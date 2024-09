Le chancelier des écoles de New York, David Banks, démissionne alors que des enquêtes fédérales touchent l’hôtel de ville

Le chancelier des écoles de New York, David Banks, chef choisi personnellement du plus grand district scolaire du pays et ami de longue date de la famille du maire Adams, a annoncé sa démission mardi au milieu d’une série d’enquêtes fédérales pour corruption autour de l’hôtel de ville.

Le départ de Banks, effectif à la fin de l’année, intervient deux semaines après son des téléphones personnels et professionnels ont été saisis et son appartement perquisitionné par les enquêteurs fédéraux. Il partage sa maison à Harlem avec sa fiancée Sheena Wright, la première adjointe au maire, qui a également été impliquée dans l’enquête.

« Après près de 40 ans de service dévoué aux écoles publiques de la ville de New York, j’ai pris la décision de prendre ma retraite à la fin de cette année », a déclaré Banks., 62, dans une déclaration.

« Je tiens à remercier le maire Adams de m’avoir donné l’opportunité de servir en tant que chancelier, et je suis extrêmement fier des progrès que nous avons réalisés ensemble : garantir que chaque enfant sache lire, développer l’éducation spécialisée et les programmes pour les surdoués et talentueux, et créer des parcours innovants pour que nos étudiants puissent obtenir des carrières enrichissantes et une réussite à long terme. »

Banks, qui occupe ce poste depuis le début de l’administration Adams, sera le troisième haut fonctionnaire de l’administration à démissionner dans ce qui semble être lié à plusieurs enquêtes. L’ancien commissaire de police Edward Caban a démissionné alors que les autorités fédérales cherchaient à savoir si son frère avait fait pression sur les établissements de vie nocturne pour obtenir un traitement spécial ; la conseillère juridique en chef Lisa Zornberg a démissionné après que des sources ont déclaré qu’Adams avait refusé de licencier plusieurs personnes qu’elle lui avait conseillé de licencier.

Dans une lettre de démission adressée à Adams, Banks a déclaré avoir informé le maire lors d’une réunion « plus tôt cette année » de son intention de prendre sa retraite. Le porte-parole du ministère de l’Éducation n’a pas immédiatement fourni de date.

« Au nom de tous les New-Yorkais, nous remercions le chancelier Banks pour son service et lui souhaitons une bonne retraite à la fin de l’année civile », peut-on lire dans une déclaration d’Adams, dont la relation avec la famille Banks a commencé lorsque leur père était lieutenant du NYPD. petite amie et belle-sœur tous deux travaillent pour le ministère de l’Éducation.

Parmi les questions sur lesquelles les autorités fédérales enquêtent, selon certaines sources, figurent les transactions commerciales du frère de Banks, Terence Banks. Son entreprise, la Pearl Alliance, représente plusieurs sociétés ayant des intérêts financiers auprès des agences municipales de ses frères David et Phil Banks, maire adjoint chargé de la sécurité publique.

Le Daily News a déjà rapporté que le directeur d’une société d’enseignement STEM avait eu un entretien privé avec David Banks quelques semaines après avoir embauché Terence et avait reçu plus de 1,4 million de dollars en affaires. Un autre client de son frère consultant, SaferWatch, a mené un projet pilote d’applications de sécurité dans les bâtiments scolaires ; au moins un de ses employés a fait l’objet d’un mandat de perquisition.

Zellnor Myrie, candidat à la mairie et sénateur de Brooklyn, a comparé l’annonce du chancelier à un jour sans fin. « Les New-Yorkais méritent un leadership stable de la part de la mairie, et non pas un exode constant de commissaires municipaux », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Personne n’a été accusé d’actes répréhensibles à ce jour, et la portée réelle des enquêtes fédérales reste floue.

La retraite de Bank couronne une carrière de 40 ans dans les écoles publiques de la ville, depuis ses débuts en tant qu’agent de sécurité scolaire jusqu’à la direction d’un réseau d’écoles publiques axées sur les garçons de couleur.

Depuis sa nomination au poste de chancelier, Banks a donné la priorité à deux réformes : une refonte de la manière dont la lecture est enseignée dans les premières années d’études – qu’il a décrite comme l’héritage de son administration – et une attention accrue portée à la préparation à la carrière.

Ces derniers mois, il a également posé les bases de restrictions sur les téléphones portables pendant la journée scolaire et d’une initiative visant à intégrer l’intelligence artificielle dans l’éducation publique.

Au début de son mandat, il a dû faire face à des défis face à la COVID-19, avec une baisse spectaculaire des inscriptions et, plus tard, la perte de l’aide fédérale en cas de pandémie menaçant de déstabiliser les finances du système scolaire.

Banks a fait la une des journaux nationaux pour son témoignage devant le Congrès sur la gestion des tensions liées à la guerre entre Israël et le Hamas et sa défense selon laquelle Les étudiants migrants ont été une « aubaine » pour le système scolaire.

La présidente du comité de l’éducation du conseil municipal, Rita Joseph, a déclaré mardi dans un communiqué que c’était un « honneur absolu » de travailler aux côtés de Banks, qu’elle a décrit comme un « leader visionnaire » dont l’influence a créé « un changement durable qui profitera aux générations à venir ».

Banks n’a pas nommé de successeur mardi, bien que des sources proches du dossier aient commencé à évoquer l’actuelle vice-chancelière chargée de l’engagement familial, Melissa Aviles-Ramos, comme remplaçante possible. Lors d’une conférence de presse peu après la démission de Caban il y a une semaine et demie, Banks – flanqué de ses adjoints – a refusé de répondre à la question de savoir s’il démissionnerait de son poste.

« En ce qui me concerne, j’ai toujours vécu ma vie avec intégrité, chaque jour de ma vie », a-t-il déclaré. « Et tous ceux qui me connaissent le savent. »

Avec Joséphine Stratman