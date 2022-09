Le chancelier Kwasi Kwarteng devrait organiser un mini-budget contenant plus de détails sur l’aide aux ménages et aux entreprises dont les factures d’énergie seront annoncées vendredi prochain.

Le soi-disant “événement fiscal” – promis par Liz Truss dans le cadre de ses plans pour lutter contre la flambée de l’inflation – devrait être livré par M. Kwarteng le 23 septembre.

La période de deuil national qui a suivi la mort de la reine a laissé peu de place aux ministres pour l’annonce. La tenir vendredi prochain nécessitera une prolongation formelle d’un jour de la session parlementaire en cours, qui doit se terminer le 22 septembre.

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a déclaré que la prochaine période de suspension des conférences du parti devrait être écourtée pour poursuivre les affaires après la mort d’Elizabeth II.

Il a déclaré jeudi à Times Radio qu’il “s’attendait” à ce que la pause soit allégée – disant qu’il “s’attendrait certainement” à un débat sur les factures d’énergie avant le début de la saison des conférences le 25 septembre avec l’événement travailliste.

M. Kwarteng devrait confirmer le plan de Mme Truss visant à inverser la hausse de 1,25% de l’assurance nationale, ainsi qu’à révéler davantage de changements fiscaux.

La chancelière devrait également partager plus de détails sur le plan de Mme Truss visant à plafonner les factures annuelles d’énergie des ménages à 2 500 £ pendant deux ans et à fournir aux entreprises un soutien “équivalent” pendant six mois.

Cela survient alors que Downing Street a déclaré qu’il cherchait activement à réduire le temps que les députés passeront loin des Communes au cours des prochaines semaines. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Nous envisageons de modifier les dates de récréation.”

Les ministres peuvent demander aux députés de siéger un jour de plus que prévu avant la pause pour la récréation alors que M. Kwarteng se prépare à présenter son mini-budget pour aider à fournir un soutien aux ménages et aux entreprises.

En plus de siéger une journée de plus que prévu le 23 septembre, les députés pourraient être invités à revenir plus rapidement après les conférences du parti.

Les députés doivent actuellement revenir le 17 octobre, mais avec la fin de la conférence des conservateurs le 5 octobre et celle du SNP le 10 octobre, il est possible qu’ils reviennent plus tôt.

Plus de détails suivent…