réchauffe deux à trois fois plus vite que la moyenne mondiale. Certains villages qui parsèment le North Slope, habituellement glacial, le prodigieux champ de pétrole de l’Alaska, ont connu leurs températures les plus chaudes jamais enregistrées en août, incitant certains amis d’Ashley Tom qui y vivent à enfiler des bikinis et à se diriger vers les plages de l’océan Arctique.

C’est la même histoire dans tout l’Arctique, avec la dégradation du permafrost qui endommage les routes, les voies ferrées, les canalisations et les bâtiments de 4 millions de personnes à travers le monde, selon l’Arctic Institute, basé à Washington, DC. Dans l’Arctique russe, les peuples autochtones sont déplacés vers les villes au lieu de déplacer leurs villages en érosion et, dans toute la Scandinavie, les éleveurs de rennes constatent que les terres bougent constamment et que de nouveaux plans d’eau apparaissent, a indiqué l’institut.

Environ 85 pour cent de la superficie de l’Alaska se trouve au sommet du pergélisol, ainsi nommé parce qu’il est censé être un sol gelé en permanence. Il retient beaucoup d’eau et lorsqu’il fond ou lorsque des eaux côtières plus chaudes l’atteignent, sa fonte provoque une érosion accrue. Autre problème lié au réchauffement : moins de glace de mer qui agirait comme barrière naturelle protégeant les communautés côtières des vagues dangereuses des tempêtes océaniques.

Les Yupik ont ​​un mot pour désigner les menaces catastrophiques d’érosion, d’inondation et de dégel du pergélisol : « usteq », qui signifie « grottes en surface ». Les changements sont généralement lents – jusqu’à ce que tout d’un coup ils ne le soient plus, comme lorsqu’une berge de rivière se détache ou qu’un énorme trou s’ouvre, a déclaré Rick Thoman, spécialiste du climat au Centre international de recherche sur l’Arctique de l’Université d’Alaska à Fairbanks.

De l’eau et des taches vertes sont visibles près de Mertarvik. (Rick Bowmer/AP)

Selon un rapport publié en janvier par l’Alaska Native Health Tribal Consortium, 114 communautés autochtones d’Alaska sont confrontées à un certain degré de dommages aux infrastructures dus à l’érosion, aux inondations ou à la fonte du pergélisol. Six d’entre eux – Kivalina, Koyukuk, Newtok, Shaktoolik, Shishmaref et Unalakleet – ont été jugés menacés de manière imminente dans un rapport du Government Accountability Office il y a plus de vingt ans.

Les communautés disposent de trois options en fonction de la gravité de leur situation : obtenir une protection pour rester là où elles se trouvent ; organiser un retrait géré, en s’éloignant des menaces d’érosion ; ou un déménagement complet.

Déménager est difficile, à commencer par trouver un endroit où aller. Les communautés doivent généralement échanger leurs biens avec le gouvernement américain, qui possède environ 60 pour cent des terres de l’Alaska. Mais le Congrès doit approuver les échanges, et ce seulement après des négociations qui peuvent s’éterniser : Newtok, par exemple, a commencé à acquérir les terres de l’île Nelson en 1996 et n’a conclu qu’à la fin de 2003.

« C’est beaucoup trop long », a déclaré Jackie Qatalina Schaeffer, directrice des initiatives de planification à l’Alaska Native Travel Health Consortium.

« Si nous regardons une décennie en arrière sur ce qui s’est passé en matière de changement climatique en Alaska, nous avons dépassé le temps », a-t-elle déclaré. « Nous devons trouver une meilleure façon d’aider les communautés à obtenir des terres à réinstaller. »

Calvin Tom, l’administrateur tribal, se tient le long de la côte érodée de Newtok. (Rick Bowmer/AP)

Kivalina a achevé l’année dernière un plan directeur de réinstallation et négocie actuellement les terres avec une société régionale autochtone de l’Alaska, un processus qui pourrait prendre de 3 à 5 ans, a déclaré Schaeffer.

