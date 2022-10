Le changement climatique a de vastes effets sur les systèmes de santé, selon une revue médicale

Lorsque vous devez fermer une salle d’opération d’hôpital parce qu’il y a tellement de fumée de feu de forêt que vos instruments ne peuvent pas être maintenus stériles, vous savez que le changement climatique affecte les soins de santé.

“Cela s’est réellement produit dans ma salle d’opération”, a déclaré la Dre Alika Lafontaine, présidente de l’Association médicale canadienne.

“Ces choses sont hors de la norme, donc vous n’y pensez pas – jusqu’à ce qu’elles se produisent.”

Lafontaine a fait écho à un avertissement dans la recherche publié mardi par l’une des meilleures revues médicales du monde.

The Lancet conclut que, dans le monde entier, la chaleur extrême accentue déjà les effets des maladies cardiaques et pulmonaires, aggravant les résultats de la grossesse, perturbant le sommeil, augmentant les décès liés aux blessures et limitant la capacité des gens à travailler et à faire de l’exercice.

Les maladies infectieuses telles que le paludisme ont une saison plus longue pour se propager.

Les décès liés à la chaleur ont augmenté de 68 % entre 2017 et 2021, par rapport à 2000-2004. Près des deux tiers des pays du monde ont connu plus de jours de danger d’incendie très élevé ou extrêmement élevé entre 2001-2004 et 2018-2021.

Le Canada n’est pas à l’abri. Des études suggèrent que le dôme de chaleur de 2021 en Colombie-Britannique qui a entraîné 619 décès aurait été presque impossible sans les effets du changement climatique.

La réponse des soins de santé au changement climatique nécessite une coordination nationale, déclare la Dre Alika Lafontaine.

Lafontaine a déclaré que le système de santé doit changer pour s’adapter aux défis à venir. Le système a besoin d’une capacité de sauvegarde. Les professionnels de la santé ont besoin d’une accréditation plus transférable, de sorte que les infirmières de la Saskatchewan pourraient aider en Colombie-Britannique. Les médecins doivent être plus conscients de la croissance des maladies liées au climat, comme la maladie de Lyme.

“Cela change le mélange de maladies qui existent”, a déclaré Lafontaine.

Mais surtout, a-t-il dit, la réponse des soins de santé au changement climatique nécessite une coordination nationale.

“L’une des principales lacunes de la réponse à la crise climatique, en ce qui concerne les soins de santé, est la création d’un secrétariat national”, a-t-il déclaré.

Les établissements de santé des plaines inondables sont vulnérables

Quelqu’un, a-t-il dit, devrait recueillir des informations sur ce qui arrive au système lors d’événements extrêmes – comme lorsqu’un incendie de forêt annule des chirurgies. Sinon, chaque urgence est une autre ponctuelle.

Ian Culbert de l’Association canadienne de santé publique est d’accord. Les normes de licence communes sont importantes, a-t-il déclaré.

“De cette façon, des infirmières de l’Ontario pourraient être déployées pour aider aux inondations en Nouvelle-Écosse.”

Le changement climatique a un impact « massif » sur la santé, selon un expert Du défi de cultiver des aliments dans un climat plus chaud à l’augmentation de la pollution de l’air, les effets des changements climatiques sur la santé se feront sentir partout dans le monde, selon le pneumologue canadien, le Dr Samir Gupta.

Mais ce n’est que le début.

Le Canada compte trop d’établissements de santé construits sur des plaines inondables ou susceptibles de faire fondre le pergélisol, a-t-il déclaré.

Des programmes tels que des contrôles de bien-être pour s’assurer que les personnes vulnérables vont bien devraient être la norme pendant les inondations ou les vagues de chaleur. Les stations de refroidissement devraient faire partie du plan de chaque ville.

Culbert cite des municipalités de l’Ontario qui ont inclus des experts en santé publique dans leur processus de planification en préconisant des mesures telles que des auvents verts et des quartiers piétonniers avec des services à proximité.

“Les responsables de la santé publique étaient à la table, habilités à prendre des décisions”, a-t-il déclaré. “Trop souvent, la santé n’a pas été une considération.”

La lutte plus large contre le changement climatique présente également des avantages pour la santé publique, a déclaré Culbert. En Ontario, la santé respiratoire s’est améliorée après que la province ait progressivement fermé ses centrales au charbon.

Lafontaine a déclaré que même les conditions médicales qui n’ont rien à voir avec le changement climatique en sont affectées, car les ressources sont détournées pour faire face à de nouvelles menaces.

“Au fur et à mesure que cette acuité commence à s’enraciner, vous devez alors ajouter une capacité supplémentaire, ce qui prend de la capacité à d’autres endroits.”

Culbert a déclaré que l’étude du Lancet montre que le Canada doit commencer à réfléchir beaucoup plus largement à la manière dont le changement climatique affecte la santé et à la manière dont le système peut y répondre.

“L’hôpital n’est pas votre première ligne de défense”, a-t-il déclaré. “C’est ta dernière.”