Le changement climatique à blâmer pour que les lacs soient moins bleus

Selon une nouvelle étude, le changement climatique fait que les lacs deviennent moins bleus, beaucoup risquant de virer au vert-brun de façon permanente.

Menée par l’American Geophysical Union, l’étude présente le premier « inventaire mondial de la couleur du lac » et prend en compte les changements de couleur de l’eau pour déterminer la qualité de l’eau.

Bien qu’aucun délai précis n’ait été proposé, les chercheurs ont déclaré qu’un lac sur 10 peut s’attendre à changer de couleur dans «l’avenir».

Les lacs bleus se trouvent généralement dans les régions les plus froides de la Terre et ne sont pas très courants, représentant seulement 31 % des lacs du monde. Comparativement aux lacs aux eaux plus vertes ou plus brunes, ils sont généralement plus profonds et plus susceptibles d’être recouverts de glace pendant l’hiver.

L’étude, publiée jeudi dans la revue Geophysical Research Letters, a révélé que la hausse des températures, entraînant une diminution de la glace, est le principal responsable du changement de couleur des lacs bleus.

“Personne n’a jamais étudié la couleur des lacs à l’échelle mondiale”, a déclaré Xiao Yang, co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

«Il y a eu des études antérieures sur peut-être 200 lacs à travers le monde, mais l’échelle que nous essayons ici est beaucoup, beaucoup plus grande en termes de nombre de lacs et aussi de couverture de petits lacs. Même si nous n’étudions pas chaque lac sur Terre, nous essayons de couvrir un échantillon large et représentatif des lacs que nous avons.

Couvrant les teintes de 85 360 lacs et réservoirs dans le monde de 2013 à 2020, les chercheurs de l’étude ont utilisé 5,14 millions d’images satellites.

Généralement, le changement de couleur d’un lac est attribué aux algues et à d’autres sédiments, mais la nouvelle recherche suggère maintenant que divers degrés de réchauffement pourraient également avoir un impact sur la couleur de l’eau en raison du changement climatique.

Les lacs qui seront probablement touchés se trouvent dans le nord-est du Canada, la Nouvelle-Zélande, les montagnes Rocheuses et le nord de l’Europe, selon l’étude.

Le changement de couleur des lacs a déjà commencé, selon Catherine O’Reilly, co-auteur de l’étude, qui a souligné les Grands Lacs nord-américains qui ont « augmenté la prolifération d’algues » et sont également « parmi les lacs qui se réchauffent le plus rapidement ».

Yang a également déclaré qu’une tendance similaire peut être observée dans les régions arctiques qui commencent à avoir des lacs avec “une verdeur qui s’intensifie”.

Les changements de couleur des lacs pourraient avoir des effets dévastateurs sur ceux qui dépendent des lacs pour l’eau potable, la subsistance ou la pêche.

“Il peut y avoir des périodes où l’eau n’est pas utilisable et les espèces de poissons peuvent ne plus être présentes, donc nous n’obtiendrons pas les mêmes services écosystémiques essentiellement de ces lacs lorsqu’ils passeront du bleu au vert”, a déclaré O’Reilly.

Cela pourrait également signifier que les lacs ne seront plus utilisés à des fins récréatives.

“Personne ne veut aller nager dans un lac vert”, a déclaré O’Reilly.

“Donc, esthétiquement, certains des lacs que nous aurions toujours considérés comme des refuges ou des lieux spirituels, ces lieux pourraient être en train de disparaître.”