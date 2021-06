Roger Federer a survécu à une énorme frayeur à Wimbledon mardi lorsque l’adversaire français Adrian Mannarino a été contraint à l’abandon sur blessure au début du cinquième set de son premier tour, le grand suisse admettant: « J’ai eu de la chance ».

Federer, huit fois champion, était à égalité à 6-4, 6-7 (3/7), 3-6, 6-2 lorsque Mannarino a annulé après un seul point dans le décideur.

Le Français, qui fêtait son 33e anniversaire, a subi une mauvaise chute sur le gazon du court central lors du septième match du quatrième set.

Malgré les soins de l’entraîneur, il était à peine capable de bouger et, grimaçant de douleur, a dû se retirer.

« C’est affreux et montre qu’un coup peut changer l’issue d’un match, d’une saison, d’une carrière et je lui souhaite tout le meilleur et j’espère que nous le reverrons rapidement », a déclaré Federer.

« C’était le meilleur joueur, il aurait pu gagner, j’ai eu un peu de chance.

«C’est comme ça que ça se passe parfois, vous n’avez pas beaucoup de faux pas et essayez de ne pas que cela vous arrive.

« C’est un rappel à quel point ça va vite mais je suis évidemment heureux de pouvoir obtenir un autre match ici – je me suis amusé aujourd’hui et c’était très amusant jusqu’à la fin. »

À seulement cinq semaines de son 40e anniversaire, Federer affronte le Français Richard Gasquet ou le Japonais Yuichi Sugita pour une place dans les 32 derniers.

Federer a tiré 16 as et 54 vainqueurs mardi, mais sera concerné par la commission de 45 fautes directes.

