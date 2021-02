Le chancelier Rishi Sunak prévient qu’une facture de 280 milliards de livres sterling pour les mesures de soutien de Covid devra être payée

Les finances publiques britanniques seront confrontées à d’énormes tensions à la suite du troisième lock-out national, a averti la chancelière.

Avant l’annonce du budget de mercredi, le chancelier Rishi Sunak a déclaré qu’une facture pour l’investissement de 280 milliards de livres sterling du gouvernement dans le soutien aux coronavirus devra éventuellement être payée, les taux d’intérêt bas laissant les finances du pays « exposées ».

M. Sunak a déclaré: « Nous avons maintenant beaucoup plus de dettes qu’auparavant et parce que les taux d’intérêt … il y a au moins un mois ou deux étaient exceptionnellement bas, cela signifie que nous restons exposés aux variations de ces taux.

« C’est pourquoi je parle de mettre les gens au niveau des finances publiques et de nos plans pour y remédier. »

Bien que M. Sunak n’ait révélé aucun détail sur des mesures fiscales spécifiques, le budget devrait inclure une série d’actions visant à relancer l’économie du pays à mesure que le verrouillage s’atténuera au cours des prochains mois.

On s’attend à ce que la chancelière dise dans le budget que « nous devons être honnêtes sur les décisions auxquelles nous sommes confrontés en tant que pays », et que ces décisions doivent être « étayées par l’équité ».

Une mesure que l’on pense être à l’étude est une «taxe furtive» sur les retraités aisés qui verra l’allocation à vie gelée pour le reste de ce Parlement, a rapporté le Times.

Cependant, les députés conservateurs des sièges du mur rouge du nord de l’Angleterre remportés par les travaillistes aux élections de 2019 ont averti qu’ils étaient prêts à être un « cauchemar absolu » pour la chancelière au milieu des craintes de hausse des impôts.

Mais l’ancien chancelier conservateur, Lord Ken Clarke, a déclaré samedi que M. Sunak «devait envisager» d’augmenter la TVA, les assurances nationales et l’impôt sur le revenu tout en maintenant le régime de congés.

Cela vient après que des données révélées par l’Office for National Statistics (ONS) plus tôt ce mois-ci ont montré que 316,4 milliards de livres sterling avaient été ajoutés à la montagne de dette du Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

Cela signifie que la dette globale de l’État a maintenant atteint un autre record, alors qu’elle continue de grimper au-dessus de 2,1 milliards de livres sterling.

Les mesures prévues dans le budget comprennent une augmentation de 126 millions de livres sterling pour les stages et un système de garantie hypothécaire visant à aider les futurs propriétaires avec de petits dépôts sur l’échelle de la propriété.

S’adressant au Financial Times: M. Sunak a ajouté que, bien que l’économie du pays soit confrontée à un défi, il pense que le budget sera une aubaine indispensable pour les personnes les plus durement touchées par la pandémie.

Il a dit: « Je me suis levé au début de ceci [coronavirus] et j’ai dit que je ferais tout ce qu’il fallait pour protéger le peuple britannique pendant cette crise et je reste attaché à cela.

«Nous sommes allés gros, nous sommes allés tôt, mais il y a plus à venir et il y en aura plus à venir dans le budget. Mais il y a un défi [in the public finances] et je veux me mettre au niveau des gens sur le défi.

Les emprunts nets du secteur public ont augmenté depuis le début de la pandémie l’année dernière avec des records établis presque tous les mois

«Quelque 750 000 personnes ont perdu leur emploi et je veux m’assurer que nous leur offrons de l’espoir et des opportunités. Le budget de la semaine prochaine le fera.

Les commentaires du chancelier sont intervenus alors que le député conservateur John Stevenson avait averti M. Sunak que ce n’était pas le moment de commencer à mettre fin aux mesures de soutien aux personnes et aux entreprises pendant la pandémie.

