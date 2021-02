Le chancelier a averti que son programme de subventions de 5 milliards de livres sterling pour les grandes rues ne serait pas suffisant pour sauver les entreprises

Les entreprises ont averti qu’un paquet de 5 milliards de livres sterling de subventions de redémarrage annoncé par le chancelier Rishi Sunak dans le cadre de son paquet budgétaire ne suffira pas à assurer la survie des entreprises qui luttent pour se remettre sur pied après la crise des coronavirus.

L’argent, qui doit être confirmé dans la déclaration de M. Sunak du 3 mars, a été accueilli par la Fédération des petites entreprises comme une «bouée de sauvetage indispensable» pour 700 000 commerces de proximité tels que des magasins, des pubs, des bars, des restaurants et des coiffeurs, qui ont été contraints de restent fermés pendant une grande partie de l’année écoulée.

Mais le président du FSB, Mike Cherry, a averti que plus d’argent était nécessaire pour aider la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les entreprises en dehors des secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et des loisirs qui connaissent une «vraie douleur».

Dans le cadre du plan de M. Sunak, les détaillants non essentiels, qui doivent rouvrir le 12 avril au plus tôt, auront droit à des «subventions de redémarrage» d’une valeur maximale de 6 000 £ par établissement. Et les établissements d’accueil, les hôtels, les salles de sport et les entreprises de soins personnels et de loisirs, qui doivent attendre plus longtemps pour reprendre leurs activités normales, auront droit à jusqu’à 18 000 £ chacun.

Les autorités locales seront chargées de distribuer les subventions et recevront le financement en avril.

La chancelière a déclaré que le programme «garantira que nos grandes rues pourront ouvrir leurs portes avec optimisme» alors que la feuille de route lèvera les restrictions, offrant «de la lumière au bout du tunnel».

Et il a dit à Sky News Sophy Ridge dimanche: «Nous avons mis en place ce programme de subventions – les subventions de redémarrage – parce que les entreprises qui ont été forcées de fermer à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée emploient en fait des millions de personnes et ce qui m’importe, c’est de protéger autant d’emplois que possible en les soutenant. entreprises pour protéger ces emplois. C’est ce que fera cette subvention. »

M. Cherry a déclaré: «C’est une période extrêmement difficile pour les petites entreprises qui se sont battues bec et ongles pour rester à flot l’année dernière, nous sommes donc heureux que nos appels à un soutien supplémentaire en espèces soient entendus.

«Cet argent – 5 milliards de livres sterling pour 700 000 entreprises – est une injection d’argent importante pour les commerces non essentiels, les pubs, les bars, les restaurants, les gymnases, les coiffeurs et les salons de beauté. Il fournira une bouée de sauvetage indispensable, offrant aux entreprises une certaine assurance alors que nous cherchons à mettre fin aux verrouillages et à nous concentrer sur une reprise alimentée par les vaccins.

Mais il a dit qu’il était «décevant» que les conseils se voient accorder des pouvoirs discrétionnaires sur seulement cinq pour cent des liquidités, ce qui rend plus difficile pour eux d’aider les entreprises en dehors des catégories prioritaires ou du commerce de détail, de l’hôtellerie et des loisirs, même si elles emploient plus de la moitié des travailleurs en congé. Et il a dit qu’une aide était nécessaire pour les nombreuses entreprises exclues du soutien financier pendant la crise.

«Les conseils doivent également donner la priorité à l’octroi de leurs subventions», a-t-il ajouté. «Les chiffres du gouvernement montrent que seuls 13% des fonds existants qui leur ont été remis par le Trésor à la mi-novembre avaient atteint les entreprises à la mi-janvier. Ils doivent augmenter la vitesse à laquelle ils acheminent l’argent dont ils disposent sur les comptes bancaires des entreprises. »

L’organisme britannique de l’hôtellerie a salué le plan, affirmant que de nombreuses entreprises «ont du mal à voir comment elles pourraient survivre» à la feuille de route de Boris Johnson pour la réouverture, les lois sur la distanciation sociale devant se poursuivre au moins jusqu’au 21 juin – la première date envisagé pour la réouverture.

Mais la directrice générale, Kate Nicholls, a déclaré que les subventions devaient faire partie d’un ensemble plus large comprenant une extension du taux de TVA réduit et un congé des taux d’affaires.

«Sans ces mesures, et sans congé pendant que nous rouvrons, la reprise du secteur de l’hôtellerie sera ralentie, tout comme notre capacité à lutter contre le chômage en créant des emplois», a-t-elle prévenu.

La directrice générale du British Retail Consortium, Helen Dickinson, a déclaré que si les subventions de redémarrage représentaient «une injection vitale de financement pendant cette période extrêmement difficile», elles ne fourniront qu’un «soulagement temporaire».

Elle a appelé à une prolongation du moratoire sur l’application agressive des loyers et à l’allégement des taux des entreprises dans le budget.

La porte-parole du Trésor libéral démocrate, Christine Jardine, a décrit le paquet de subventions de 5 milliards de livres sterling comme une «insulte» et a déclaré que «des sommes considérables en plus» seraient nécessaires pour sauver jusqu’à 1 million d’entreprises qui luttent pour leur survie.

«Des esthéticiennes aux constructeurs, des fleuristes aux propriétaires de cafés – les petites entreprises de nos collectivités sont au bord du gouffre et le chancelier doit faire plus», a déclaré Mme Jardine.

«C’est maintenant ou jamais pour sauver un million d’entreprises dans nos communautés locales et le gouvernement doit mettre leur relèvement en premier.

«Nous devons voir un budget avec un programme de compensation audacieux et ambitieux pour ceux qui font face à des pertes écrasantes et qui font face à des difficultés sans que ce soit leur faute.