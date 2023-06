Le changement climatique a alimenté de plus grands incendies de forêt en Californie

Les chercheurs ont effectué une analyse statistique des données de température et de feux de forêt pour les étés en Californie entre 1971 et 2021 et ont évalué des modèles qui ont montré à quoi auraient pu ressembler les dernières décennies sans émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. Ils ont découvert que la superficie brûlée avait augmenté de 172 % de plus qu’elle ne l’aurait fait sans le changement climatique.

L’analyse intervient quelques jours seulement après que la fumée des incendies de forêt du Canada s’est rendue sur la côte est des États-Unis et a créé des niveaux de qualité de l’air dangereux dans les principales régions métropolitaines telles que Philadelphie; Washington DC; et New York.

Les 10 plus grands incendies de forêt en Californie se sont produits au cours des deux dernières décennies, dont cinq en 2020 et huit après 2017. Les scientifiques estiment que la superficie brûlée au cours d’un été moyen pourrait augmenter jusqu’à 50 % d’ici le milieu du siècle, car des conditions plus chaudes et plus sèches intensifient les incendies. .

La superficie brûlée par les incendies de forêt dans les forêts du nord et du centre de la Californie a quintuplé entre 1971 et 2021, une augmentation due en grande partie au changement climatique d’origine humaine, selon de nouvelles recherches publié dans les Actes de l’Académie nationale des sciences.

« Il est devenu clair que le changement climatique anthropique est le principal moteur de cette augmentation des dégâts causés par les incendies de forêt », a déclaré Amir AghaKouchak, professeur de génie civil et environnemental à l’Université de Californie à Irvine et co-auteur de l’article. libérer.

Les chercheurs ont identifié des précipitations inférieures à la moyenne, des températures estivales plus chaudes, un manteau neigeux printanier plus faible et des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes comme facteurs reliant le changement climatique et le risque d’incendie de forêt.

Des études ont également montré que le changement climatique et la variabilité sont responsables de la création d’air sec et alimentent un déficit de pression de vapeur plus important, ou la différence entre la quantité d’humidité dans l’air et la quantité d’humidité que l’air peut contenir lorsqu’il est saturé. Un autre facteur qui contribue aux incendies est la mauvaise gestion des forêts, qui laisse du bois mort et des sous-bois qui contribuent à allumer les incendies.

« Notre document indique clairement que c’est à nous de résoudre le problème et que nous pouvons prendre des mesures pour aider à le résoudre », a déclaré AghaKouchak. « En agissant maintenant pour réduire nos émissions de dioxyde de carbone et poursuivre des transports, une production d’énergie et des pratiques agricoles plus durables, nous pouvons réduire les effets néfastes du changement climatique mondial. »