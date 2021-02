Le chancelier des écoles publiques de New York, Richard Carranza, démissionnera.

Richard A. Carranza démissionnera de son poste de chancelier du système scolaire public de New York, le plus grand du pays, en mars, ont annoncé vendredi des responsables de la ville. Cette décision brusque intervient après que les désaccords entre le maire Bill de Blasio et M. Carranza au sujet de la politique de déségrégation scolaire ont atteint un point de rupture ces dernières semaines.

M. Carranza, 54 ans, quitte l’un des emplois les plus influents de l’éducation en Amérique environ trois ans après sa nomination, et à peine 10 mois avant la fin du deuxième et dernier mandat de M. de Blasio.

Il sera remplacé par Meisha Porter, une éducatrice de longue date de la ville et actuelle surintendante du Bronx qui deviendra la première femme noire à diriger le système tentaculaire, qui compte plus d’un million d’élèves et 1800 écoles. Mme Porter, 47 ans, prendra la relève en tant que chancelière le 15 mars.

« Je sais que la pandémie n’a pas été facile pour vous, ni pour aucun New-Yorkais », dira M. Carranza à ses collègues du Board of Education lors d’une conférence de presse vendredi, selon une copie de ses remarques préparées. «Et je suis un New-Yorkais – un New-Yorkais qui a perdu 11 membres de sa famille et des amis proches à cause de Covid. Un New-Yorkais qui a besoin de prendre le temps de pleurer. «