Le chancelier britannique Jeremy Hunt défend l’invitation de la Chine au sommet sur l’IA

Le sommet, annoncé en juin par le Premier ministre Rishi Sunak, est un effort dirigé par le Royaume-Uni pour réunir les leaders mondiaux de la technologie et pour positionner une nation post-Brexit au centre du débat mondial sur la sécurité de l’IA. Indépendamment des conversations réglementaires entre l’UE et les États-Unis, le sommet britannique a obtenu le soutien clé du président Joe Biden, bien que Biden lui-même soit signalé. ne pas assister.

POLITICO avait précédemment rapporté que les responsables américains et européens préféreraient que la Chine ne soit pas impliquée dans l’événement, bien que la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, ait déclaré plus tard que « les États-Unis sont d’accord avec la participation de la Chine au sommet ».

Les remarques de Hunt interviennent alors qu’il s’apprête à entamer mercredi une tournée des pôles technologiques le long de la côte ouest des États-Unis, qui comprendra des escales à Seattle, San Francisco et Los Angeles pour des réunions avec les PDG d’Amazon, Microsoft et Google, entre autres acteurs américains majeurs. . Il animera également une table ronde avec des sociétés de jeux vidéo, dont Activision Blizzard, qui a eu du mal à obtenir l’approbation du Royaume-Uni pour son acquisition par Microsoft.

Le Royaume-Uni vise à s’appuyer sur sa communauté de startups existante, qui, selon Hunt, abrite le plus grand nombre d’entreprises d’Europe évaluées à plus d’un milliard de dollars, et à terme, à devenir « aussi grande que le vaisseau-mère » de la Silicon Valley elle-même, a-t-il déclaré. Il prévoit d’y parvenir, en partie, en trouvant un équilibre entre une Europe fortement réglementée et des États-Unis peu réglementés.

Mais certaines des propositions réglementaires du Royaume-Uni, telles que les nouvelles règles de concurrence numérique, ont suscité l’opposition des grandes entreprises technologiques. Les investisseurs ont hésité face aux excès perçus par le régulateur antitrust du pays, qui a fait dérailler plusieurs acquisitions de Big Tech ces dernières années. Pendant ce temps, WhatsApp, propriété d’Apple et de Meta, a également signalé qu’ils fermeraient leurs services dans le pays en raison de règles qui, selon eux, menacent la vie privée des utilisateurs.

« Nous serons très honnêtes avec les géants de la technologie que je rencontre : nous voulons un environnement réglementaire favorable à l’innovation, ce qui signifie un environnement qui fonctionne pour les nouvelles startups et les challengers prospères », a déclaré Hunt.

Le Royaume-Uni vise spécifiquement à planter son drapeau en tant que leader mondial en matière d’intelligence artificielle. Il abrite déjà la société pionnière de l’IA DeepMind, qui appartient à Google, et un centre de recherche et développement en plein essor dans ce domaine, ainsi que d’autres disciplines comme les sciences de la vie et la biotechnologie, a déclaré Hunt, qu’il avait l’intention d’utiliser dans son argumentaire de vente. aux leaders technologiques américains.

« Ce que je dirai en réalité, c’est : ‘Écoutez, c’est une période incroyablement excitante en termes de développement technologique et nous voulons être un partenaire intelligent pour vous pendant que vous élaborez vos plans d’expansion' », a déclaré Hunt à POLITICO Tech.

La probable participation de la Chine au sommet de novembre sur l’IA est une source de tensions depuis des semaines. POLITICO a été signalé pour la première fois fin août que Pékin serait probablement invité et le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a confirmé mardi l’implication de la Chine.

Hunt a déclaré que l’inclusion de la Chine était nécessaire si les nations démocratiques espéraient exercer une quelconque influence sur les pratiques d’IA du président Xi Jinping et éviter de diviser le monde en différents régimes réglementaires pour une technologie en évolution rapide – une division qui existe déjà avec Internet alors que la Chine exerce un contrôle croissant.

« Nous reconnaissons que les démocraties du monde libre voudront entreprendre un chemin différent en matière de réglementation de l’IA, car nous avons des préoccupations différentes en matière de confidentialité et nous en refléterons la manière dont nous allons de l’avant », a déclaré Hunt.

« Mais il y a une question plus importante concernant la Chine, sur laquelle nous devons tous être honnêtes », a-t-il poursuivi. « La Chine, malgré les nombreux points avec lesquels nous ne sommes pas d’accord dans ce régime, ne va pas disparaître. Et le choix qui s’offre à nous est le suivant : essayons-nous de nous engager de manière constructive là où nous le pouvons ?

Vincent Manancourt et Annie Rees ont contribué à ce rapport.

Pour écouter l’interview complète de Hunt et d’autres leaders technologiques, abonnez-vous à POLITICO Tech sur Pomme, Spotify, Google ou partout où vous obtenez vos podcasts.