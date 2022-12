Le championnat national d’athlétisme pour les aveugles commence à Delhi

La 22e édition du Championnat national d’athlétisme Usha pour les aveugles – le plus grand événement sportif – pour les malvoyants du pays, a débuté au stade Thyagraj, ici mercredi.

Le championnat, organisé tous les deux ans par l’Association indienne des sports pour aveugles (IBSA), célébrera le véritable esprit des athlètes du pays avec plus de 336 prix à gagner dans toutes les disciplines au cours des trois prochains jours.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Se tenant du 14 au 16 décembre, l’événement a été inauguré par Meenakshi Lekhi, ministre d’État aux Affaires extérieures et à la Culture de l’Inde, qui a également lancé le livre de table basse, “The Play of Dots” – qui met en lumière les réalisations de héros méconnus , dont les luttes passent souvent inaperçues.

“Je suis associé à la Blind Relief Association depuis 25 ans, donc c’est comme un retour à la maison pour moi. J’ai réalisé à l’université que les personnes qui, selon nous, ont une incapacité d’une certaine manière ont la capacité d’exceller d’une autre manière. Donc, l’accent doit être mis sur les capacités et non sur les handicaps », a déclaré Lekhi en déclarant le championnat ouvert devant 550 participants de tout le pays, réunis pour participer à des disciplines sportives telles que les sports de plein air et les compétitions de course de relais. .

“Vous rencontrez de nombreuses personnes dans votre vie qui vous influencent et façonnent votre caractère, et chaque expérience de la vie fait partie de la construction du caractère. Alors que certains d’entre vous peuvent gagner des médailles, pour moi, chacun de vous est un gagnant pour l’esprit avec lequel vous participez. Je suis sûre que beaucoup d’entre vous gagneront des lauriers pour l’Inde à l’avenir”, a-t-elle ajouté.

Usha, qui est le sponsor du championnat national, a été un fervent partisan et promoteur d’un large éventail d’initiatives sportives inclusives à travers le pays, y compris son association avec l’équipe des Indiens de Mumbai pour IPL, Ultimate Flying Disc, Golf, cricket pour le spécialement handicapé, ainsi que le football.

“Nous, à Usha, sommes inspirés d’assister et d’apprendre d’une autre saison du Championnat national d’athlétisme Usha pour les aveugles. Il est inspirant de voir comment le sport peut aider à transformer des vies et à les rassembler en laissant les différences derrière. En tant que partenaire de ce méga-événement, nous avons l’intention d’améliorer l’écosystème sportif de l’Inde pour les personnes handicapées et d’en soutenir l’accès, et cela est également aligné sur notre vision du “jeu” et de nourrir les communautés avec le sport “, a déclaré Komal Mehra, chef – Initiatives et associations sportives, Usha International.

La société est également profondément investie dans la redécouverte des habitants de la région avec les sports régionaux indiens indigènes oubliés depuis longtemps tels que Kalari, Mallakhamb, Siat Khnam, Thang-Ta et Saz-Loung, Pithu.

“Nous soutenons l’initiative populaire et c’est quelque chose que nous avons profondément ancré dans les sports indigènes à travers l’Inde. Ces sports se déroulent dans des endroits reculés du Tamil Nadu. Nous avons nos écoles USHA Silia, où nous autonomisons les femmes, nous demandons aux enfants de venir jouer et c’est là que nous soutenons tout ce qu’ils ont joué. Nous ne voulons pas qu’ils commencent immédiatement à changer les règles et que tout le monde doive jouer à un jeu particulier. Nous soutenons ce qu’ils jouent”, a déclaré Komal à IANS lors de l’événement.

“Nous avons découvert Mallakhamb, qui est si grand et puis il y a des acrobaties – ce sont en effet des sports anciens qui se sont produits. Nous avons également soutenu le tir à l’arc dans le Nord-Est. Nous n’avions jamais pensé que nous allions sponsoriser un jeu comme Pitthu, donc au cours de ce voyage, beaucoup plus va se passer au fil des années. Et c’est ce sur quoi nous nous concentrerons. Bien sûr, nous soutenons les Indiens de Mumbai dans l’IPL. Mais notre attention reste toujours sur l’inclusivité, les sports indigènes et réels”, a-t-elle conclu.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici