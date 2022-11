Donnez-nous un frein

NOUS savons que des “décisions difficiles” nous attendent pour combler le trou de 50 milliards de livres sterling dans les finances. Mais le chancelier Jeremy Hunt doit exclure une augmentation suicidaire des taxes sur le carburant.

Les pilotes ont été martelés pendant au moins un an – et surtout depuis l’invasion de Poutine. En mai 2020, le sans plomb était de 1,06 £ le litre. Maintenant, c’est autour de 1,66 £. Le diesel est passé de 1,12 £ à 1,90 £.

Le chancelier Jeremy Hunt doit exclure une augmentation suicidaire des taxes sur le carburant Crédit : Alamy

Ces coûts supplémentaires paralysants ont accéléré l’inflation et causé des difficultés aux familles et aux entreprises.

Chaque centime de plus que les transporteurs doivent payer se traduit par des prix plus élevés.

Pour lutter contre l’inflation et maintenir le bon fonctionnement de notre économie, il est essentiel d’alléger ce fardeau, et non de l’aggraver.

M. Hunt doit maintenir la dernière réduction de droits de 5 pence et la prolonger au-delà de mars prochain.

La campagne Keep It Down du Sun, couronnée de succès depuis si longtemps, n’a jamais été aussi nécessaire.

Pendant ce temps, regardez les profits obscènes engrangés par BP et Shell grâce à la guerre de Russie.

BP a gagné 7,1 milliards de livres sterling rien qu’entre juillet et septembre, soit le triple du chiffre de l’an dernier. Shell a gagné 8,2 milliards de livres sterling.

Les deux géants pétroliers sont déjà soumis à une taxe sur les bénéfices exceptionnels – mais peuvent l’éviter en investissant davantage de liquidités. Cette échappatoire doit maintenant changer.

Compte tenu de l’état de nos finances, les arguments en faveur de la saisie d’une partie de ces bénéfices de guerre immérités sont accablants.

Certaines décisions seront en effet difficiles pour la chancelière. Celui-là ne l’est pas.

Une blague éveillée

PLUS de preuve que le wokery transforme même des personnes apparemment brillantes en imbéciles irréfléchis.

Qui a besoin d’un “avertissement déclencheur” sur Winston Churchill appelant les nazis “Huns” ?

Le Kaiser Wilhelm II d’Allemagne a inventé le terme pour la première fois. Il voulait que ses troupes soient aussi redoutées que les Huns, conquérants brutaux du monde antique. Les soldats alliés l’ont ensuite adopté pendant les deux guerres mondiales.

Lorsque nos Archives nationales présentent leurs pseudo-excuses pour l’utilisation du terme par Churchill il y a 81 ans, qui avertissent-elles exactement ? Des flocons de neige capables de s’offenser du langage robuste de notre premier ministre alors même qu’une guerre mondiale faisait rage ?

Ou craignent-ils que leurs lecteurs, inspirés par lui, ne commencent à défiler en appelant les Allemands modernes « Les Huns » ?

C’est un public nul.

Comme avec la plupart des wokery réflexes, c’est à la fois stupide et inutile.

Clown sous

Les ÉLECTEURS de West Suffolk peuvent en avoir marre car leur député les abandonne pendant des semaines. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder du bon côté.

Qu’est-ce qui pourrait ajouter plus à la gaieté de la nation pendant les sombres mois d’hiver que Matt Hancock étant couvert de cafards et forcé de manger des insectes ?

De plus, nous soupçonnons qu’il excellera dans ce domaine.

Il a prospéré auparavant dans une jungle fétide de serpents, de rats, de crapauds et de vers.

En effet, il a gravi les échelons pour devenir secrétaire à la Santé.