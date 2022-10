Le championnat national indien de motos se prépare pour la phase finale

Il y a un sentiment d’attentes accrues de combats serrés pour les titres avant la cinquième et dernière manche du championnat national indien de motos MRF MMSC-Fmsci qui se tiendra sur le circuit international de Madras pendant trois jours à partir de vendredi 30 septembre.

Les deux catégories de premier plan, Pro-Stock 301-400cc Open et Pro-Stock 165cc Open, où la bataille pour les championnats pourrait se terminer, en passant par les courses extrêmement serrées cette saison qui a attiré près de 200 entrées pour chaque tour.

Promoteurs Madras Motor Sports Club, qui célèbre son 70e anniversaire, a mis en place une carte de 20 courses pour le week-end.

“Jusqu’à présent, la saison a été passionnante avec les meilleurs pilotes et fabricants de deux-roues indiens, Honda, TVS, Yamaha et KTM, qui se battent pour les honneurs, avec nos sponsors, MRF Tyres, qui apportent un soutien inestimable. Le dernier week-end devrait voir se poursuivre la tendance des courses serrées qui a gardé tout le monde sur le bord du siège », a déclaré le président du MMSC, Ajit Thomas.

Le vétéran Rajini Krishnan (RACR Castrol Power1), en vue de son 11e titre national en carrière, a 161 points dans la cagnotte avant le double-tête Pro-Stock 301-400cc Open qui offre un maximum de 50 points. Derrière lui au classement se trouvent KY Ahamed (126) de Petronas TVS Racing et Deepak Ravikumar (125). Ainsi, Rajini a besoin de 16 points de plus ce week-end pour sceller le championnat.

C’est une bataille à trois dans la catégorie Pro-Stock 165cc impliquant Mathana Kumar de Pacer Yamaha (126 points), Rajiv Sethu d’Idemitsu Honda SK69 Racing (109) et Prabhu Arunagiri (Pacer Yamaha, 104) avant les deux courses.

Sarvesh Balappa (Axor Sparks Racing) de Hubballi, avec cinq victoires et un podium en huit courses à ce jour, a pris une avance inattaquable de 58 points dans la catégorie Novice (Stock 165cc) tandis qu’Ann Jennifer (Alpha Racing), la championne 2020, a un mince avantage de neuf points sur Jagruthi Kiran Penkar (Axor Sparks Racing) de Mumbai dans la catégorie Filles (Stock 165cc).

Le jeune de Pune, Sarthak Chavan, bénéficie d’un avantage de 30 points dans la catégorie NSF 250R de la Idemitsu Honda India Talent Cup tandis que Raheesh Mudassar Khatri de Kolhapur est pratiquement assuré de la couronne dans la catégorie Novice (CBR 150) avec huit victoires en huit départs.

Le championnat Petronas TVS One-Make organisé par MMSC comprend quatre catégories : Open (Apache RR 310), Rookie, Girls et Media (toutes RTR 200). Rahil Pillarisetty d’Hyderabad n’a besoin que de cinq points de plus en deux courses ce week-end pour décrocher le titre dans la classe Open, tandis que l’adolescent de Bengaluru Chiranth Viswanath a effectivement scellé le championnat dans la catégorie Rookie après avoir remporté les huit courses jusqu’à présent, et Aditi Krishnan, également de Bengaluru, avec quatre victoires en autant de sorties, bénéficie d’une avance imbattable chez les filles.

