Le chancelier rejette ses propres conseillers et nie que le Brexit “nous rendra plus pauvres”

Jeremy Hunt a démenti les prévisions de son propre chien de garde économique et a déclaré qu’il n’accepte pas que le Brexit “nous rende plus pauvres”.

Dans une interview agitée, le chancelier a été confronté à l’analyse de son chien de garde selon laquelle quitter l’UE entraînera une perte de 100 milliards de livres sterling de la production et de 40 milliards de livres sterling de revenus d’ici la fin de la décennie.

Mais M. Hunt, interrogé sur cette analyse de l’Office for Budget Responsibility (OBR) d’une chute de 4% du PIB, a répondu: “Je n’accepte pas les 4%”.

Lorsqu’il a été signalé qu’il accepte d’autres prévisions de l’OBR, il a déclaré: “Je n’ai pas à les accepter toutes”, ajoutant: “J’accepte toutes celles avec lesquelles je suis d’accord.”

La chancelière a reconnu que la “transition” vers de nouvelles relations commerciales causait “des difficultés à certaines entreprises”, mais a soutenu que “les opportunités du Brexit” pourraient les surmonter.

“Je n’accepte pas que l’impact à long terme de cette décision [leaving the EU] sera de nous appauvrir », a-t-il dit Nouvelles du ciel.

M. Hunt a insisté sur le fait que “le Brexit n’est pas le problème” alors que la Grande-Bretagne entre dans ce qui devrait être une récession pouvant durer jusqu’à deux ans, ce qui ramènera le niveau de vie aux niveaux de 2013.

Négocier des liens commerciaux plus étroits avec Bruxelles – comme “l’accord à la suisse” que Rishi Sunak a rejeté cette semaine – empêcherait le Royaume-Uni “de devenir la prochaine Silicon Valley du monde, ce qui est mon plan à long terme”, a-t-il déclaré.

Les commentaires interviennent après que Michael Gove a été critiqué pour avoir omis de nommer un seul changement du Brexit qui a “facilité les affaires”, alors que les critiques sur le préjudice économique de l’accord commercial se multiplient.

Le principal militant de Leave a plutôt souligné la réforme de la politique agricole commune et l’édition génétique, ainsi que la liberté de rendre “notre air plus pur, notre sol plus résistant”.

M. Hunt a affirmé avoir affirmé que la “grande majorité” des barrières commerciales transmanche punitives peuvent être supprimées dans les années à venir, mais sans expliquer comment.

plus à venir