Dépôts de 5% pour les premiers acheteurs: Rishi Sunak garantira les prêts hypothécaires avec des prêts gouvernementaux dans le budget de la semaine prochaine Un programme de garantie hypothécaire destiné à aider des milliers de jeunes à monter sur l’échelle de l’immobilier avec de petits dépôts devrait figurer dans le budget de la semaine prochaine. Le chancelier Rishi Sunak prévoit d’inciter les prêteurs à fournir des prêts hypothécaires aux premiers acheteurs et aux propriétaires actuels, avec seulement 5% de dépôts pour acheter des propriétés d’une valeur maximale de 600 000 £. Il détaillera mercredi comment le gouvernement offrira aux prêteurs la garantie dont ils ont besoin pour fournir des prêts hypothécaires couvrant les 95% restants. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il souhaitait faire passer les jeunes du « loyer d’une génération à l’autre » et mettre fin à l’atmosphère d’exclusion que beaucoup de milléniaux et de génération Z ont eue avec le marché immobilier.

Le député de Carlisle, qui est membre du Northern Research Group, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Il y a deux choses clés que nous voulons voir: un soutien continu à l’économie, aux familles pour les entreprises, à travers de nombreuses politiques que le Le chancelier a déjà promulgué.

« Nous n’avons pas encore traversé la pandémie, il nous reste encore quelques mois, nous voulons donc voir un soutien continu et nous aurons probablement une bien meilleure idée de la situation de l’économie à l’automne.

« Dès que nous pourrons revenir à ce programme de nivellement pour lequel nous avons tous été élus en 2019, nous pensons que dans le nord, nous avons une contribution majeure à apporter à la reprise. »

Parmi les mesures qu’il souhaite étendre, il y a l’augmentation hebdomadaire de 20 £ du crédit universel, mais il a également déclaré qu’il était « trop tôt » pour les augmentations d’impôts, ajoutant: « La solution consiste à faire croître l’économie. »

D’autres députés des prétendus sièges du mur rouge dans les Midlands et le Nord, que les conservateurs ont remportés aux travaillistes aux élections de 2019, ont également averti M. Sunak que toute augmentation d’impôt devait être reportée jusqu’à ce que la reprise économique s’accélère.

Le député de Barrow et Furness, Simon Fell, a déclaré que les députés d’arrière-ban étaient prêts à devenir « un cauchemar absolu » pour le chancelier de M. Sunak en exigeant des ressources pour leurs circonscriptions, a rapporté l’Independent.

Lord Clarke a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que M. Sunak « doit maintenir en place des choses comme le programme de congé ».

Il a déclaré que les mesures « ont arrêté l’effondrement de l’économie » et « ont maintenu en vie de bonnes entreprises » qui « reprendront » après la crise des coronavirus.

Mais le grand conservateur, qui a dirigé le Trésor de 1993 à 1997 sous la direction du Premier ministre John Major, a déclaré que ces mesures signifieraient «plus de dépenses, plus de dette s’accumulant».

‘Ce qu’il [Mr Sunak] doit également commencer à se préparer à la façon dont il va maîtriser cette dette, à la façon dont il va ramener le fardeau de la dette à la normalité, à la façon dont il va augmenter les impôts, et je pense qu’il a exprimé son intention de le faire, ‘ il a dit.

Le pair a déclaré qu’il envisagerait d’augmenter l’impôt des particuliers et a déclaré qu’il serait « tout à fait raisonnable » d’examiner l’impôt sur les sociétés car il s’agit de « niveaux anormalement bas ».

Lord Clarke a déclaré que M. Sunak «doit examiner» l’augmentation de la TVA, de l’assurance nationale et de l’impôt sur le revenu.

L’ancien chancelier conservateur, Lord Ken Clarke, a déclaré samedi que M. Sunak «devait envisager» d’augmenter la TVA, les assurances nationales et l’impôt sur le revenu tout en maintenant le programme de congés. Sur la photo: Lord Clarke à la Chambre des communes avant de démissionner de son poste de député aux élections de 2019

Cependant, augmenter l’un d’entre eux détruirait un engagement clé du manifeste.

