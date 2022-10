Le championnat national de football masculin senior pour le trophée Santosh et le NFC féminin senior seront annoncés avec de nouveaux formats

Les regroupements pour le 76e championnat national de football senior masculin pour le trophée Santosh et les championnats nationaux de football senior féminin Hero ont eu lieu à la Football House de New Delhi le vendredi 21 octobre 2022, lors d’une cérémonie de tirage au sort virtuelle à laquelle ont assisté les FA d’État. .

Le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran, qui s’est joint virtuellement à Kuala Lumpur, en Malaisie, ainsi que des représentants des FA des États, qui ont rejoint la réunion depuis leurs États respectifs, étaient également présents à la cérémonie de tirage au sort.

Les deux championnats nationaux seniors de football se joueront dans un nouveau format qui verra les 36 États s’affronter dans six groupes pour avoir une chance de se qualifier pour le tour final.

Le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran, a déclaré après la cérémonie : « Je suis heureux de voir l’enthousiasme et la participation proactive des représentants des associations d’État à la cérémonie de tirage au sort virtuelle du trophée Santosh et des championnats nationaux féminins aujourd’hui. Avec la nouvelle structure compétitive pour les championnats nationaux seniors, nous pouvons nous attendre à une valeur ajoutée dans de nombreux aspects du jeu au niveau de l’État.

Les six meilleurs de groupe, ainsi que les trois meilleures équipes classées deuxièmes se qualifieront pour les phases finales du Championnat national de football masculin senior pour le trophée Santosh, tandis que six meilleurs de groupe et les quatre meilleures équipes deuxièmes se qualifieront pour la finale. Rondes du championnat national de football féminin senior.

Les chemins de fer et les services auront une entrée directe dans le championnat national de football masculin senior pour les phases finales du trophée Santosh, tandis que les chemins de fer auront une entrée directe dans la phase finale du championnat national de football féminin senior.

Lors de la ronde finale, les 12 meilleures équipes de partout au pays seront divisées en deux groupes de six équipes chacune, car elles joueront ensuite dans un format de tournoi à la ronde, avant de passer aux rondes à élimination directe.

Les 36 fédérations nationales ont également été invitées à soumissionner pour les droits d’accueil des phases de groupes et des phases finales. Comme annoncé précédemment, les demi-finales et la finale du 76e NFC senior masculin pour le trophée Santosh se tiendront en Arabie saoudite.

Regroupements pour le 76e NFC senior masculin pour le trophée Santosh

Groupe I : Karnataka, Delhi, Gujarat, Uttarakhand, Tripura, Leh et Ladakh.

Groupe II : Kerala, Mizoram, Rajasthan, Bihar, Andhra Pradesh, Jammu & Cachemire.

Groupe III : Goa, Assam, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh, Nagaland.

Groupe IV : Bengale occidental, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Daman & Dadra, Haryana.

Groupe V : Meghalaya, Odisha, Sikkim, Telangana, Pondichéry, Andaman et Nicobar.

Groupe VI : Pendjab, Manipur, Jharkhand, Chandigarh, Himachal Pradesh, Lakshadweep.

Regroupements pour le 76e NFC senior féminin

Groupe I : Haryana, Pendjab, Sikkim, Telangana, Meghalaya, Nagaland.

Groupe II : Mizoram, Maharashtra, Kerala, Pondichéry, Uttarakhand, Chandigarh.

Groupe III : Odisha, Goa, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Tripura.

Groupe IV : Jharkhand, Delhi, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jammu & Cachemire, Leh & Ladakh.

Groupe V : Tamil Nadu, Bengale occidental, Arunachal Pradesh, Daman & Dadra, Uttar Pradesh, Lakshadweep.

Groupe VI : Manipur, Assam, Karnataka, Gujarat, Bihar, Andaman et Nicobar.

