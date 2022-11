Le chancelier Jeremy Hunt fouille sournoisement Matt Hancock après avoir mangé des parties d’animaux sinistres dans la jungle I’m A Celebrity

JEREMY Hunt a fouillé Matt Hancock après avoir mangé des parties d’animaux sinistres dans la jungle I’m A Celebrity.

Le chancelier a plaisanté en disant que le seul travail pire que le sien consistait à manger des testicules dans la jungle.

Reuter

Jeremy Hunt a déclaré que le seul travail pire que le sien consistait à manger des testicules dans la jungle quelques jours avant le budget

Matt Hancock a mangé le pénis d'un chameau, le vagin d'un mouton et l'anus d'une vache

Les commentaires de Hunt interviennent après que l’ancien secrétaire à la Santé a avalé le pénis d’un chameau, le vagin d’un mouton et l’anus d’une vache dans l’épisode de vendredi de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Dans une interview accordée au Sunday Times, M. Hunt a déclaré : “Je pense que manger des testicules dans la jungle est littéralement le seul travail au monde qui soit pire que le mien.”

Il intervient quelques jours seulement avant l’annonce du budget.

La nation se prépare à la déclaration d’automne, qui réduira de 35 milliards de livres sterling les dépenses publiques tout en augmentant les impôts pour lever 25 milliards de livres sterling.

Écrivant dans le Sun dimanche avant l’annonce de jeudi, M. Hunt a averti: «J’aimerais pouvoir brosser un meilleur tableau ou dire aux lecteurs de Sun on Sunday que tout ira bien. Mais je ne peux pas faire ça.

Les militants ont rapidement critiqué Hancock, 44 ans, pour avoir dévoré les parties d’animaux le qualifiant d'”odieux”.

Kate Rae, de la Wild Camel Protection Foundation, a déclaré au Sun : « Pourquoi quelqu’un voudrait-il manger le pénis d’un animal ?

“C’est censé être drôle et oui, les gens peuvent rire, mais les animaux sont en train de devenir suffisamment menacés comme c’est le cas avec les changements climatiques et d’autres menaces.





“Et vous vous attendriez à ce que des députés comme M. Hancock donnent l’exemple – mais c’est odieux et tout simplement étrange.”

Matt – qui a fait retirer le whip conservateur pour son apparition dans l’émission – a également mangé un œil de poisson et a été forcé de boire des vers de farine mélangés pour gagner des étoiles pour la nourriture.

Pendant ce temps, Stanley Johnson, père de l’ancien Premier ministre Boris Johnson et ancien concurrent de l’émission, a déclaré à la BBC que M. Hancock était sur “une sorte de voyage de rédemption”.

M. Johnson a déclaré: “Je pense qu’il y a un cas ici qu’il travaille sur quelque chose.”





Dans l’épisode, Hancock a déclaré: “Savez-vous ce que c’est réellement, ce que je recherche vraiment, c’est un peu de pardon, c’est ce que je recherche vraiment.”

Le député en exercice a été critiqué pour s’être inscrit à l’émission de téléréalité et avoir quitté ses électeurs du West Sussex.