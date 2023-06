Le championnat national junior masculin de Hockey India 2023 se termine à Rourkela

Au stade international de hockey Birsa Munda de Rourkela, le 13e championnat national masculin junior Hockey India 2023 s’est conclu de manière palpitante entre les deux meilleures équipes de la compétition, Hockey Chandigarh et Hockey Madhya Pradesh. Après quatre matchs intenses de hockey, le Madhya Pradesh a battu Chandigarh 4-2, devant un large public acclamant les deux concurrents. L’atmosphère de la plus grande arène de hockey du monde ressemblait à un spectacle sportif alors que Haryana a vaincu Odisha pour gagner la troisième place.

La cérémonie de clôture a été suivie par le professeur Amiya Kumar Rath, vice-chancelier Biju Patnaik University of Technology Rourkela, Niti Shekhar IPS DIGP Western Range Rourkela, le Dr Subhankar Mohapatra IAS Additional District Magistrate & Commissioner of Rourkela Municipal Corporation, Prasanta Kumar Tarai Administrateur de Birsa Munda Stadium et le directeur adjoint des sports Odisha, le secrétaire général de Sanatan Sahu Odisha et le co-secrétaire du département des sports et des services à la jeunesse et PDG du conseil de promotion du hockey d’Odisha Sailendra Kumar Jena qui ont félicité les équipes pour leur performance spectaculaire.

« Félicitations aux gagnants et félicitations à tous les autres participants qui ont présenté une belle démonstration de hockey », a déclaré Subhankar Mohapatra IAS Additional District Magistrate & Commissioner of Rourkela Municipal Corporation, dans son discours reconnaissant le Madhya Pradesh comme champions et Chandigarh et Haryana. que les médaillés d’argent et de bronze.

Ajoutant des réflexions sur la finale spectaculaire que l’administrateur partage, « Avoir un territoire original à Rourkela a réuni les États sur un front uni, en particulier dans les sports de base, ce qui est une grande réussite. Je veux prendre un moment pour exprimer ma gratitude à toutes les équipes qui ont enduré beaucoup de compétition et un entraînement rigoureux pour en arriver là. Nous sommes impatients de vous accueillir de nouveau sur notre terrain bientôt.”

S’assurant la troisième place dans la demi-finale d’aujourd’hui, Bharat Singh, entraîneur-chef de Hockey Haryana, partage : « Bien qu’avant-hier, mon équipe ait bien joué, mon équipe a échoué. J’ai interdit à mes joueurs de se livrer à l’autocritique et les ai plutôt exhortés à se concentrer sur la préparation de leurs esprits pour leur prochain match contre Odisha. J’avais une grande confiance en mon capitaine car c’est aussi un compétiteur international. Et même si nous ne gagnions pas la médaille de bronze, j’étais convaincu qu’il pouvait encore marquer un but.

Parlant également de jouer au stade de la Coupe du monde, l’entraîneur de l’équipe d’Haryana partage: «De plus, le lieu où nous avons joué est excellent. En plus de soutenir une bonne équipe, les habitants de Rourkela soutiennent le hockey. J’ai été étonné de voir comment mon équipe a pu concourir dans le même stade qu’Odisha, et je suis reconnaissant que nous ayons eu la chance de tester nos limites et de gagner avec le soutien enthousiaste des fans d’Odisha qui sont venus regarder.

D’accord avec son mentor Rohit, le capitaine de l’équipe Haryana partage: «Partager mon expérience là-bas est une source fantastique d’encouragement sur ce territoire, que nous voyons rarement ailleurs. Nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité d’exposer notre jeu et de recevoir un tel soutien enthousiaste de la part des spectateurs ici, et c’était tout simplement incroyable de gagner dans un tel environnement. »

Être couronné champion de la finale d’hier, le capitaine de l’équipe du Madhya Pradesh, Ankit Pal partage : « C’était très amusant au Rourkela Ground. Étant donné que la majorité de nos joueurs sont nouveaux, ils découvrent sans aucun doute le terrain pour la première fois et nous avons passé un moment formidable. Si le gouvernement pousse réellement pour de tels domaines historiques, il aidera sans aucun doute tous les participants à se développer et à concourir pour un avenir meilleur »

Ajoutant une conclusion aux pensées de son joueur, l’entraîneur Mangal Vaid partage « Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de pression, nous étions convaincus que nous utiliserions tous les moyens nécessaires pour vaincre Chandigarh. J’ai constamment poussé les membres de mon équipe à changer les choses, ce qui nous a permis de prendre le dessus et d’être techniquement supérieurs à nos concurrents. De plus, la pluie a été incroyablement chanceuse pour nous et nous a aidés à marquer nos meilleurs buts en seconde période.

Le tournoi, mettant en vedette 29 États, a été une expérience remarquable pour les athlètes juniors. Le privilège de l’infrastructure et du gazon de classe mondiale est une exposition vitale pour eux. Non seulement ont-ils habité les installations et les vestiaires utilisés par les meilleurs joueurs de hockey du monde, mais ils ont connu l’atmosphère d’une foule bourdonnante.