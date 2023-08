Le chancelier allemand Olaf Scholz souligne le potentiel inexploité de la géothermie profonde pour le chauffage

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré jeudi que l’énergie géothermique profonde présentait un grand potentiel pour la production de chaleur en Allemagne, alors que Berlin vise à éliminer progressivement les combustibles fossiles dans son système de chauffage.

L’Allemagne abrite l’une des plus grandes réserves géothermiques d’Europe, qui sont largement inexploitées, mais la flambée des prix de l’énergie l’année dernière a suscité un nouvel intérêt pour la source d’énergie renouvelable, les grands services publics municipaux et les sociétés allemandes et internationales de combustibles fossiles explorant d’éventuels investissements dans le pays.

Avec la géothermie « profonde », la chaleur est extraite de réservoirs géothermiques situés à des profondeurs supérieures à 400 mètres.

« Notre objectif est d’exploiter autant d’énergie géothermique que possible d’ici 2030 », a déclaré Scholz lors d’un événement organisé pour son parti social-démocrate (SPD) en Bavière.

Berlin vise à développer la production d’énergie géothermique afin de pouvoir injecter 10 fois plus d’énergie dans le réseau de chauffage qu’aujourd’hui d’ici 2030, a déclaré Scholz, ajoutant que le nombre de centrales géothermiques passerait de 42 à 54 à l’avenir.

« L’énergie géothermique profonde présente un intérêt particulier pour nos communautés et leur approvisionnement en chaleur », a-t-il déclaré.

Le secteur de l’énergie géothermique dans la plus grande économie d’Europe a réclamé une loi pour accroître le potentiel de cette source d’énergie et éliminer de nombreux obstacles, notamment l’opposition locale contre le forage et les faibles subventions gouvernementales.

L’énergie géothermique pourrait couvrir plus d’un quart de la demande annuelle de chaleur de l’Allemagne avec un potentiel de production de plus de 300 térawattheures, a montré une étude de l’Institut Fraunhofer l’année dernière.