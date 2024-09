Le chancelier des écoles de New York, David Banks, va démissionner alors que des enquêtes secouent l’administration Adams

Le chancelier David Banks a annoncé mardi son intention de quitter la tête du vaste système scolaire public de la ville de New York, quelques semaines après que des enquêteurs fédéraux ont saisi ses téléphones dans le cadre d’une vaste enquête qui a secoué l’administration du maire Eric Adams.

La mairie a confirmé la nouvelle dans un communiqué, précisant que le dernier jour de présence de Banks serait le 31 décembre.

Le 4 septembre, le FBI a confisqué les téléphones personnels et professionnels de David Banks lors d’une perquisition au domicile qu’il partage avec sa compagne, la maire adjointe Sheena Wright. Les autorités ont également perquisitionné le domicile du maire adjoint à la sécurité publique Phil Banks, qui est le frère de David. L’enquête aurait porté sur le frère cadet de David et de Phil, Terence Banks, un superviseur retraité de la MTA qui a récemment fondé une société de relations gouvernementales.

Les procureurs fédéraux enquêtaient sur Terence Banks et sa société en lien avec un système de corruption, selon Le New York Times.

Tous les frères Banks ont nié tout acte répréhensible.

David Banks a déclaré mardi dans un communiqué qu’il avait décidé de prendre sa retraite, sans autre explication.

Lors d’une conférence de presse le 13 septembre, il a déclaré qu’il coopérait avec les autorités. « J’ai toujours vécu ma vie avec intégrité. Chaque jour de ma vie », a-t-il déclaré. « Tous ceux qui me connaissent le savent… nous allons donc tous attendre de voir où vont ces enquêtes. »

Banks a également déclaré que l’enquête n’était pas une distraction et a réitéré son amour pour sa famille.

« J’aime mes frères. J’aime ma famille. Je suis sûr que vous aimez vos frères, vos sœurs et votre famille », a-t-il déclaré. « Personne ne veut voir un membre de sa famille traverser des épreuves difficiles ou voir son nom mentionné dans les journaux pour toutes sortes de problèmes. »

Sa démission est le dernier signe du chaos qui s’abat sur l’administration Adams, alors que quatre enquêtes fédérales au moins ont été ouvertes. En plus de l’enquête sur Banks, les autorités enquêtent sur une société de conseil en vie nocturne dirigée par le frère jumeau de l’ancien commissaire de police Edward Caban. Dans le cadre de cette enquête, les autorités fédérales ont saisi le téléphone du commissaire. Caban a démissionné plus tôt ce mois-ci, évoquant ce qu’il a appelé une « distraction » pour le NYPD.

Par ailleurs, les procureurs fédéraux de Manhattan enquêtent sur l’argent étranger dans la campagne 2021 d’Adams.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn enquêtent sur Winnie Greco, une éminente conseillère et collectrice de fonds d’Adams.

Avec le départ de Banks, deux des plus importants postes occupés par Adams – le chancelier des écoles et le commissaire de police – auront démissionné après que des agents fédéraux eurent saisi leurs téléphones. Et lundi, le commissaire à la santé de la ville, Ashwin Vasan, a déclaré qu’il démissionnerait au début de l’année prochaine, soulignant qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa famille.

« Je suis extrêmement reconnaissant et fier du travail accompli dans les écoles publiques de la ville de New York sous la direction du chancelier David Banks », a déclaré Adams dans un communiqué mardi.

Adams avait déjà déclaré qu’il avait identifié Banks comme son choix pour le poste de chancelier il y a des années, bien avant qu’il ne devienne maire. Il convient de noter que le partenaire de Banks, Wright, a été le premier adjoint au maire d’Adams, et que sa partenaire, Tracey Collins, a été administratrice du département de l’éducation sous Banks.

Mais des signes récents montrent que Banks et Adams ne sont pas sur la même longueur d’onde. Banks avait promis au cours de l’été d’annoncer prochainement une interdiction du téléphone dans toutes les écoles publiques. Mais au début de l’année scolaire, Adams a fait marche arrière, affirmant qu’il fallait plus de temps pour régler les détails.

La politique phare de Banks, qui consiste à transformer la manière dont les enfants de la ville apprennent à lire, n’en est qu’à ses débuts. La moitié des écoles élémentaires de la ville ont mis en place de nouveaux programmes l’année dernière, et l’autre moitié devrait les adopter en septembre. Banks a qualifié cette réforme de « travail d’héritage ».

De nombreux responsables de l’éducation nationale ont salué l’initiative en faveur de l’alphabétisation. Mais les experts estiment qu’il est trop tôt pour dire si les changements sont efficaces, que les évaluations périodiques n’ont pas encore montré de progrès notables et que certains parents ont critiqué les nouveaux programmes scolaires, les jugeant rigides et ennuyeux.

« Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous concentrer sur le travail dont nos élèves, nos enseignants et nos écoles publiques ont besoin. Le chancelier David Banks est un éducateur qui a cherché à améliorer l’éducation publique pour tous les élèves », a déclaré mardi Michael Mulgrew, président de la Fédération unie des enseignants, dans un communiqué. « Nous le remercions pour son partenariat, sa passion et sa collaboration et lui souhaitons bonne chance. »

Banks s’efforçait également de procéder à une autre refonte majeure de la manière dont la ville enseigne les mathématiques.

Il a également dû réagir à la montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie dans les écoles. Si certains parents et enseignants ont déclaré que son administration n’avait pas réussi à protéger suffisamment les élèves et les enseignants contre la discrimination et les discours de haine, de nombreux observateurs ont salué la façon dont il a géré sa comparution devant le Congrès sur le sujet en mai.

« Lorsque l’antisémitisme surgit, je crois que nous devons réagir, et nous l’avons fait », a déclaré Banks, tout en critiquant certains membres du Congrès pour avoir mis en scène un théâtre politique.

« J’appellerais le Congrès, très franchement, à lancer un appel à l’action, à nous rassembler et à discuter de la manière dont nous pouvons résoudre ce problème », a-t-il déclaré.

L’administration des banques s’est également disputée avec les parents et les membres du conseil municipal au sujet des coupes budgétaires dans les écoles et les programmes d’éducation préscolaire.

Avant de devenir chancelier, il a lancé et dirigé l’Eagle Academy for Young Men, un réseau d’écoles qui accueillent principalement des garçons de couleur.

« J’ai grandi dans nos écoles publiques et j’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte au service des étudiants et des familles de notre ville, et j’ai toute confiance que le travail que nous avons commencé continuera à prospérer et à profiter aux générations à venir », a déclaré Banks mardi.

Cet article a été mis à jour avec les commentaires de Michael Mulgrew, président de la Fédération unie des enseignants.