Un autre obstacle majeur est le coût. Newtok a consacré des décennies et environ 160 millions de dollars (en dollars actuels) à son déménagement. Les estimations pour la relocalisation de Kivalina varient entre 100 et 400 millions de dollars, voire plus, et il n’existe actuellement aucun financement fédéral pour la relocalisation. L’Agence fédérale de gestion des urgences dispose de fonds et de programmes en cas de catastrophe, a déclaré Schaeffer, mais cela n’intervient qu’après une déclaration de catastrophe.

En 2018, une ressource destinée aux communautés de l’Alaska a identifié 60 sources de financement fédéral pour la réinstallation, mais selon le rapport Unmet Needs, seules quelques-unes ont été utilisées avec succès pour faire face aux menaces environnementales. Mais une injection de fonds dans ces programmes existants par le biais de la loi bipartite sur les infrastructures et de la loi sur la réduction de l’inflation pourrait bénéficier aux communautés menacées de l’Alaska, indique le rapport.

Selon le rapport du consortium de la santé, environ 4,3 milliards de dollars en 2020 seront nécessaires pour atténuer les dommages aux infrastructures au cours des 50 prochaines années. Il a appelé le Congrès à combler un déficit annuel de 80 millions de dollars en fournissant une source unique et engagée pour aider les communautés.

« Les modes de vie économiques, sociaux et culturels des autochtones d’Alaska, qui ont si bien servi pendant des millénaires, sont désormais extrêmement menacés en raison de l’accélération du changement environnemental », indique le rapport.

« Ce ne sont pas seulement les bâtiments qui sont en danger, mais aussi la durabilité de communautés et de cultures entières. »

Calvin Tom, à gauche, l’administrateur tribal, élève son fils Brady Tom dans son bateau à Mertarvik. (Rick Bowmer/AP)

Après cinq années de séparation et de vies divisées, les habitants de Newtok et de Mertarvik ne feront plus qu’un. L’école de Newtok a fermé ses portes et les cours ont commencé en août pour la première fois dans un lieu temporaire à Mertarvik. Un nouveau bâtiment scolaire devrait être prêt en 2026. L’épicerie Newtok a récemment déménagé à Mertarvik, et il est prévu d’ouvrir une deuxième épicerie et une église, a déclaré Calvin Tom.

Le nouveau site du village présente d’énormes avantages, notamment une meilleure santé, a déclaré Tom. Pour l’instant, la plupart des habitants de Mertarvik utilisent encore un système de « seau à miel » plutôt que des toilettes. Mais cette méthode consistant à déverser manuellement les seaux de déchets en plastique devrait être remplacée par l’eau courante et les égouts dans les prochaines années. Les nouvelles maisons de Mertarvik sont également exemptes de moisissure noire qui s’est glissée dans certaines maisons de Newtok grâce à l’humidité apportée par les restes du typhon Merbok il y a deux ans.

Tom a dit qu’il était question de renommer un jour la ville déplacée Newtok. Quel que soit le nom, le déménagement offre l’assurance que la culture et les traditions de l’ancien lieu perdureront. Un groupe de tambours et de danses autochtones s’entraîne à l’école temporaire, et les possibilités de chasse de subsistance (orignal, bœuf musqué, ours noir, ours brun) abondent.

Des enfants jouent le long de la toundra le vendredi 16 août 2024, à Mertarvik, en Alaska. (Rick Bowmer/AP)

Un groupe de bélugas qui passe chaque automne devrait bientôt arriver, et cette chasse aidera les résidents à remplir leurs congélateurs pour l’hiver rigoureux qui s’annonce.

Ashley Tom est enthousiasmé par l’arrivée des derniers résidents de Newtok à Mertarvik. Même si leur maison sera différente de celle qu’ils ont connue pendant la majeure partie de leur vie, elle est convaincue qu’ils finiront par l’apprécier comme elle l’a fait.

« J’aime vraiment ce nouveau quartier et je me sens entière ici », a-t-elle déclaré.