Le championnat PGA promet un parcours solide pour le peloton le plus fort

PITTSFORD, NY (AP) – Quatre couches de vêtements, bonnets et chauffe-mains étaient partout à la veille du championnat PGA, rappelant à quel point ce majeur sera différent des six précédents à Oak Hill.

La température était de 37 degrés – il faisait plus froid avec une brise matinale – et cela a rendu les 7 394 verges sur le tableau de bord d’un par 70 encore plus longs.

« Je n’arrive toujours pas à croire que nous sommes presque à la mi-mai et que nous traversons toujours des températures de 40 à 50 degrés », a déclaré Jason Day. « Mais c’est cette partie du pays à cette époque de l’année. »

Ockie Strydom, d’Afrique du Sud, était au 10e tee, s’entraînant et attendant que l’horloge sonne à 7 heures du matin pour que le parcours soit officiellement ouvert.

« Tu n’as pas d’amis ? » quelqu’un l’appela.

Strydom a ri et a répondu: « Il faudrait être fou pour jouer là-dedans. »

Tel était le risque que le championnat PGA passe d’août à mai. La bonne nouvelle pour Day, le n ° 1 mondial Jon Rahm, le champion en titre Justin Thomas et le reste des 156 joueurs était mercredi était un coup dur sur une prévision par ailleurs agréable.

Quant à la difficulté, cela ne devrait pas changer. Oak Hill, restauré selon l’intention du célèbre architecte Donald Ross, est susceptible de tout tester.

On a demandé à Jordan Spieth de décrire le rude et il est allé un peu plus loin.

« C’est à peu près aussi méchant … il n’y a rien qui sépare cela d’un US Open », a déclaré Spieth. « C’est un US Open. Les fairways sont fermes et étroits, et le rough est épais. En ce qui concerne la difficulté, cela ressemble à un parcours de l’US Open. Le par est un beau score.

Jason Dufner est le seul joueur à avoir atteint deux chiffres sous le pair (10-moins de 270) dans les six tournois majeurs à Oak Hill – trois US Open, trois PGA. C’était il y a 10 ans en août, lorsque la pluie a détrempé le parcours et laissé les greens mous et vulnérables.

Il s’agit effectivement d’un nouveau cours – il en a certainement l’air. Les bunkers sont plus profonds, avec des lèvres abruptes presque verticales. Certains greens ont des terrains rugueux profonds d’un côté et des zones tondues de l’autre qui envoient des balles rouler à environ 20 mètres.

Thomas est allé long du troisième vert de 230 verges. Il a essayé un coup au flop en remontant la pente de la surface de putting et il a continué à rouler jusqu’à ce qu’il soit de retour dans le fairway.

Il y a des troubles partout, capables de punir les erreurs.

« Vous manquez des greens ici, vous allez faire beaucoup de bogeys », a déclaré Brooks Koepka, double champion de la PGA. « Vous manquez des fairways, vous allez faire pas mal de bogeys si vous n’êtes pas en position. »

Koepka vient de terminer deuxième du Masters, où il avait la tête de 54 trous jusqu’à ce que Rahm le retrouve le dernier jour. Il est arrivé à Augusta National après avoir remporté un événement LIV Golf en Floride.

Il est à nouveau en bonne santé et Koepka a semblé monter d’un cran pour les majors en raison de la discipline que cela nécessite. C’est le mot que Rory McIlroy a utilisé pour décrire ce qu’il faut à Oak Hill, et Koepka était d’accord.

« C’est une corvée », a déclaré Koepka. « Une grande semaine est toujours difficile. Ce sera toujours un parcours de golf difficile. Vous devez tracer votre chemin, comprendre où le manquer, où ne pas le manquer. Cela dépend simplement de la discipline. J’ai l’impression qu’à chaque fois que j’ai gagné, j’ai été super discipliné. … Je pense que c’est énorme de gagner un majeur.

Dustin Johnson a remporté la série financée par l’Arabie saoudite la semaine dernière dans l’Oklahoma, délivrant des birdies d’embrayage le 18 en temps réglementaire et en séries éliminatoires à trois.

Il semble être de retour en forme, et pour Johnson, peu importe où il jouait ou combien de gars il devait battre dans les champs de 48 joueurs.

« Je joue toujours contre des golfeurs incroyablement bons », a déclaré Johnson. « Pour être honnête, les scores des derniers tournois que nous avons disputés étaient bien inférieurs à ce que je pensais qu’ils seraient. Vous devez bien jouer chaque jour si vous voulez avoir une chance de gagner. Le match de la semaine dernière, beaucoup de très bonnes choses. Je le conduis bien, je contrôle la distance avec les fers, je commence à bien mieux le caler, puis j’ai roulé quelques putts.

« C’est bien de remporter une victoire, d’entrer dans ce championnat, et surtout ce terrain de golf. »

Tout commence jeudi, avec des températures qui devraient à nouveau être glaciales le matin avant de céder à un temps plus chaud – certainement pas le temps d’août – plus tard dans la journée et pendant le reste de la semaine.

Le championnat PGA présente à nouveau le peloton le plus fort des majors, avec seulement Will Zalatator, blessé, absent des 100 meilleurs joueurs du monde.

Un champ solide, un parcours solide.

« Ce sera un gros terrain de golf à gérer », a déclaré Tony Finau. « Aucun des trous que j’ai joués, je n’ai regardé et j’ai dit: » Je vais certainement faire un birdie à ce trou cette semaine. Ce sera ce type de test. Les gars qui peuvent mentalement surmonter l’obstacle d’essayer simplement de rester patients… vous devez juste bien jouer pendant les quatre jours si vous voulez gagner cette semaine.

