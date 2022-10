Le chancelier Kwasi Kwarteng est limogé par Liz Truss après les retombées des marchés du mini-budget

KWASI Kwarteng a été SACKED aujourd’hui par Liz Truss suite à l’effondrement du marché déclenché par son mini-Budget.

Dans une lettre au Premier ministre confirmant son départ, le chancelier limogé a déclaré: “Vous m’avez demandé de vous retirer en tant que chancelier. J’ai accepté.”

Le Premier ministre a fait de son ami proche le bouc émissaire du gouvernement pour le chaos économique alors qu’elle cherche à réinitialiser son poste de premier ministre battu quelques semaines seulement après le début de son travail.

M. Kwarteng est revenu ce matin à Londres après avoir écourté son voyage à Washington pour des entretiens de crise à Downing St avec Mme Truss.

Mais il a plutôt été transporté au n ° 10 pour être renvoyé, confirmant plus tard qu’il avait été abandonné dans une lettre “souhaitant bonne chance à Mme Truss”.

Fidèle à sa vision de la réduction des impôts, il a déclaré: “Comme je l’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, suivre le statu quo n’était pas une option.

“Pendant trop longtemps, ce pays a été accablé par de faibles taux de croissance et une fiscalité élevée – cela doit changer si ce pays veut réussir.”

Mme Truss a répondu que son ancien allié avait “fait passer l’intérêt national en premier”.

Un jour dramatique :

Mme Truss assiégée tiendra une conférence de presse en solo cet après-midi où elle devrait revenir sur certaines parties de son mini-budget de réduction d’impôts.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt a remplacé M. Kwarteng au Trésor.

Il y a moins de 24 heures M.Kwarteng a insisté dans une interview malheureuse sur le fait qu’il “n’allait absolument nulle part”.

Pourtant, il est maintenant le deuxième chancelier le plus court de l’histoire, ses 38 jours n’étant battus que par les 30 jours de Iain Macleod en 1970.

Ce n’est que ce matin que des sources n ° 10 ont insisté sur le fait que le Premier ministre et sa chancelière étaient “au même rythme” et qu’il n’y aurait plus de demi-tours.

Dans son discours à la nation, le Premier ministre est susceptible d’abandonner son projet de supprimer une augmentation de l’impôt sur les sociétés de 19 à 25 % l’année prochaine.

Arrêter la hausse de l’impôt sur les sociétés était une promesse phare faite par Mme Truss lors de l’élection à la direction des conservateurs.

Les députés conservateurs rebelles ont exhorté Mme Truss à revenir sur sa frénésie fiscale de 45 milliards de livres sterling pour calmer la nervosité sur les marchés monétaires.

Les députés mutins sont enhardis après avoir déjà forcé les ministres à annuler leur projet de supprimer le taux d’imposition le plus élevé de 45 pence.

M. Kwarteng a admis hier que son “plan de croissance”, livré il y a moins de trois semaines, avait provoqué des “turbulences”.

Les 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées comprenaient également une réduction de l’impôt sur le revenu de 1 pence l’année prochaine, une réduction des droits de timbre et l’inversion de la hausse de l’assurance nationale.

Il devait faire une déclaration à Halloween pour rassurer les marchés nerveux sur le fait que la Grande-Bretagne serait en mesure de rembourser ses dettes.

RALLYE DES MARCHÉS

Les marchés se sont redressés lorsque M. Kwarteng a été limogé. Le FTSE 100 des principales actions a augmenté d’environ 1% vendredi.

La livre se négocie à plus de 1,12 $ par rapport au dollar au moment de la rédaction.

Après le mini-budget du mois dernier, la livre sterling est tombée à 1,03 dollar, son plus bas niveau face au dollar depuis la décimalisation en 1971.

COMMENT LES PREMIÈRES SEMAINES TURBULENTES DE LIZ TRUSS SE DÉROULENT COMMENT se sont déroulées les premières semaines turbulentes de Liz Truss 5 septembre Liz Truss bat Rishi Sunak pour remporter la course à la direction des conservateurs 6 septembre Liz Truss est officiellement nommée PM du Royaume-Uni 23 septembre Kwasi Kwarteng dévoile son mini-budget controversé, dont 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts 26 septembre La livre tombe à son plus bas niveau face au dollar depuis la dépénalisation en 1971. La livre sterling a chuté de plus de 4 % à seulement 1,03 $ en début de séance en Asie, avant de remonter à 1,09 $ dans l’après-midi. 28 septembre La Banque d’Angleterre a fait une intervention spectaculaire aujourd’hui dans le but de sauver les pensions des Britanniques, alors que plusieurs fonds risquaient de s’effondrer 2 octobre La conférence du parti conservateur a débuté à Birmingham. Une dispute éclate sur la question de savoir si le Premier ministre devrait augmenter les prestations en fonction de l’inflation 3 octobre Kwasi Kwarteng confirme son revirement sur la suppression du taux maximal de 45p de l’impôt sur le revenu. Pendant ce temps, les ministres et les députés se déchirent lors de séances d’information privées et publiquement sur la gestion de l’économie par le Premier ministre 7 octobre Les prix des maisons ont chuté en septembre alors que les taux d’intérêt hypothécaires montaient en flèche 12 octobre Les députés conservateurs exigent que le Premier ministre maîtrise l’économie lors d’une réunion extrêmement tendue du comité d’arrière-ban de 1922 14 octobre Kwasi Kwarteng est limogé de son poste de chancelier par son ami et allié, le Premier ministre

Il avait bondi à plus de 1,13 $ jeudi après qu’il ait été révélé que M. Kwarteng était pour la côtelette.

La Banque d’Angleterre a été forcée de prendre des mesures après que la livre a plongé et que les marchés ont été bouleversés par les réductions d’impôts non financées du chancelier.

Il a commencé à acheter des obligations d’État, également appelées gilts, pour stabiliser les marchés financiers.

Le prix du gilt à 30 ans a augmenté, faisant chuter le rendement à 4,35 %. Auparavant, il était de 5 %.

Les gens prêtent attention aux rendements – le montant des intérêts sur les obligations qui est décrit en termes de % – car cela montre la confiance des investisseurs en eux.

Plus le rendement est élevé, plus le prix est bas et plus les investisseurs pensent qu’ils sont risqués.

L’achat d’obligations devrait se terminer aujourd’hui, la Banque d’Angleterre ayant insisté plus tôt sur le fait qu’il ne serait pas prolongé.

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré: “Changer de chancelier ne répare pas les dégâts déjà causés.

“C’était une crise qui s’est produite à Downing Street. Liz Truss et les conservateurs ont fait chuter l’économie, faisant monter en flèche les prêts hypothécaires, et ont miné la position de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale.”

Le ministre du Commerce, Greg Hands, a insisté ce matin sur le fait qu’il n’y avait “aucun projet” de modifier le mini-budget et a tenté de minimiser l’incertitude.

Il a déclaré à LBC: “Le Premier ministre et la chancelière sont absolument déterminés à s’en tenir au plan de croissance, à s’en tenir aux changements qu’ils ont décrits.

“Il n’est absolument pas prévu de changer quoi que ce soit, à l’exception du fait qu’il va y avoir un plan budgétaire à moyen terme.”

