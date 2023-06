Le chancelier britannique Jeremy Hunt rencontre les prêteurs alors que la crise hypothécaire s’aggrave – Business Live

L’inflation tenace au Royaume-Uni déclenche une crise hypothécaire pour des millions de personnes https://t.co/tJYkGm4ztG via @PhilAldrick @irinaanghel12 pic.twitter.com/w1Q4XNM2Ki

Max Mosley de l’Institut National de Recherches Economiques et Sociales a déclaré :

La crise des prêts hypothécaires anéantira les économies de 1,2 million de familles cette année et pousser beaucoup à l’insolvabilité ont prévenu les économistes, les rapports du télégraphe .

Selon l’Institute for Fiscal Studies, un groupe de réflexion respecté, quelque 1,4 million de titulaires de prêts hypothécaires verront leur revenu disponible chuter de plus de 20 % en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Parmi les participants à la réunion figurent Nikhil Rathi chef de la Financial Conduct Authority, ainsi que des directeurs généraux de banques, dont Charlie Nunn du groupe bancaire Lloyds, Debbie Crosbie de Nationwide, la plus grande société de construction de Grande-Bretagne, Alison Rose du groupe NatWest, David Dufy de Virgin Money et Mike Régnier de Santander UK (la tête britannique de la banque espagnole).

Nous apprenons que le petit-déjeuner entre Jeremy Hunt et les prêteurs hypothécaires doit commencer à 8 heures du matin.

il y a 46 mois 02.52 HAE Introduction : Cherchez à rencontrer des prêteurs hypothécaires aujourd’hui

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue des affaires, des marchés financiers et de l’économie mondiale.

La chancelière britannique, Jérémy Huntrencontre des prêteurs hypothécaires ce matin et leur demandera s’ils peuvent faire plus pour soutenir les ménages en difficulté après une hausse choc des taux d’intérêt d’un demi-point à 5 % hier, qui a aggravé la crise hypothécaire.

Les marchés financiers prévoient que les taux d’intérêt britanniques atteindront 6 % d’ici la fin de l’année et resteront à ce niveau jusqu’à l’été prochain.

Hunt rencontre de grands prêteurs, dont HSBC et Santander à Downing Street, au milieu d’une pression croissante sur le gouvernement pour qu’il agisse. Lui et Rishi Sunakle Premier ministre, ont exclu une intervention financière, après que la Banque d’Angleterre a relevé ses taux pour la 13e fois dans le but de faire baisser une inflation obstinément élevée.

Les travaillistes ont demandé que les banques soient obligées d’aider les titulaires de prêts hypothécaires en difficulté, tandis que certains conservateurs d’arrière-ban ont exigé un soutien pour ces emprunteurs.

Cependant, la chancelière devrait profiter de la réunion du n ° 11 pour faire pression sur les prêteurs pour savoir s’ils respectent leurs engagements d’offrir un soutien sur mesure à ceux qui ont du mal à payer.

Plus tôt cette semaine, il a déclaré :

Je rencontrerai les principaux prêteurs hypothécaires pour leur demander quelle aide ils peuvent apporter aux personnes qui ont du mal à payer des hypothèques plus chères et quelles flexibilités pourraient être possibles pour les familles en retard de paiement.

Harriet Baldwin, un député conservateur et président du comité restreint du Trésor, a déclaré qu’il était important que les banques fassent preuve d’indulgence, comme elles l’ont fait pendant la pandémie de Covid, mais a rejeté l’idée que les prêteurs devraient être chargés par la Financial Conduct Authority ou le gouvernement de le faire . Elle a déclaré que les personnes qui s’inquiètent de la hausse de leurs coûts hypothécaires devraient parler elles-mêmes à leurs prêteurs.

S’exprimant dans l’émission Today de la BBC radio 4, elle a déclaré:

Il est très important qu’il [Hunt] leur parler ce matin. Nous prévoyons une autre session avec les prêteurs hypothécaires [at the committee] parce que l’une des choses sur lesquelles nous avons écrit au régulateur, la Financial Conduct Authority, est d’apporter les changements nécessaires pour mettre en place, presque enchâsser dans leur règlement, le genre d’abstention dont les gens ont fait preuve pendant la pandémie Il y aura beaucoup de vos auditeurs qui s’inquiéteront de ce renouvellement de leur tarif fixe ou de leur tarif variable. Si vous êtes inquiet, la première chose à faire est de contacter votre prêteur, car cela n’affectera pas votre dossier de crédit. Vous devriez avoir une conversation adulte avec eux. Et il y aura une variété de choses qu’ils feront pour vous aider à traverser ce qui va clairement être une période difficile.

Elle a ajouté:

Nous venons d’avoir un grand débat sur l’indépendance que nous voulons que nos régulateurs indépendants soient et où le gouvernement et l’opposition se sont retrouvés, c’est qu’il est préférable de laisser les régulateurs indépendants et de ne pas prendre un appel au pouvoir pour ainsi dire .

Elle a déclaré qu’une nouvelle obligation de consommation s’appliquera aux banques à partir du mois prochain qui « obligera les banques à démontrer comment elles traitent leurs clients hypothécaires avec le bon degré d’abstention pendant cette période difficile ».

Pendant ce temps, les ventes au détail en Grande-Bretagne ont été meilleures que prévu, augmentant de 0,3 % en mai, après la hausse de 0,5 % en avril. L’Office des statistiques nationales a déclaré que les détaillants en ligne vendant des articles de plein air et des vêtements d’été avaient de fortes ventes, stimulées par le temps plus chaud.

Les ventes de produits alimentaires ont baissé de 0,5 %, malgré une augmentation des dépenses en plats à emporter et en restauration rapide en raison du jour férié supplémentaire pour le sacre du roi ; Cependant, les détaillants ont également indiqué que l’augmentation du coût de la vie et des prix des denrées alimentaires continuait d’affecter les volumes de ventes, a déclaré l’ONS.

Erin Brookeresponsable européen du commerce de détail et de la consommation au sein de la société de services professionnels Alvarez & Marsal, a déclaré :

Le couronnement du roi a été un motif de célébration dans High Street, car le jour férié supplémentaire a stimulé les ventes en mai. Avec des consommateurs d’humeur festive pour cet événement unique dans une vie et du beau temps tout au long du mois, les détaillants ont constaté une demande accrue d’articles de plein air et de vêtements d’été. Le défi pour les détaillants sera de continuer à attirer la fréquentation alors que l’environnement macroéconomique se dégrade. Un mélange bien géré de nouveautés stimulera l’intérêt des consommateurs même lorsque la demande est plus faible, parallèlement à un assortiment de base pour maintenir la fidélité et générer des marges saines. Les soldes d’été ont également commencé plus tôt cette année alors que les détaillants cherchent à faire tourner les stocks – ceux qui peuvent le faire efficacement et éviter un entreposage coûteux sortiront gagnants.

L’agenda

8h00 BST : La croissance du PIB espagnol est finale pour le premier trimestre (prévision : 0,5 %)

8h15 BST: France HCOB PMI flash pour juin

8h30 BST: les PMI HCOB allemands clignotent pour juin

9h BST: les PMI HCOB de la zone euro clignotent pour juin

9h30 BST: UK S&P Global / CIPS PMI pour juin

14h45 BST: PMI mondiaux S&P américains pour juin