« Les gens sensés savent dans leurs os que toutes ces dépenses publiques d’urgence devront être payées et qu’elles seront un fardeau pour eux », a-t-il ajouté.

«Le manifeste dont vous parlez a été rédigé par quelques apparatchiks du bureau à mi-chemin de la campagne.

Il a ajouté que les auteurs n’avaient aucune idée que ce coup économique massif allait nous frapper.

« Je pense que vous pouvez expliquer le manifeste à toute personne sensée en soulignant qu’il a été écrit lorsque personne n’a prédit quelque chose comme la crise des covid, quelque chose comme l’emprunt de centaines de milliards de livres dans lequel le gouvernement a dû s’engager.

Parlant des députés conservateurs qui seraient opposés aux augmentations d’impôts, M. Clarke a déclaré: « Le lobby que vous obtenez avant un budget, certainement de la droite du parti conservateur, est que vous devriez réduire les impôts si possible, en aucun cas augmenter les impôts. ‘

Il a ajouté: « Les députés d’arrière-ban doivent être persuadés. Cette crise a été tellement injuste. Financièrement, il a frappé les pauvres, les jeunes, les mal payés, les vulnérables.

« Les classes moyennes confortables, les classes moyennes plus âgées, les retraités confortables sont en fait financièrement mieux lotis en raison de la crise parce que les prix de leurs maisons ont augmenté, leurs investissements ont augmenté en valeur, grâce à l’assouplissement quantitatif et ils ont économisé de l’argent qu’ils n’ont pas pu passer leurs vacances.

«Je ne suggère que des choses sensées et prudentes.

Les projets évoqués de geler l’allocation viagère – le seuil en dessous duquel les retraités peuvent gonfler leurs caisses de retraite sans payer d’impôt – ferait sortir des milliers de personnes de la tranche d’exonération d’impôt et giflerait les paiements futurs avec un prélèvement de 25 pour cent, ou jusqu’à 55 pour cent s’ils étaient payés sous forme de somme forfaitaire.

L’allocation est actuellement d’un peu plus de 1 million de livres sterling.

Mais un gel pourrait également rapporter 250 millions de livres au Trésor et aider le chancelier à ramener les finances à un niveau plus égal après des niveaux élevés de dépenses publiques de Covid.

L’allocation à vie augmente généralement avec l’inflation et devrait augmenter de 88 900 £.

S’il est gelé, on estime qu’environ 10 000 personnes bénéficiant d’une pension plus élevée passeraient au-dessus du seuil.

M. Sunak avait précédemment laissé entendre que les impôts augmentaient plus tôt ce mois-ci après la publication par l’ONS des chiffres de la dette nationale.

Il a dit ‘jeIl est juste qu’une fois que notre économie commence à se redresser, nous devrions chercher à rétablir les finances publiques sur une base plus durable ».

L’emprunt net global du secteur public au cours des 10 premiers mois de l’exercice est estimé à un peu plus de 270 milliards de livres sterling.

C’est 222 milliards de livres de plus que ce qui avait été emprunté au cours de l’exercice précédent.

Le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR) a déclaré qu’il prévoyait que le secteur public pourrait emprunter jusqu’à 393,5 milliards de livres sterling d’ici la fin de l’exercice financier en mars.

Il s’agit de l’emprunt du secteur public le plus élevé de toute période d’avril à janvier depuis le début des enregistrements en 1993.

La dette nette du secteur public a augmenté de 316,4 milliards de livres sterling au cours des 10 mois écoulés depuis le début du mois d’avril, au début de la pandémie de coronavirus.

L’ONS a déclaré que la dette de l’État avait donc augmenté à 2 114,6 milliards de livres sterling à la fin du mois de janvier.

Cela représente environ 98% du produit intérieur brut – un niveau d’endettement jamais vu depuis le début des années 60.