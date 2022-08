Le championnat junior, une excellente plate-forme pour les talents en herbe du badminton en Inde : PV Sindhu

Le joueur de badminton et double médaillé olympique PV Sindhu a déclaré que le championnat junior est une excellente plate-forme pour les talents en herbe en Inde.

La 6e édition du PNB MetLife Junior Badminton Championship (JBC) 2022 se tiendra dans 12 villes à travers l’Inde sous la bannière de 12 associations d’État pour les tranches d’âge allant de 7 à 17 ans, ont annoncé lundi les organisateurs de l’événement dans un communiqué. .

Lors du lancement de JBC, PV Sindhu a déclaré : « Le championnat de badminton junior de PNB MetLife est une excellente plateforme pour les jeunes talents en herbe du badminton en Inde. Je suis ravi d’être associé à une marque qui met l’accent sur l’exploitation du potentiel des jeunes sportifs qui sont en passe de devenir les stars du badminton de demain.

La 6e édition de JBC se déroulera dans 12 villes, dont Mumbai, Bangalore, Surat, Lucknow, Ranchi, Indore, Chandigarh, Thrissur, Hyderabad, Bhubaneshwar, Guwahati et Delhi.

Tous les joueurs et aspirants de badminton de ces 12 villes âgés de 7 à 17 ans sont éligibles pour participer au tournoi. Les différentes catégories comprennent les moins de 9 ans, les moins de 11 ans, les moins de 13 ans, les moins de 15 ans et les moins de 17 ans. Le format des matchs sera simple et chaque participant peut jouer dans un maximum de deux catégories, tant que la limite d’âge maximale est respectée. Les gagnants de l’État seront invités à New Delhi pour une cérémonie de remise des prix avec Sindhu.

À l’occasion du lancement du championnat de cette année, Ashish Kumar Srivastava, MD et PDG, PNB MetLife, a déclaré: «Nous ne pourrions être plus ravis d’être de retour sur le terrain avec la sixième édition de JBC, une plate-forme unique pour les jeunes aspirants au badminton à travers le pays qui est devenu l’un des événements sportifs annuels les plus recherchés de la fraternité indienne du badminton.

